Định danh và truy xuất – hai trụ cột của quản lý thị trường hiện đại

Vai trò của định danh và truy xuất hàng hoá

Theo thông tin từ Diễn đàn “Công nghệ định danh và truy xuất nguồn gốc - Nâng tầm hàng Việt” vừa diễn ra mới đây, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2025, các lực lượng chức năng cả nước đã kiểm tra, xử lý hơn 50.000 vụ việc, trong đó có gần 2.000 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, gần 7.000 vụ gian lận thương mại và gian lận thuế, hơn 1.600 vụ hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ. Nhiều vụ đã bị khởi tố hình sự, tạo tác động mạnh mẽ trong việc răn đe, ngăn chặn vi phạm.

Điều này giải thích vì sao người tiêu dùng và nhà bán lẻ ngày càng đặt nặng yêu cầu “minh bạch hồ sơ” – yếu tố trực tiếp chi phối quyết định mua và niềm tin đối với thương hiệu.

Từ góc độ quản lý, Cục trưởng Cục Quản lý & Phát triển thị trường trong nước Trần Hữu Linh khẳng định định danh và truy xuất là hai trụ cột của quản lý thị trường hiện đại; khi kết hợp, chúng hình thành “hệ sinh thái quản lý minh bạch”, vừa phòng ngừa - phát hiện sớm gian lận, vừa tạo nền tảng để cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng tham gia giám sát. Đây là “đòn bẩy” giảm chi phí tuân thủ dài hạn cho doanh nghiệp, đồng thời gia tăng giá trị thương hiệu trong mắt nhà phân phối.

Ở chiều thương mại quốc tế, lợi ích định lượng dễ thấy nhất là thuế quan. Đại diện Cục Xuất nhập khẩu, bà Trần Thanh Bình, nêu ví dụ cụ thể: gạo Việt Nam vào EU nếu không có giấy chứng nhận xuất xứ sẽ chịu thuế 175 euro/tấn; có giấy chứng nhận hợp lệ, thuế suất giảm xuống 0%. Khoảng chênh lệch này là “biên lợi nhuận” có thật mà hồ sơ xuất xứ – truy xuất đúng chuẩn mang lại.

Bà Bình cũng nhấn mạnh, với hệ thống FTA, điều kiện tiên quyết để hưởng ưu đãi là thủ tục xuất xứ minh bạch, hồ sơ sẵn sàng cho xác minh thực địa. Không chỉ là “vé thông hành” tại cửa khẩu, truy xuất còn là lợi thế trong kênh bán hàng số.

Ông Nguyễn Văn Thành (Cục Thương mại điện tử & Kinh tế số) cho rằng truy xuất hỗ trợ cả bán nội địa lẫn xuất khẩu trực tuyến, giúp doanh nghiệp tăng uy tín, cải thiện chuyển đổi trên sàn và giảm khiếu nại/hàng hoàn – những biến phí “đốt” lợi nhuận của nhà bán nhỏ.

Dẫn chứng từ thực tế, Hệ thống iTrace247 ứng dụng công nghệ blockchain đã chứng minh hiệu quả khi hỗ trợ truy xuất toàn trình nông sản như vải thiều Thanh Hà, rau quả Sơn La, Bắc Ninh xuất khẩu thành công sang Nhật Bản, Singapore.

Ở khía cạnh xuất khẩu, nhiều doanh nghiệp đã coi minh bạch xuất xứ là chiến lược sống còn. Bằng việc xây dựng chuỗi sản xuất khép kín, chuẩn hóa hồ sơ truy xuất, các doanh nghiệp không chỉ tránh rủi ro bị áp thuế phòng vệ mà còn củng cố niềm tin tại các thị trường khó tính.

Ảnh: MQ

Khuyến nghị và hành lang pháp lý

Ông Nguyễn Văn Thành - Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số cho rằng, việc truy xuất nguồn gốc không chỉ hỗ trợ hoạt động bán hàng nội địa trên môi trường trực tuyến mà còn cho xuất khẩu trực tuyến, giúp doanh nghiệp xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Theo ông Thành, cần phải có những chính sách quy định cũng như khuyến khích, làm sao mọi thành phần kinh tế ứng dụng, sử dụng, truy xuất nguồn gốc để định hướng sản xuất các sản phẩm cũng như mô tả thông tin về sản phẩm, hàng hóa khi lưu thông trên thị trường trực tuyến...

Bà Trần Thanh Bình khuyến nghị, doanh nghiệp cần kê khai minh bạch, chính xác, sẵn sàng cho việc xác minh hồ sơ và kiểm tra thực tế. Chỉ khi xuất xứ trung thực, hồ sơ chuẩn mực, hàng hóa Việt mới có thể duy trì uy tín, hưởng ưu đãi lâu dài và phát triển xuất khẩu bền vững. Đồng thời, doanh nghiệp phải chủ động nghiên cứu các FTA, đa dạng thị trường, chủ động có phương án ứng phó với các vụ kiện phòng vệ thương mại có thể xảy ra và biến động toàn cầu để “hộ chiếu hàng Việt” thật sự có giá trị trên thị trường quốc tế.

Từ phía cơ quan quản lý, ông Trần Hữu Linh thông tin cho biết Bộ Công Thương đang tập trung hoàn thiện hành lang pháp lý cho hoạt động định danh và truy xuất nguồn gốc hàng hóa, trong đó có việc xây dựng Nghị định về tiêu chí xuất xứ hàng hóa lưu thông trong nước. Văn bản này, khi được ban hành, sẽ là căn cứ quan trọng để cơ quan chức năng phân biệt hàng thật - hàng giả, hàng Việt Nam - hàng nhập khẩu, đồng thời, hỗ trợ công tác chống gian lận thương mại, bảo vệ người tiêu dùng.

Song song đó, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các giải pháp công nghệ tiên tiến như blockchain, IoT, mã QR, mã số mã vạch GS1... để bảo đảm khả năng truy xuất chính xác, toàn trình.

"Chúng tôi hướng tới việc xây dựng một cơ sở dữ liệu tập trung, cho phép các cơ quan quản lý, doanh nghiệp và người tiêu dùng cùng truy cập, tra cứu và giám sát thông tin về sản phẩm. Khi dữ liệu minh bạch, niềm tin thị trường sẽ được củng cố và người tiêu dùng sẽ là 'người giám sát thông minh' cho chính thị trường", ông Linh chia sẻ.

Minh bạch không còn là lựa chọn mà là tiêu chuẩn tối thiểu của một thị trường văn minh. Những số liệu thực thi trong nửa đầu 2025 cho thấy nếu không định danh và truy xuất, chi phí rủi ro sẽ ngày càng lớn, từ xử phạt đến mất niềm tin. Khi hai trụ cột “định danh – truy xuất” được vận hành đồng bộ, doanh nghiệp có một “hệ sinh thái minh bạch” để cạnh tranh bằng chất lượng và sự thật của dữ liệu; cơ quan quản lý có công cụ phòng ngừa, phát hiện sớm vi phạm; người tiêu dùng trở thành “giám sát thông minh” của thị trường.

Việc Bộ Công Thương hoàn thiện hành lang pháp lý và thúc đẩy công nghệ chỉ là điều kiện cần, điều kiện đủ nằm ở quyết tâm của doanh nghiệp trong việc chuẩn hóa hồ sơ xuất xứ, chủ động kết nối hệ thống truy xuất vào chuỗi vận hành và kênh bán hiện đại.