Vietnam Airlines nói gì sau cảnh báo truy cập trái phép dữ liệu khách hàng?
Gia Linh
14/10/2025 2:44 PM (GMT+7)
Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines cho biết đang phối hợp với các cơ quan chức năng và đối tác công nghệ để làm rõ vụ việc nghi bị truy cập trái phép dữ liệu khách hàng, đồng thời khẳng định thông tin thanh toán và hành trình bay vẫn an toàn.
Vietnam Airlines trấn an khách hàng sau sự cố nghi rò rỉ dữ liệu
Ngày 14/10, Vietnam Airlines xác nhận đã ghi nhận một sự cố liên quan đến nền tảng chăm sóc khách hàng trực tuyến do một tập đoàn công nghệ toàn cầu cung cấp. Theo thông tin từ đối tác, Vietnam Airlines nằm trong nhóm nhiều doanh nghiệp trên thế giới bị ảnh hưởng bởi sự cố bảo mật này.
Đại diện hãng cho biết một phần dữ liệu khách hàng được xử lý trên hệ thống của đối tác có thể đã bị truy cập trái phép. Ngay khi nhận cảnh báo, Vietnam Airlines đã phối hợp cùng cơ quan chức năng, chuyên gia an ninh mạng và đối tác để điều tra, đánh giá phạm vi ảnh hưởng và tăng cường bảo vệ dữ liệu.
Hãng khẳng định, các thông tin nhạy cảm như thẻ tín dụng, thanh toán, mật khẩu, hành trình, hộ chiếu và số dư tài khoản Lotusmiles vẫn được bảo mật tuyệt đối. Các hệ thống công nghệ thông tin nội bộ của hãng không bị ảnh hưởng. Vietnam Airlines sẽ trực tiếp thông báo và hỗ trợ khách hàng có liên quan qua email.
Đồng thời, hãng khuyến cáo người dùng cảnh giác với thư điện tử, cuộc gọi giả mạo hoặc các yêu cầu cung cấp mã OTP, thông tin cá nhân từ các nguồn không xác thực.
“Chúng tôi thành thật xin lỗi vì sự cố có thể gây lo ngại cho khách hàng. Vietnam Airlines luôn đặt an toàn thông tin và quyền lợi của hành khách lên hàng đầu, và sẽ tiếp tục củng cố hệ thống bảo mật để duy trì niềm tin của khách hàng,” đại diện hãng nhấn mạnh.
