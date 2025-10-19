Người dân Yên Bình ấm lòng đón những món quà từ những người con xa quê hương trở về sau lũ lịch sử

Tan hoang sau lũ lịch sử

Có mặt tại thôn Đồng Bụt, xã Yên Bình những ngày sau trận lũ dữ, chúng tôi không khỏi xót xa trước một cảnh tượng tiêu điều.

Trận lũ lịch sử đã làm khiến cửa hàng tạp hóa gia đình ông Lý bị thiệt hại nghiêm trọng. Ảnh: Hoàng Tính

Bùn non vẫn còn ngập trắng lối đi, thứ mùi ẩm mốc, tanh tưởi xộc lên nồng nặc. Đồ đạc hư hỏng chất thành từng đống lớn. Nỗi bàng hoàng, thất thần vẫn chưa phai trên gương mặt của những người dân nơi đây.

Trò chuyện với chúng tôi, ông Nguyễn Đức Lâm, Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Đồng Bụt, giọng vẫn còn lạc đi, cho biết: Trận lũ ngày 7-8 tháng 10 vừa qua là chưa từng có trong lịch sử địa phương. Nước lên quá nhanh và cao, nhiều gia đình không kịp trở tay, không thể chạy được đồ đạc.

Toàn thôn Đồng Bụt có 236 hộ gia đình cùng sinh sống thì 100% đều bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện giờ bà con rất khó khăn trong sinh hoạt hàng ngày.

Chia sẻ với chúng tôi bà Nguyễn Thị Chanh, 82 tuổi, cho hay: Từng tuổi này tôi chưa thấy trận lũ nào như này, gia đình tôi có 2 ông bà già, các con đều ra ở riêng. Hôm nước lũ về, nó lên nhanh quá, nước ngập lên tận mái nhà. Toàn bộ 5 sào lúa, đàn gà và chăn màn, quần áo đều đã bị chìm trong nước lũ.

Các gia đình buôn bán ở thôn Đồng Bụt bị ảnh hưởng nặng nề bởi lũ. Ảnh: Hoàng Tính

Cùng chung cảnh ngộ, ông Nguyễn Văn Thắng cho hay: Ngôi nhà của gia đình tôi cũng bị nước tràn vào lên tới 2 m, các đồ dùng xe máy, tivi, tủ lạnh... tất cả đều đã bị nước lũ nhấn chìm.

Sự tàn phá của trận lũ không chỉ dừng lại ở tài sản trong nhà. Nó đã quét sạch mọi sinh kế của người dân thôn Đồng Bụt khi 15ha lúa và 8ha ngô đang chuẩn bị thu hoạch cũng bị nước lũ nhấn chìm.

Là khu vực trung tâm của xã vì vậy có nhiều hộ kinh doanh, buôn bán, trong thôn Đồng Bụt cũng đã bị thiệt hại nặng nề như: ông Đoàn Văn Lý với 2 cửa hàng tạp hóa, hàng nghìn mặt hàng; anh Nguyễn Văn Thủy kinh doanh phân bón cũng có 20 tấn phân bón các loại bị nước lũ nhấn chìm…

Những tấm lòng người con xa quê hương

Những ngày vừa qua hay tin quê hương gặp nạn, những người con ở khắp mọi miền Tổ quốc đã cùng nhau kết nối, kêu gọi hỗ trợ.

Con cháu gia đình ông bà Vũ Biệng và những người bạn đã cùng nhau hỗ trợ những nhu yếu phẩm thiết yếu cho bà con. Ảnh: Hoàng Tính

Trong đó có gia đình con cháu cụ Vũ Biệng ở thôn Đồng Bụt cùng những người bạn đã cùng nhau quyên góp tiền và hàng hóa… Họ đã vượt hàng trăm cây số từ Lạng Sơn, Hà Nội, Hưng Yên để trở về Yên Bình.

Những món quà mà đoàn mang về không chỉ nặng về vật chất mà còn nặng trĩu ân tình và vô cùng thiết thực với nhu cầu cấp bách của bà con: 450 chiếc chăn đông; 350 chiếc màn, 200 chiếc chiếu, 540 chai dầu ăn, 1.300 gói bột canh, 50 cái gối, 1.300 hũ yến, cùng sữa, áo len, quần áo và nhiều nhu yếu phẩm khác.

Bà Nguyễn Thị Chanh nhận những phần quà hỗ trợ. Ảnh: Hoàng Tính

Trong buổi trao quà, ông Ma Văn Đạt, Phó Chủ tịch xã Yên Bình, đã có mặt, bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc tới tấm lòng của đoàn thiện nguyện gia đình con cháu cụ Vũ Biệng đã hỗ trợ người dân địa phương.

Nhận phần hỗ trợ, bà Nguyễn Thị Chanh, không giấu được niềm vui cho hay: Hôm nay được các đơn vị hỗ trợ trang thiết bị thiết yếu tôi rất mừng.

Dù phía trước còn bộn bề khó khăn, thách thức, khi nhiều người dân thôn Đồng Bụt có lẽ phải bắt đầu lại cuộc sống từ con số không, nhưng sự hỗ trợ kịp thời, đầy ắp tình người của những người con xa quê hương như gia đình cụ Vũ Biệng và bạn bè, là nguồn động viên to lớn. Tình cảm ấy giúp người dân Yên Bình có thêm động lực để vượt qua mất mát, thêm tin tưởng vào tương lai, để sớm ổn định lại cuộc sống.