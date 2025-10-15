Lạng Sơn: Liều thuốc kịp thời cho vườn na sau ngày mưa lũ
Hoàng Tính
15/10/2025 5:34 PM (GMT+7)
Những cơn mưa trắng trời do ảnh hưởng của cơn bão số 11 đã đi qua, nhưng nỗi lo vẫn còn đọng lại trong từng ánh mắt của người dân trồng na ở thôn Bãi Danh, xã Cai Kinh, tỉnh Lạng Sơn
Nước lũ dâng cao đã nhấn chìm nhiều diện tích cây ăn quả trong đó có cây na, những vườn na xơ xác, úa vàng, có nguy cơ mất trắng. Giữa lúc không khí ảm đạm, trĩu nặng bao trùm, một "liều thuốc" quý từ Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã về với bà con để cứu lại những mầm xanh.
Lớp học đặc biệt giữa vườn na mới ngập úng
Khi màn sương còn giăng mờ trên các đỉnh núi đá, thôn Bãi Danh, xã Cai Kinh đã không còn yên tĩnh. Từ sáng sớm, rất đông bà con đã tập trung, nhưng khuôn mặt ai cũng một nỗi lo chung về những vườn cây, ruộng lúa… vừa bị ngập lụt.
Trò chuyện với chúng tôi, ông Lê Văn Huân, một người có thâm niên trồng na, không giấu được tiếng thở dài: Được biết hôm nay có đoàn của Trung ương và tỉnh Lạng Sơn về hỗ trợ bà con trồng na chúng tôi phục hồi cây sau ngập úng, vì vậy tôi đã gác lại hết việc gia đình để tới đây để mong được nghe những kiến thức mới về áp dụng vào vườn na của nhà.
Nỗi lo của ông Huân là có thật bởi vườn na 500 gốc na của gia đình ông vừa trải qua những ngày ngâm mình trong nước lũ từ 30-50 cm. Hậu quả là giờ đây, cây đang có hiện tượng rụng lá hàng loạt, sức sống giảm đi trông thấy.
Cùng chung cảnh ngộ, ông Lê Đức Hải cũng đang nóng lòng như lửa đốt: Vườn na 500 cây gồm đủ loại na thái, na sầu, na dứa của nhà tôi đã bị ngập lụt suốt 3 ngày ròng rã sau cơn bão số 11. Nhìn cơ nghiệp bao năm vun trồng đứng trước nguy cơ đổ sông đổ bể, người nông dân nào mà không xót xa.
Theo thống kê của ông Hà Vũ Khôi - Chủ tịch UBND xã
Cai Kinh: Cơn bão vừa qua đã gây thiệt hại cho khoảng 59ha trên toàn xã, trong
đó có 9,5ha cây ăn quả. Tại thôn Bãi Danh, cây na là cây trồng chủ lực của người
dân trong thôn vì vậy được các cấp các ngành quan tâm hỗ trợ khôi phục ngay sau mưa ngập lụt khiến chúng
tôi rất yên tâm.
Giữa bối cảnh đó, đoàn công tác của Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lạng Sơn đã có mặt để hỗ trợ bà con nông dân giảm bớt nỗi lo lắng.
Đúng 8 giờ sáng, một "lớp học" vô cùng đặc biệt được mở ra ngay tại các vườn na vừa bị ngập úng. Lớp học không có bảng đen, phấn trắng, không có những bài giảng lý thuyết khô khan. Mà "Giáo trình" chính là những vườn na đang oằn mình sau lũ và "giảng viên" là các cán bộ khuyến nông không ngại bùn đất.
Các chuyên gia đã trực tiếp lội xuống từng vườn na, tỉ mỉ hướng dẫn bà con từng thao tác một. Họ "cầm tay chỉ việc", làm đến đâu giải thích đến đó: Từng nhát cuốc xới đất cho thoáng khí, cách dùng máy đo độ pH để kiểm tra độ chua của đất, cách rắc vôi bột để khử trùng và diệt mầm bệnh, cách cắt tỉa những cành lá để cây tập trung dinh dưỡng, rồi cách bón phân vi sinh sao cho hợp lý để cây có sức hồi phục tốt nhất... tất cả đều được thị phạm một cách cặn kẽ, dễ hiểu.
Bên cạnh đó, rất nhiều thắc mắc của bà con nảy sinh trong quá trình thực hành đều đã được các cán bộ kỹ thuật giải đáp tận tình ngay tại chỗ.
Chứng kiến cảnh đó, ông Hải không giấu được niềm vui và sự xúc động chia sẻ: Hóa ra cây na bị ngập nước vẫn còn cách cứu chữa. Được các anh khuyến nông chỉ cho cách tỉa cành, rồi cách bón phân vi sinh để cải tạo lại đất… chúng tôi như người sắp chết đuối vớ được cọc.
Câu nói mộc mạc của ông Hải có lẽ cũng là tiếng lòng của tất cả người dân Bãi Danh lúc này. Sự giúp đỡ đúng lúc, đúng kỹ thuật đã thắp lại niềm tin tưởng chừng đã bị nước lũ cuốn trôi.
Những món quà "vàng" và niềm tin được trao gửi
Sau buổi thực hành tại vườn na, bà con lại tập trung về nhà văn hóa thôn. Tại đây, những món quà thiết thực và ý nghĩa đã được Trung tâm Khuyến nông Quốc gia trao tận tay người dân: 5 tấn phân bón vi sinh, 100 lít chế phẩm xử lý môi trường cùng rất nhiều tài liệu, tờ rơi hướng dẫn chi tiết về việc khôi phục sản xuất sau mưa bão.
Cầm trên tay những tờ rơi được in ấn cẩn thận, chị Mai xúc động chia sẻ: Tôi thấy tờ hướng dẫn rất chi tiết và cụ thể về quá trình khôi phục sản xuất các cây trồng – vật nuôi. Về nhà chúng tôi sẽ chủ động áp dụng.
Phát biểu tại buổi trao tặng, ông Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia nhấn mạnh: Món quà tuy nhỏ nhưng chúng tôi hy vọng rằng, cùng với các giải pháp kỹ thuật đã được hướng dẫn, bà con thôn Bãi Danh sẽ sớm khắc phục được hậu quả, ổn định sản xuất và đời sống.
Những bao phân bón, những chế phẩm trao đi lúc này không chỉ mang giá trị vật chất. Nó còn là cái tình, là sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với người dân vùng lũ. Nó khẳng định một điều rằng, không một người dân nào bị bỏ lại phía sau.
Từ Bãi Danh, có thể thấy rõ một điều, bà con Lạng Sơn đã và đang gượng dậy, mạnh mẽ và kiên cường hơn, với một niềm tin vững chắc rằng họ không bao giờ đơn độc trong cuộc chiến chống lại thiên tai.
