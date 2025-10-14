Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn: 95 năm vững một niềm tin, cùng nông dân Xứ Lạng vươn tới tầm cao mới

Phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi - "Xương sống" tạo nên kỳ tích

Tại Lạng Sơn, một tỉnh miền núi biên giới với những đặc thù riêng, vai trò của Hội Nông dân càng trở nên rõ nét. Điều khiến những người làm công tác Hội tự hào nhất chính là sự thay đổi trong tư duy và cuộc sống của người nông dân.

Tháng 8 /2025 Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức thành công Hội Nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân 2025. Ảnh: Hoàng Tính

Với sự vào cuộc của các cấp Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn từ những người nông dân chỉ quen với ruộng đồng, giờ đây, họ đã trở thành những nhà nông năng động, bản lĩnh, không chỉ cần cù, sáng tạo trong sản xuất mà còn chủ động ứng dụng khoa học công nghệ, đưa nông sản địa phương vươn xa ra thị trường.

Được xem là "xương sống" trong mọi hoạt động, phong trào "Nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững" đã thực sự trở thành "bà đỡ" cho sự ra đời của những thương hiệu nông sản nổi tiếng Xứ Lạng.

Từ phong trào những cái tên như: Na Chi Lăng, hồi Văn Quan, hồng vành khuyên, quýt Bắc Sơn… không chỉ là niềm tự hào của người dân địa phương mà còn là kết quả của một quá trình vận động, hỗ trợ đầy tâm huyết của các cấp Hội.

Hội nghị tuyên dương nông dân tiên tiến điển hình Lạng Sơn lần thứ III giai đoạn 2025-2030 là động lực tích cực để nông dân Lạng Sơn vững bước vào kỷ nguyên mới. Ảnh: Hoàng Tính

Để phong trào đi vào chiều sâu, Hội đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp: Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh, giúp hội viên hiểu rõ quyền lợi và trách nhiệm; các hoạt động hỗ trợ về vốn và khoa học kỹ thuật được triển khai hiệu quả.

Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp cũng đã trở thành đòn bẩy tài chính quan trọng, với tổng nguồn vốn tính đến tháng 7/2025 đạt gần 56 tỷ đồng, hỗ trợ cho 1.577 hộ vay thông qua 178 dự án.

Bên cạnh đó, Hội còn tín chấp với các ngân hàng, tạo điều kiện cho hàng chục nghìn hộ vay hàng nghìn tỷ đồng để phát triển sản xuất.

Giai đoạn 2020-2025, các cấp Hội đã vận động được 54.402 lượt hộ đăng ký danh hiệu nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi và có 45.027 lượt hộ được công nhận.

Từ phong trào này đã có nhiều mô hình kinh tế tập thể, hợp tác xã được hình thành, góp phần thay đổi tư duy sản xuất nhỏ lẻ, hướng tới nền nông nghiệp hàng hóa bền vững.

Đến hết năm 2024, toàn tỉnh đã xây dựng được 85 chi hội và 251 tổ Hội nông dân nghề nghiệp theo mô hình "5 cùng", một cách làm sáng tạo giúp các hội viên cùng ngành nghề liên kết sản xuất, tiêu thụ và chia sẻ lợi ích.

Vượt qua thách thức

Không chỉ tập trung phát triển kinh tế, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn còn là lực lượng nòng cốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới. Hình ảnh những hội viên nông dân hiến đất, góp công sức xây dựng cơ sở hạ tầng đã trở nên quen thuộc ở khắp các bản làng.

Chị Vương Thị Thương - Nông dân Việt Nam xuất sắc 2025. Ảnh: Hoàng Tính

Trong 5 năm vừa qua, nông dân toàn tỉnh Lạng Sơn đã hiến hơn 131.000 m2 đất, đóng góp trên 19 tỷ đồng và hơn 637.000 ngày công lao động để làm đường, xây dựng các công trình phúc lợi.

Đối mặt với những thách thức của một tỉnh miền núi như quy mô sản xuất nhỏ lẻ, biến đổi khí hậu, và đầu ra cho nông sản, Hội đã chủ động đưa ra các giải pháp đột phá: Vận động nông dân tham gia các tổ hợp tác, hợp tác xã để nâng cao năng lực cạnh tranh; mở các lớp tập huấn về kỹ thuật canh tác thích ứng với biến đổi khí hậu, chuyển giao giống mới được tổ chức thường xuyên.

Đặc biệt, Hội đã chủ động kết nối cung - cầu, hỗ trợ quảng bá thương hiệu, đưa sản phẩm OCOP của tỉnh tham gia các hội chợ, triển lãm trong và ngoài nước, giúp nông sản Lạng Sơn vươn xa.

Ông Bùi Văn Côi – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn cho hay: Với truyền thống 95 năm vẻ vang và khát vọng vươn lên mạnh mẽ, tổ chức Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn sẽ ngày càng vững mạnh, thực sự là cầu nối quan trọng giữa Đảng, Nhà nước với nông dân. Hội sẽ tiếp tục là chỗ dựa tin cậy, là động lực quan trọng trong sự nghiệp phát triển quê hương Lạng Sơn ngày càng giàu đẹp, văn minh.