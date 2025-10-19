Hải Phòng: Gạch lát nền bị vỡ, cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên đầu tư hàng chục tỷ

Nhiều người dân phản ánh về tình trạng rác thải và tình trạng mất vệ sinh môi trường đô thị ở khu vực Công viên Thể thao Hồ Sen thuộc phường Lê Chân (TP.Hải Phòng). Người dân còn phản ánh mặc dù chỉ mới được 2 năm đi vào sử dụng nhưng nhiều vị trí gạch lát nền đã bị vỡ và bong tróc.

Công viên Thể thao Hồ Sen thuộc phường Lê Chân (TP.Hải Phòng) được đầu tư hơn 58 tỷ đồng ở phường Lê Chân (TP.Hải Phòng). Ảnh Nguyễn Đại.

Cỏ mọc um tùm và rác thải bủa vây ở công viên đầu tư gần 60 tỷ. Ảnh Nguyễn Đại.

Sáng ngày 19/10 theo quan sát của PV Dân Việt, tại Công viên Thể thao Hồ Sen chứa nhiều rác thải, cỏ mọc um tùm không có dấu hiện của sự duy tu bảo dưỡng, gạch lát nền bị hư hỏng tạo nên một khung cảnh nhếch nhác khó tin ở một Công viên Thể thao được đầu tư lên đến gần 60 tỷ.

Gạch lát nền bị hư hỏng tạo nên một khung cảnh nhếch nhác khó tin ở một Công viên Thể thao được đầu tư lên đến gần 60 tỷ. Ảnh Nguyễn Đại.

Trao đổi với PV Dân Việt, anh Bùi Tiến Công cho biết, không thể tin nổi tại một Công viên nằm ở trung tâm phường Lê Chân lại có một khung cảnh nhếch nhác như vậy, rác thải bừa bãi, cây cối mọc um tùm gây mất mỹ quan đô thị.

Một vị trí gạch bị hư hỏng ở Công viên Thể thao Hồ Sen. Ảnh Nguyễn Đại.

Còn anh Vũ Thương cho biết thêm, một Công viên mới được đưa vào sử dụng được 2 năm nhưng nhiều vị trí gạch lát nền đã bị vỡ bong tróc, người dân nghi ngờ chất lượng của công trình được đầu tư lên tới gần 60 tỷ.

Dụng dụ tập thể thao bị hư hỏng ở Công viên Thể thao Hồ Sen. Ảnh Nguyễn Đại.

Được biết Dự án xây dựng Công viên Thể thao Hồ Sen có diện tích hơn 1,3 ha, tổng mức đầu tư hơn 58 tỷ đồng do UBND quận Lê Chân (nay là phường Lê Chân) làm Chủ đầu tư. Công viên được đầu tư đồng bộ với các phân khu văn hóa, thể thao, vui chơi, giải trí đa năng cùng các hạng mục công trình (sân bóng đá cỏ nhân tạo, đường dạo, dụng cụ thể dục thể thao ngoài trời, ghế đá; bãi để xe và hệ thống giao thông, điện chiếu sáng, hệ thống cây xanh, thảm cỏ....).

Rác thải có ở khắp nơi ở Công viên Thể thao Hồ Sen.

Công trình hoàn thiện và đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển không gian kiến trúc cảnh quan xanh, sạch, đẹp theo đúng quy hoạch và định hướng phát triển thành phố. Đồng thời, phát triển, mở rộng không gian sinh hoạt công cộng, đáp ứng nhu cầu sinh hoạt văn hóa, luyện tập thể dục, thể thao, vui chơi, giải trí của các tầng lớp Nhân dân trên địa bàn thành phố nói chung và quận Lê Chân nói riêng.



