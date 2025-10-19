Trung Quốc bùng nổ xuất khẩu nhưng không cứu nổi đà suy thoái kinh tế
Phương Đăng (theo Bloomberg)
19/10/2025 7:00 PM (GMT+7)
Dù Trung Quốc đang chứng kiến đà xuất khẩu mạnh kỷ lục, nền kinh tế nước này vẫn chững lại rõ rệt trong quý III/2025, với tốc độ tăng trưởng có thể chỉ đạt 4,7% – mức thấp nhất trong vòng một năm. Theo Bloomberg, sự lệch pha giữa thương mại và sức cầu trong nước đang khiến giới lãnh đạo Trung Quốc đau đầu.
Xuất khẩu kỷ lục, tiêu dùng và đầu tư “lao dốc”
Theo Bloomberg, dữ liệu dự kiến công bố ngày 21/10 cho thấy, tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc giảm từ 5,2% xuống 4,7%, bất chấp thặng dư thương mại hàng hóa đạt kỷ lục 875 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.
Trong khi đó, doanh số bán lẻ chỉ tăng 3% trong tháng 9 – mức thấp nhất năm 2025 – và sản lượng công nghiệp chỉ tăng 5%. Đầu tư tài sản cố định tiếp tục suy giảm, không đổi so với cùng kỳ năm trước dù chính phủ đã tăng mạnh phát hành trái phiếu để hỗ trợ chi tiêu công.
Chi tiêu hạ tầng do nhà nước dẫn dắt không đủ bù cho sự lao dốc của đầu tư bất động sản và suy giảm trong lĩnh vực sản xuất, hai trụ cột vốn là động lực tăng trưởng của Trung Quốc suốt hai thập kỷ qua.
Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm giảm gần 13%, đánh dấu ba năm liên tiếp dòng vốn ngoại thu hẹp. Nhiều doanh nghiệp phương Tây đang tái cơ cấu chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, một phần do căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ.
Dù vậy, mảng xuất khẩu lại ghi nhận mức tăng mạnh chưa từng thấy, giúp Bắc Kinh duy trì thặng dư thương mại khổng lồ. Tuy nhiên, như Bloomberg nhận định, xuất khẩu không thể bù đắp cho nhu cầu trong nước yếu và niềm tin tiêu dùng xuống thấp.
IMF, giới chuyên gia cảnh báo: “Trung Quốc đang đối mặt khủng hoảng cấu trúc”
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2025 vẫn quanh 4,8%, nhưng sẽ giảm còn 4,2% vào năm 2026. IMF cảnh báo nước này đang “chạm ngưỡng chu kỳ nợ – giảm phát”, trong khi đầu tư bất động sản tiếp tục teo lại.
IMF khuyến nghị Bắc Kinh “tái cân bằng sang tiêu dùng hộ gia đình” thông qua chính sách tài khóa chú trọng an sinh xã hội, giảm bớt hỗ trợ công nghiệp và khuyến khích chi tiêu tư nhân để giải tỏa áp lực giảm phát nội địa.
Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của Bloomberg, Chang Shu, nhận định: “Khác với cú sốc ngắn hạn do đại dịch, lần này Trung Quốc đối diện với những lực cản dài hạn: tăng trưởng mất động lực, thị trường bất động sản suy sụp và giảm phát ăn sâu. Với việc Mỹ siết chặt công nghệ và thương mại, môi trường bên ngoài đã trở nên bất lợi rõ rệt".
Nhìn chung, dù xuất khẩu Trung Quốc vẫn thăng hoa, nền kinh tế nước này đang chậm lại do yếu tố nội tại: đầu tư co hẹp, tiêu dùng yếu, bất động sản suy tàn và niềm tin nhà đầu tư sa sút. Các chuyên gia nhận định nếu không tái cân bằng mạnh mẽ sang tiêu dùng và cải cách sâu cấu trúc, “phép màu tăng trưởng Trung Quốc” có thể thực sự chấm dứt trong thập kỷ tới.
Trung Quốc bùng nổ xuất khẩu nhưng không cứu nổi đà suy thoái kinh tế
Dù Trung Quốc đang chứng kiến đà xuất khẩu mạnh kỷ lục, nền kinh tế nước này vẫn chững lại rõ rệt trong quý III/2025, với tốc độ tăng trưởng có thể chỉ đạt 4,7% – mức thấp nhất trong vòng một năm. Theo Bloomberg, sự lệch pha giữa thương mại và sức cầu trong nước đang khiến giới lãnh đạo Trung Quốc đau đầu.
Du lịch tàu biển Việt Nam tăng trưởng nhờ mở rộng cảng Cái Mép-Thị Vải
Ngành du lịch tàu biển Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với TP.HCM dần trở thành điểm trung chuyển quốc tế quan trọng. Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải hiện đóng vai trò then chốt trong việc đón tàu khách quốc tế, và việc nâng cấp liên tục hạ tầng tại đây được xem là yếu tố sống còn để duy trì đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam, theo TTW.
Apple mở rộng sản xuất ở Việt Nam, giảm phụ thuộc vào Trung Quốc
Tập đoàn công nghệ Mỹ Apple đang chuẩn bị mở rộng hoạt động sản xuất tại Việt Nam, bao gồm HomePod mới có màn hình và robot để bàn,trong nỗ lực thâm nhập sâu hơn vào thị trường nhà thông minh và giảm bớt sự phụ thuộc vào Trung Quốc.
Căng thẳng đất hiếm Mỹ - Trung leo thang, WTO và IMF cảnh báo nguy cơ “tổn thất toàn cầu”
WTO kêu gọi Mỹ và Trung Quốc giảm leo thang căng thẳng, cảnh báo rằng việc “tách rời” giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới có thể khiến tăng trưởng kinh tế toàn cầu giảm tới 7% trong dài hạn.
“Phí chồng phí”: Nỗi lo mới của nhà bán trên TikTok Shop
Sàn thương mại điện tử (TMĐT) đang bước vào “mùa điều chỉnh phí” mới và TikTok Shop là cái tên tiếp theo gây xôn xao cộng đồng nhà bán.
Bộ Công Thương: Tiết kiệm năng lượng là giải pháp then chốt bảo đảm an ninh năng lượng
Bộ Công Thương cho rằng việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả là “chìa khóa” quan trọng giúp giảm áp lực cung ứng điện, bảo vệ môi trường và đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia.
Trung Quốc bùng nổ xuất khẩu nhưng không cứu nổi đà suy thoái kinh tế
Dù Trung Quốc đang chứng kiến đà xuất khẩu mạnh kỷ lục, nền kinh tế nước này vẫn chững lại rõ rệt trong quý III/2025, với tốc độ tăng trưởng có thể chỉ đạt 4,7% – mức thấp nhất trong vòng một năm. Theo Bloomberg, sự lệch pha giữa thương mại và sức cầu trong nước đang khiến giới lãnh đạo Trung Quốc đau đầu.
Du lịch tàu biển Việt Nam tăng trưởng nhờ mở rộng cảng Cái Mép-Thị Vải
Ngành du lịch tàu biển Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, với TP.HCM dần trở thành điểm trung chuyển quốc tế quan trọng. Cụm cảng Cái Mép – Thị Vải hiện đóng vai trò then chốt trong việc đón tàu khách quốc tế, và việc nâng cấp liên tục hạ tầng tại đây được xem là yếu tố sống còn để duy trì đà tăng trưởng của du lịch Việt Nam, theo TTW.