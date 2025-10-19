Trung Quốc bùng nổ xuất khẩu nhưng không cứu nổi đà suy thoái kinh tế

Một tàu container của Antong Holdings Co. tại Cảng Nam Sa ở Quảng Châu, Trung Quốc. Ảnh Bloomberg

Xuất khẩu kỷ lục, tiêu dùng và đầu tư “lao dốc”

Theo Bloomberg, dữ liệu dự kiến công bố ngày 21/10 cho thấy, tăng trưởng GDP quý III của Trung Quốc giảm từ 5,2% xuống 4,7%, bất chấp thặng dư thương mại hàng hóa đạt kỷ lục 875 tỷ USD trong 9 tháng đầu năm.

Trong khi đó, doanh số bán lẻ chỉ tăng 3% trong tháng 9 – mức thấp nhất năm 2025 – và sản lượng công nghiệp chỉ tăng 5%. Đầu tư tài sản cố định tiếp tục suy giảm, không đổi so với cùng kỳ năm trước dù chính phủ đã tăng mạnh phát hành trái phiếu để hỗ trợ chi tiêu công.

Chi tiêu hạ tầng do nhà nước dẫn dắt không đủ bù cho sự lao dốc của đầu tư bất động sản và suy giảm trong lĩnh vực sản xuất, hai trụ cột vốn là động lực tăng trưởng của Trung Quốc suốt hai thập kỷ qua.

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Trung Quốc trong 8 tháng đầu năm giảm gần 13%, đánh dấu ba năm liên tiếp dòng vốn ngoại thu hẹp. Nhiều doanh nghiệp phương Tây đang tái cơ cấu chuỗi cung ứng và giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, một phần do căng thẳng thương mại leo thang với Mỹ.

Dù vậy, mảng xuất khẩu lại ghi nhận mức tăng mạnh chưa từng thấy, giúp Bắc Kinh duy trì thặng dư thương mại khổng lồ. Tuy nhiên, như Bloomberg nhận định, xuất khẩu không thể bù đắp cho nhu cầu trong nước yếu và niềm tin tiêu dùng xuống thấp.

IMF, giới chuyên gia cảnh báo: “Trung Quốc đang đối mặt khủng hoảng cấu trúc”

Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), tăng trưởng GDP Trung Quốc năm 2025 vẫn quanh 4,8%, nhưng sẽ giảm còn 4,2% vào năm 2026. IMF cảnh báo nước này đang “chạm ngưỡng chu kỳ nợ – giảm phát”, trong khi đầu tư bất động sản tiếp tục teo lại.

IMF khuyến nghị Bắc Kinh “tái cân bằng sang tiêu dùng hộ gia đình” thông qua chính sách tài khóa chú trọng an sinh xã hội, giảm bớt hỗ trợ công nghiệp và khuyến khích chi tiêu tư nhân để giải tỏa áp lực giảm phát nội địa.

Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á của Bloomberg, Chang Shu, nhận định: “Khác với cú sốc ngắn hạn do đại dịch, lần này Trung Quốc đối diện với những lực cản dài hạn: tăng trưởng mất động lực, thị trường bất động sản suy sụp và giảm phát ăn sâu. Với việc Mỹ siết chặt công nghệ và thương mại, môi trường bên ngoài đã trở nên bất lợi rõ rệt".

Nhìn chung, dù xuất khẩu Trung Quốc vẫn thăng hoa, nền kinh tế nước này đang chậm lại do yếu tố nội tại: đầu tư co hẹp, tiêu dùng yếu, bất động sản suy tàn và niềm tin nhà đầu tư sa sút. Các chuyên gia nhận định nếu không tái cân bằng mạnh mẽ sang tiêu dùng và cải cách sâu cấu trúc, “phép màu tăng trưởng Trung Quốc” có thể thực sự chấm dứt trong thập kỷ tới.