Cơn sốt vàng chạm ngưỡng điên loạn, chuyên gia cảnh báo 'bong bóng sắp vỡ'

Nick Puckrin, Giám đốc điều hành Coin Bureau, cảnh báo trên Benzinga rằng thị trường vàng đang “quá nóng”.

“Đà tăng kỷ lục của vàng đang kéo theo những dự báo mới về giá. Goldman Sachs thậm chí kỳ vọng kim loại quý này có thể chạm mốc 4.900 USD/ounce vào tháng 12 năm sau. Đà tăng của vàng giờ đây mang tính chất ‘giao dịch theo quán tính’ – và những giao dịch kiểu này thường nhanh chóng hạ nhiệt", ông Puckrin tuyên bố.

Chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá vàng đang tăng nóng, báo hiệu khả năng điều chỉnh

Ông Puckrin cho biết thêm, chỉ số RSI (Relative Strength Index) – thước đo động lượng của thị trường – hiện đang ở mức trên 80, mức thường được xem là “vùng quá mua”. Điều này củng cố quan điểm rằng giá vàng đang bị thổi phồng quá mức.

Trong bối cảnh bất ổn chính sách và căng thẳng thương mại leo thang, vàng đã trở thành tài sản sinh lời tốt nhất năm nay, tăng gần 58% tính từ đầu năm 2025.

Tuy nhiên, ông Puckrin cho rằng sau giai đoạn tăng nóng này, dòng vốn có thể dịch chuyển sang các tài sản khác có mức định giá hấp dẫn hơn:

“Sau một đợt tăng kéo dài, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các tài sản rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng lớn hơn – từ các kim loại và hàng hóa khác, đến tài sản số hóa và đặc biệt là Bitcoin", vị chuyên gia nhấn mạnh.

Ông dự đoán xu hướng “xoay trục vốn” này có thể trở thành chủ đề chi phối phần còn lại của năm 2025, giúp Bitcoin có thể lập đỉnh mới quanh mốc 150.000 USD, so với mức 113.000 USD hiện nay.

Vàng lập đỉnh – Bitcoin lao dốc ngắn hạn

Dù được xem là “người kế vị tiềm năng” của vàng, Bitcoin đã trải qua cú sụt mạnh cuối tuần qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Trong khi đó, vàng tiếp tục lập đỉnh mới, khẳng định vị thế “hầm trú ẩn” an toàn trong khủng hoảng.

Puckrin khẳng định biến động này không làm thay đổi triển vọng dài hạn: “Các yếu tố nền tảng của Bitcoin không hề thay đổi sau cú giảm ngắn này".

Cảnh báo của ông Puckrin được đưa ra sau nhận định tương tự từ Grant Cardone, nhà sáng lập Cardone Capital. Ông cho rằng việc bán Bitcoin để “đu” theo đà tăng của vàng là sai lầm lớn: “Bitcoin vẫn là tài sản vượt trội – dễ di chuyển, nguồn cung hữu hạn. Tôi sẽ không chạy theo cơn sốt vàng lúc này. Với mỗi Bitcoin bạn bán, bạn có thể đang đánh mất 1 triệu USD trong tương lai".