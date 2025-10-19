Cơn sốt vàng chạm ngưỡng điên loạn, chuyên gia cảnh báo "bong bóng sắp vỡ"
Phương Đăng (theo Benzinga)
19/10/2025 3:30 PM (GMT+7)
Vàng đang có chuỗi tăng mạnh nhất kể từ năm 2008, song một số chuyên gia cho rằng “cơn sốt” này đang bước vào vùng quá nóng, khi đà tăng phần nhiều được thúc đẩy bởi tâm lý đầu cơ hơn là các yếu tố nền tảng.
Nick Puckrin, Giám đốc điều hành Coin Bureau, cảnh báo trên Benzinga rằng thị trường vàng đang “quá nóng”.
“Đà tăng kỷ lục của vàng đang kéo theo những dự báo mới về giá. Goldman Sachs thậm chí kỳ vọng kim loại quý này có thể chạm mốc 4.900 USD/ounce vào tháng 12 năm sau. Đà tăng của vàng giờ đây mang tính chất ‘giao dịch theo quán tính’ – và những giao dịch kiểu này thường nhanh chóng hạ nhiệt", ông Puckrin tuyên bố.
Chỉ báo kỹ thuật cho thấy giá vàng đang tăng nóng, báo hiệu khả năng điều chỉnh
Ông Puckrin cho biết thêm, chỉ số RSI (Relative Strength Index) – thước đo động lượng của thị trường – hiện đang ở mức trên 80, mức thường được xem là “vùng quá mua”. Điều này củng cố quan điểm rằng giá vàng đang bị thổi phồng quá mức.
Trong bối cảnh bất ổn chính sách và căng thẳng thương mại leo thang, vàng đã trở thành tài sản sinh lời tốt nhất năm nay, tăng gần 58% tính từ đầu năm 2025.
Tuy nhiên, ông Puckrin cho rằng sau giai đoạn tăng nóng này, dòng vốn có thể dịch chuyển sang các tài sản khác có mức định giá hấp dẫn hơn:
“Sau một đợt tăng kéo dài, nhà đầu tư có xu hướng tìm kiếm các tài sản rủi ro cao hơn nhưng tiềm năng lớn hơn – từ các kim loại và hàng hóa khác, đến tài sản số hóa và đặc biệt là Bitcoin", vị chuyên gia nhấn mạnh.
Ông dự đoán xu hướng “xoay trục vốn” này có thể trở thành chủ đề chi phối phần còn lại của năm 2025, giúp Bitcoin có thể lập đỉnh mới quanh mốc 150.000 USD, so với mức 113.000 USD hiện nay.
Vàng lập đỉnh – Bitcoin lao dốc ngắn hạn
Dù được xem là “người kế vị tiềm năng” của vàng, Bitcoin đã trải qua cú sụt mạnh cuối tuần qua sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc. Trong khi đó, vàng tiếp tục lập đỉnh mới, khẳng định vị thế “hầm trú ẩn” an toàn trong khủng hoảng.
Puckrin khẳng định biến động này không làm thay đổi triển vọng dài hạn: “Các yếu tố nền tảng của Bitcoin không hề thay đổi sau cú giảm ngắn này".
Cảnh báo của ông Puckrin được đưa ra sau nhận định tương tự từ Grant Cardone, nhà sáng lập Cardone Capital. Ông cho rằng việc bán Bitcoin để “đu” theo đà tăng của vàng là sai lầm lớn: “Bitcoin vẫn là tài sản vượt trội – dễ di chuyển, nguồn cung hữu hạn. Tôi sẽ không chạy theo cơn sốt vàng lúc này. Với mỗi Bitcoin bạn bán, bạn có thể đang đánh mất 1 triệu USD trong tương lai".
Cơn sốt vàng chạm ngưỡng điên loạn, chuyên gia cảnh báo "bong bóng sắp vỡ"
Vàng đang có chuỗi tăng mạnh nhất kể từ năm 2008, song một số chuyên gia cho rằng “cơn sốt” này đang bước vào vùng quá nóng, khi đà tăng phần nhiều được thúc đẩy bởi tâm lý đầu cơ hơn là các yếu tố nền tảng.
Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục nhưng đỉnh vẫn còn xa?
Giá vàng đã vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 15/10, đánh dấu mức tăng hơn 50% chỉ trong năm 2025. Tính từ đầu chu kỳ tăng giá hồi đầu năm 2024, giá vàng đã gần gấp đôi, vượt xa mọi dự báo của giới phân tích. Vì sao giá vàng lại liên tục tăng vọt, liệu đà leo thang này có tiếp diễn là những câu hỏi đang được quan tâm nhất hiện nay.
Giá nhà TP.HCM tiếp tục leo thang, người mua thực chuyển hướng về vùng ven
Thị trường nhà ở TP.HCM đang bước vào giai đoạn tăng tốc trở lại sau thời gian dài trầm lắng. Nguồn cung cải thiện nhưng giá nhà vẫn leo thang mạnh, khiến giấc mơ an cư của nhiều người dân tiếp tục trở nên xa tầm với.
Thông báo: Lựa chọn đơn vị tổ chức thẩm định giá xe ô tô
Ban Công tác Nông dân (Trung ương Hội Nông dân Việt Nam) thông báo về việc lựa chọn đơn vị tổ chức có chức năng thẩm định giá 07 xe ô tô.
HoREA đề xuất tính tiền sử dụng đất theo thời điểm ký hợp đồng BT: Gỡ “nút thắt” cho hàng trăm dự án
Sau nhiều năm ách tắc vì vướng mắc về thời điểm xác định giá đất thanh toán, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đề nghị Quốc hội bổ sung quy định rõ ràng trong dự thảo nghị quyết mới, nhằm bảo đảm công bằng cho doanh nghiệp và khơi thông hàng trăm dự án BT trên cả nước.
Lạng Sơn: 5 giờ vượt lũ băng từng đưa quà cứu trợ vào vùng rốn lũ Yên Bình
Giữa biển nước mênh mông do mưa lũ chia cắt, cô lập ở xã Yên Bình (tỉnh Lạng Sơn), bất chấp hiểm nguy 45 người dân xã Hữu Liên và Yên Bình đã băng rừng, lội suối suốt 5 giờ đồng hồ để mang những món quà là nhu yếu phẩm, quần áo đến với bà con đang mắc kẹt trong lũ dữ
Cơn sốt vàng chạm ngưỡng điên loạn, chuyên gia cảnh báo "bong bóng sắp vỡ"
Giá vàng xô đổ mọi kỷ lục nhưng đỉnh vẫn còn xa?
Giá vàng đã vượt ngưỡng 4.200 USD/ounce lần đầu tiên trong lịch sử vào ngày 15/10, đánh dấu mức tăng hơn 50% chỉ trong năm 2025. Tính từ đầu chu kỳ tăng giá hồi đầu năm 2024, giá vàng đã gần gấp đôi, vượt xa mọi dự báo của giới phân tích. Vì sao giá vàng lại liên tục tăng vọt, liệu đà leo thang này có tiếp diễn là những câu hỏi đang được quan tâm nhất hiện nay.