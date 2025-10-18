Vàng đang là vua nhưng một tỷ phú tuyên bố Bitcoin sẽ sớm soán ngôi nhờ tăng giá 14 lần, vượt 1,4 triệu USD
Phương Đăng (theo 99bitcoins)
18/10/2025 1:16 PM (GMT+7)
Với vốn hóa vượt 30.000 tỷ USD, vàng hiện là tài sản giá trị nhất hành tinh, bỏ xa Bitcoin – “vàng kỹ thuật số” – tới hơn 15 lần. Tuy nhiên, Ricardo Salinas Pliego, tỷ phú Mexico và là một trong những nhà đầu tư Bitcoin sớm nhất ở Mỹ Latin, lại tin rằng “cuộc chơi vẫn thuộc về Bitcoin”.
Sức nóng của vàng khiến người dân khắp thế giới xếp hàng dài chờ mua. Dù bị cho là “hiệu ứng FOMO” (sợ bị bỏ lỡ), nhưng theo ghi nhận của Reuters, thì “từng hạt vàng đều được vét sạch”.
Tuy nhiên, ông Ricardo Salinas Pliego, tỷ phú Mexico và là một trong những nhà đầu tư Bitcoin sớm nhất ở Mỹ Latin, lại tin rằng “cuộc chơi vẫn thuộc về Bitcoin”.
Trên mạng X, ông dự đoán giá Bitcoin sẽ sớm tăng ít nhất 14 lần, đạt hơn 1,4 triệu USD, và vượt mặt vàng trong tương lai gần.
Ông Pliego – người sở hữu ngân hàng thương mại lớn Banco Azteca – từng gọi các đồng tiền pháp định như USD, peso hay euro là “trò lừa đảo lớn nhất trong lịch sử”. Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 9, ông khẳng định: “Cách duy nhất để thoát khỏi ma trận tiền giấy là tích trữ Bitcoin".
Vị tỷ phú cũng thẳng thắn chỉ trích hệ thống ngân hàng: “Mọi người tưởng rằng tiền họ gửi đang nằm trong két. Thực ra, nó đã được cho vay để mua nhà. Tiền của bạn đã không còn ở đó".
Dù Bitcoin (BTC-USD) đang giảm giá, các “cá voi” vẫn tranh thủ gom hàng. Chỉ trong ngày 16/10, hai ví lớn đã mua tổng cộng 1.465 BTC, trị giá hơn 162 triệu USD, trên Binance và FalconX.
Tuy nhiên, khả năng Bitcoin đạt 200.000 USD vẫn rất thấp. Trên sàn Polymarket, các nhà đầu tư còn đùa rằng “xác suất phát hiện người ngoài hành tinh trong năm nay (6%) còn cao hơn khả năng Bitcoin chạm 200.000 USD (5%)”.
