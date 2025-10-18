Tin hot thị trường ngày 18/10: 7 loại thuốc bị thu hồi theo yêu cầu của Bộ Y tế

Tin hot thị trường ngày 18/10: Bộ Y tế thu hồi giấy đăng ký lưu hành 7 loại thuốc

Bộ Y tế vừa ban hành Quyết định số 556/QĐ-QLD thu hồi giấy đăng ký lưu hành 7 loại thuốc đang phân phối tại Việt Nam. Việc thu hồi được thực hiện theo đề nghị tự nguyện của các cơ sở đăng ký, không xuất phát từ vi phạm chất lượng hay an toàn. Theo đó, thuốc đã sản xuất trước ngày quyết định có hiệu lực vẫn được phép lưu hành, sử dụng đến hết hạn; doanh nghiệp chịu trách nhiệm theo dõi, bảo đảm chất lượng và an toàn sản phẩm.

Bảy thuốc bị thu hồi giấy đăng ký gồm: Hemafolic dung dịch uống (Acid folic 1mg, phức hợp hydroxyd sắt (III) 100mg) do Công ty CP Dược phẩm 2/9, TP.HCM; Vaginapoly viên nang mềm đặt âm đạo (Neomycin sulfat 35.000 IU, Nystatin 100.000 IU, Polymyxin B sulfat 35.000 IU) do Công ty TNHH Phil Inter Pharma, Bình Dương; Piroxicam 1,0% gel bôi ngoài do Công ty TNHH Dược phẩm Shinpoong Daewoo, Đồng Nai; ba thuốc bột pha tiêm của Công ty CP Dược phẩm Trung ương I – Pharbaco, Hà Nội gồm Ceftriaxon 1g, Vancomycin 1g và 0,5g; cùng Acepron 500 mg (Paracetamol 500 mg) viên nén của Công ty CP Dược phẩm Cửu Long, Vĩnh Long.

Cục Quản lý Dược khuyến cáo người dân có thể tiếp tục sử dụng nếu thuốc còn hạn và được bảo quản đúng hướng dẫn; đồng thời cần kiểm tra kỹ thông tin, tránh dùng thuốc hết hạn hoặc không rõ nguồn gốc. Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành; cơ sở kinh doanh dược, bệnh viện và doanh nghiệp liên quan thực hiện nghiêm việc thu hồi, bảo đảm minh bạch, quyền lợi và sức khỏe người tiêu dùng.

Tin hot thị trường ngày 18/10: Hơn 130.000 hộ kinh doanh đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử

Cục Thuế cho biết, đến nay đã có hơn 130.000 hộ kinh doanh trên cả nước đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền (POS). Đáng chú ý, hơn 20.000 hộ có doanh thu dưới 1 tỷ đồng—không thuộc diện bắt buộc—vẫn tự nguyện tham gia. Theo cơ quan thuế, động lực chính đến từ việc nhận thức rõ lợi ích: minh bạch doanh thu, thuận tiện giao dịch với khách hàng, giảm rủi ro quản lý sổ sách. Nhiều địa phương ghi nhận máy tính tiền giúp hộ kiểm soát bán hàng tốt hơn, đồng thời tăng uy tín với đối tác và ngân hàng khi cần vay vốn mở rộng sản xuất. Để khuyến khích mở rộng mô hình, cơ quan thuế các cấp đang triển khai tập huấn miễn phí, hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm, đồng thời phối hợp nhà cung cấp dịch vụ để giảm chi phí đầu tư ban đầu cho hộ kinh doanh.

Tin hot thị trường ngày 18/10: Giảm 50% thuế môi trường xăng dầu trong năm 2026

Sáng 17/10, Uỷ ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn năm 2026, theo đó giảm 50% so với khung hiện hành. Cụ thể: thuế với xăng (trừ etanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu mazut, dầu nhờn 1.000 đồng/lít; mỡ nhờn 1.000 đồng/kg; dầu hỏa 600 đồng/lít; nhiên liệu bay 1.500 đồng/lít. Từ 1/1/2027, mức thuế sẽ thực hiện theo Nghị quyết 579/2018/UBTVQH14.

Trình bày tờ trình, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nêu rõ: thuế bảo vệ môi trường là thuế gián thu, được tính vào giá bán, người tiêu dùng là đối tượng cuối cùng chịu thuế. Việc giảm thuế năm 2026 sẽ góp phần hạ giá bán lẻ xăng dầu trong nước, giảm chi phí trực tiếp của người dân, tiết giảm chi phí gián tiếp của hàng hóa – dịch vụ, hỗ trợ doanh nghiệp hạ giá thành, phục hồi và mở rộng sản xuất kinh doanh. Do thuế này là một cấu phần của giá cơ sở xăng dầu, điều chỉnh thuế cũng tác động đến CPI, là công cụ hỗ trợ kiểm soát lạm phát. Bộ Tài chính ước tính giảm thu ngân sách khoảng hơn 44.000 tỷ đồng nếu sản lượng tiêu thụ tương đương năm 2025.