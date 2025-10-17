Giá bạc hôm nay 17/10 ở trong nước: Tăng vọt, vượt mốc lịch sử

Giá bạc hôm nay 17/10: Tăng mạnh, thiết lập đỉnh lịch sử mới trên 2,14 triệu đồng/lượng

Trưa ngày 17/10, thị trường bạc trong nước ghi nhận một phiên giao dịch đầy sôi động. Theo cập nhật từ Công ty Vàng bạc Đá quý Sacombank-SBJ, giá bạc hiện được niêm yết mua vào ở mức 2,091 triệu đồng/lượng và bán ra 2,142 triệu đồng/lượng, tăng 38.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch hôm qua. Đây là mức giá cao nhất từ trước tới nay, phản ánh đà tăng mạnh mẽ của kim loại quý này trong những ngày gần đây.

Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc cũng không nằm ngoài xu hướng tăng nóng. Doanh nghiệp này hiện niêm yết giá mua vào 2,077 triệu đồng/lượng và bán ra 2,141 triệu đồng/lượng. Với mức giá này, bạc lần đầu tiên trong lịch sử chạm ngưỡng 2,14 triệu đồng/lượng, đánh dấu cột mốc đáng chú ý trên thị trường kim loại quý Việt Nam.

Theo ghi nhận của phóng viên Báo Người Lao Động, đà tăng liên tiếp của giá bạc đã kích thích mạnh mẽ nhu cầu mua tích trữ của người dân. So với vàng, giá của một lượng bạc thấp hơn rất nhiều, giúp những người có số vốn nhỏ cũng có thể dễ dàng tiếp cận và đầu tư. Chính yếu tố “bình dân” này đang khiến bạc trở thành lựa chọn mới của nhiều nhà đầu tư cá nhân trong nước.

Người dân đổ xô mua bạc tích trữ, cửa hàng đông nghịt khách

Trong những ngày gần đây, tại các cửa hàng vàng bạc đá quý như Sacombank-SBJ hay Phú Quý, lượng khách hàng đến mua bạc tăng đột biến. Tình trạng xếp hàng từ sáng sớm để chờ đến lượt giao dịch diễn ra thường xuyên.

Một nhân viên của Sacombank-SBJ cho biết, mỗi ngày doanh nghiệp chỉ có thể bán ra một lượng bạc vật chất giới hạn, tùy theo công suất sản xuất của nhà máy. Đối với những khách hàng muốn mua số lượng lớn từ vài trăm lượng trở lên, công ty yêu cầu ghi phiếu đặt trước, thanh toán đầy đủ, và thời gian nhận bạc có thể kéo dài từ 3 đến 6 tháng.

Sức mua mạnh đến mức khiến một số doanh nghiệp phải điều chỉnh kế hoạch phân phối. Nhiều người tiêu dùng cho biết họ chọn mua bạc không chỉ vì mục tiêu đầu tư, mà còn để “bảo toàn giá trị tài sản” trong bối cảnh giá vàng đã leo quá cao, khó tiếp cận.

Giá bạc hôm nay 17/10 trên thế giới: Lập đỉnh mới, tăng 30% chỉ trong 1 tháng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc hôm nay 17/10 tiếp tục tăng dựng đứng và lập đỉnh mới ở mức 54,37 USD/ounce. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2011, khi bạc từng đạt mốc kỷ lục 50 USD/ounce. Việc phá vỡ mốc cũ cho thấy xu hướng tăng mạnh chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đáng chú ý, giá bạc đang tăng song hành với vàng. Hiện giá vàng giao ngay đã vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, thậm chí có lúc tăng lên tới 4.365 USD/ounce, tương đương mức tăng 20% chỉ trong vòng một tháng. Trong cùng giai đoạn, giá bạc thế giới tăng tới 30%, thể hiện sức bật mạnh mẽ hơn so với vàng.

Quy đổi theo tỷ giá hiện hành, giá bạc thế giới tương đương khoảng 1,72 triệu đồng/lượng, vẫn thấp hơn khoảng 20% so với giá bạc trong nước. Khoảng chênh lệch này phần nào phản ánh chi phí nhập khẩu, thuế, phí chế tác và nhu cầu đầu tư nội địa đang tăng cao.

Thị trường bạc sôi động nhưng tiềm ẩn rủi ro

Dù thị trường đang trong giai đoạn “nóng”, các chuyên gia cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng. Christopher Lewis, chuyên gia phân tích kim loại quý nổi tiếng, nhận định rằng đà tăng của bạc hiện nay quá mạnh, tiềm ẩn nguy cơ điều chỉnh sâu trong ngắn hạn.

“Giá bạc có lúc chạm ngưỡng 52 USD/ounce, nhưng nhanh chóng giảm trở lại. Diễn biến này cho thấy lực bán chốt lời đã xuất hiện trở lại. Nhà đầu tư nên tránh mở vị thế lớn trong giai đoạn hiện nay, đặc biệt khi vàng vẫn giữ được sức mạnh, còn bạc lại có dấu hiệu biến động khó lường,” ông Lewis phân tích.

Theo vị chuyên gia, vàng và bạc tuy cùng thuộc nhóm kim loại quý nhưng lại không hoàn toàn vận hành theo cùng một quy luật thị trường. Nếu vàng chủ yếu được xem là tài sản trú ẩn an toàn, thì bạc còn đóng vai trò quan trọng trong sản xuất công nghiệp, đặc biệt là trong các ngành năng lượng tái tạo, điện tử và trí tuệ nhân tạo (AI).

Chính vì vậy, nhu cầu công nghiệp tăng mạnh cùng làn sóng đầu tư vào AI và công nghệ mới đã đẩy giá bạc tăng nhanh hơn vàng trong thời gian gần đây. Ngoài ra, việc nhiều nhà đầu tư cho rằng vàng hiện đã quá đắt cũng khiến dòng tiền chuyển hướng sang bạc – một loại tài sản được xem là “rẻ hơn nhưng vẫn có tiềm năng sinh lời cao”.

Nguy cơ điều chỉnh mạnh nếu bạc giảm dưới 48 USD/ounce

Mặc dù đà tăng của bạc vẫn đang được duy trì, nhưng Christopher Lewis cảnh báo rằng nếu giá bạc giảm xuống dưới ngưỡng 48 USD/ounce, thị trường có thể sẽ chứng kiến một làn sóng bán tháo mạnh mẽ.

“Bạc là tài sản có mức rủi ro cao, vì thế khi biến động, giá thường giảm rất nhanh và rất mạnh. Nhà đầu tư ngắn hạn nên cân nhắc kỹ trước khi tham gia vào giai đoạn hiện tại”, ông Lewis nhấn mạnh.

Nhiều chuyên gia khác cũng đồng quan điểm, cho rằng giá bạc tăng nhanh hơn mức bền vững của nền tảng cung – cầu, nên khả năng điều chỉnh trong các tuần tới là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, trong trung hạn, xu hướng chung vẫn được đánh giá là tích cực, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ lĩnh vực năng lượng mặt trời, công nghệ bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử.



Các nhà phân tích của Kitco Metals dự báo, nếu giá vàng duy trì trên 4.300 USD/ounce, thì giá bạc hoàn toàn có thể tiến tới vùng 55–57 USD/ounce trong quý IV/2025. Tuy nhiên, thị trường cũng có thể bước vào giai đoạn “nghỉ ngơi” sau chuỗi tăng quá nóng.

Với Việt Nam, giá bạc trong nước vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ giá thế giới, song còn phụ thuộc vào nhu cầu mua tích trữ và tình hình cung ứng hàng hóa vật chất của các doanh nghiệp vàng bạc đá quý lớn. Trong bối cảnh dòng tiền đang tìm kiếm kênh trú ẩn mới, bạc nhiều khả năng vẫn duy trì sức hút mạnh mẽ, nhất là khi mức giá vẫn còn cách khá xa so với vàng.

