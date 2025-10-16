Trưa nay 16/10, thị trường kim loại quý trong nước tiếp tục ghi nhận biến động mạnh khi giá bạc đồng loạt tăng cao. Theo Công ty vàng bạc đá quý Sacombank-SBJ, giá bạc hiện được niêm yết mua vào ở mức 2,055 triệu đồng/lượng và bán ra 2,106 triệu đồng/lượng, tăng tới 42.000 đồng mỗi lượng so với phiên giao dịch hôm qua.

Giá bạc hôm nay 16/10: Tăng lên mức cao nhất thời đại, nhà đầu tư "chóng mặt"

Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, giá bạc trong nước vượt qua ngưỡng 2,1 triệu đồng/lượng, đánh dấu một bước tiến chưa từng có của kim loại quý này. Tuy nhiên, giá bạc giữa các doanh nghiệp hiện có sự chênh lệch nhất định. Tại Tập đoàn Phú Quý, giá bạc đang được giao dịch ở mức 2,038 triệu đồng/lượng (mua vào) và 2,104 triệu đồng/lượng (bán ra), thấp hơn một chút so với Sacombank-SBJ.

Chỉ tính riêng trong 1 tuần qua, giá bạc đã tăng hơn 9%, còn nếu xét trong 1 tháng gần đây, nhà đầu tư nắm giữ bạc đã đạt mức lợi nhuận khoảng 25%, tương đương gấp gần 4 lần lãi suất ngân hàng trong 1 năm. Đây được xem là một mức sinh lời “đáng mơ ước” trong bối cảnh nhiều kênh đầu tư khác đang chịu áp lực từ lãi suất và thị trường tài chính toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 16/10 thế giới leo lên vùng đỉnh lịch sử

Không chỉ tăng trong nước, giá bạc thế giới cũng đang duy trì đà tăng mạnh. Trên sàn quốc tế, bạc được giao dịch quanh mức 53 USD/ounce, tăng khoảng 2% so với phiên liền trước. Đây là mức giá cao nhất trong hơn 10 năm qua, vượt mốc đỉnh 50 USD/ounce từng thiết lập năm 2011.

Giới phân tích cho rằng, đà tăng của bạc có mối liên hệ chặt chẽ với diễn biến của giá vàng thế giới. Hiện giá vàng quốc tế đã vượt qua 4.200 USD/ounce, tăng khoảng 15% chỉ trong vòng một tháng, qua đó kích hoạt tâm lý đầu tư lan tỏa sang bạc – vốn được xem là “người anh em song sinh” của vàng trong nhóm tài sản trú ẩn.



Trao đổi với CNBC, ông Steven Schoffstall, Giám đốc quản lý sản phẩm ETF tại Sprott, nhận định: “Một lượng vốn khổng lồ đang đổ vào các quỹ ETF kim loại quý trong năm nay. Diễn biến này là động lực chính giúp vàng và bạc liên tiếp lập đỉnh lịch sử.”

Theo ông, mặc dù bạc chưa được nhiều nhà đầu tư cá nhân chú trọng như vàng, nhưng kim loại này lại có tiềm năng lớn trong việc đa dạng hóa danh mục đầu tư, đặc biệt là trong bối cảnh kinh tế thế giới bất ổn, lãi suất có xu hướng giảm, và dòng tiền đang dịch chuyển sang các tài sản trú ẩn an toàn.

Tuy nhiên, một số chuyên gia khác lại cho rằng biến động của bạc thường mạnh hơn vàng, cả khi tăng lẫn khi giảm. Điều đó đồng nghĩa với việc nếu giá đảo chiều, bạc cũng có thể giảm sâu và nhanh hơn so với vàng. Vì vậy, nhà đầu tư được khuyến nghị cần thận trọng trong việc “bắt sóng” thời điểm hiện tại, nhất là khi giá đã tăng nóng trong thời gian ngắn.

Theo quy đổi từ tỷ giá niêm yết, giá bạc thế giới hiện tương đương khoảng 1,68 triệu đồng/lượng, tức thấp hơn giá trong nước gần 25%. Mức chênh lệch này đang mở rộng, phản ánh nhu cầu trong nước tăng cao cũng như chi phí nhập khẩu, chế tác và thuế phí liên quan đến kim loại quý.

Các chuyên gia nhận định, nếu giá bạc quốc tế tiếp tục duy trì ở vùng đỉnh, thị trường trong nước có thể sẽ điều chỉnh theo, song khoảng cách giá vẫn khó thu hẹp trong ngắn hạn do chênh lệch cung cầu và yếu tố đầu cơ.

Bạc vượt ngưỡng 49,81 USD/ounce – tín hiệu kỹ thuật quan trọng

Theo ông James Hyerczyk, chuyên gia phân tích hàng hóa cấp cao, đây là lần đầu tiên trong hơn một thập kỷ, bạc không chỉ vượt qua ngưỡng 49,81 USD/ounce mà còn duy trì ổn định trên mức này. Ông đánh giá đây là ngưỡng kháng cự kỹ thuật đã tồn tại rất lâu và việc phá vỡ mốc này cho thấy xu hướng tăng giá đang được củng cố mạnh mẽ.

Ông Hyerczyk cũng nhấn mạnh, dòng tiền mua vẫn đang chiếm ưu thế, song hướng đi kế tiếp của bạc phụ thuộc rất lớn vào chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) trong cuộc họp sắp tới. “Nếu FED thực sự bắt đầu chu kỳ giảm lãi suất, bạc có thể còn tăng mạnh hơn nữa,” ông nói.



Theo dữ liệu từ CME FedWatch, giới giao dịch hiện đang định giá tới 95% khả năng FED sẽ giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp chính sách ngày 29/10. Việc cắt giảm lãi suất, nếu diễn ra, sẽ tạo áp lực giảm lên đồng USD và từ đó hỗ trợ tích cực cho nhóm kim loại quý, bao gồm bạc.

Tuy nhiên, bối cảnh hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố khó lường. Việc chính phủ Mỹ tạm thời đóng cửa sang tuần thứ tư đã khiến một loạt dữ liệu kinh tế quan trọng – trong đó có chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 – bị trì hoãn công bố. Điều này khiến thị trường thiếu thông tin định hướng, làm gia tăng biến động giá ngắn hạn.

Triển vọng giá bạc trong thời gian tới

Theo các chuyên gia, nếu FED duy trì lập trường nới lỏng, giá bạc có thể tiếp tục hướng tới vùng 55 USD/ounce, tương đương mức tăng thêm khoảng 3-4% so với hiện tại. Trong nước, giá bạc hoàn toàn có thể chạm ngưỡng 2,15 – 2,2 triệu đồng/lượng trong những phiên tới nếu xu hướng tăng quốc tế tiếp tục được duy trì.

Tuy nhiên, với đà tăng mạnh hiện nay, rủi ro điều chỉnh cũng đang hiện hữu. Nhà đầu tư được khuyến nghị không nên “đu đỉnh”, thay vào đó cần theo dõi sát biến động lãi suất toàn cầu và chỉ nên giải ngân từng phần.



Có thể nói, giá bạc hôm nay 16/10 đang phản ánh làn sóng đầu tư mạnh mẽ vào kim loại quý trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu đầy biến động. Việc vượt mốc 2,1 triệu đồng/lượng không chỉ là một dấu mốc lịch sử, mà còn là minh chứng cho xu hướng chuyển dịch dòng tiền sang các tài sản trú ẩn an toàn.

Dù triển vọng trung hạn của bạc được đánh giá tích cực, song giới đầu tư cần thận trọng và linh hoạt, bởi biến động giá có thể rất mạnh trong các phiên sắp tới. Với những ai nắm giữ bạc từ sớm, lợi nhuận 25% chỉ trong 1 tháng là một con số ấn tượng, còn với người mới tham gia, thời điểm hiện tại đòi hỏi sự tính toán kỹ lưỡng hơn bao giờ hết.