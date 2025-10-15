Giá bạc hôm nay 15/10 ở thị trường trong nước: Giảm nhẹ

Giá bạc hôm nay 15/10: Đồng loạt giảm nhẹ sau khi phá kỷ lục

Cụ thể, theo Vietnam Metals Exchange (VME), vào lúc 11 giờ ngày 15/10, giá bạc tại Hà Nội được niêm yết ở mức 1.676.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.706.000 đồng/lượng (bán ra), giảm 21.000 đồng/lượng so với phiên giao dịch trước đó.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, giá bạc cũng giảm tương tự, được giao dịch quanh mức 1.678.000 đồng/lượng (mua vào) và 1.712.000 đồng/lượng (bán ra), thấp hơn 21.000 đồng/lượng so với chốt phiên hôm qua.

Tại hệ thống Tập đoàn Vàng bạc Đá quý Phú Quý (Hà Nội), bạc miếng và bạc thỏi 999 được niêm yết ở mức 1.982.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.043.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá giảm lần lượt 12.000 đồng/lượng ở chiều mua vào và 9.000 đồng/lượng ở chiều bán ra.

Riêng bạc thỏi Phú Quý 999 loại 1kg hiện giao dịch ở mức 53.066.534 đồng/kg (mua vào) và 54.719.863 đồng/kg (bán ra), chênh lệch 1.653.329 đồng/kg.

Ở các thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (dạng miếng, thanh, thỏi) được niêm yết 1.707.740 đồng/lượng ở chiều mua vào. Trong khi đó, bạc 999 dưới 500 lượng được giao dịch mua vào ở mức 1.658.000 đồng/lượng.

Sự giảm nhẹ này được xem là bước điều chỉnh tạm thời của thị trường trong nước, sau khi giá bạc liên tục lập đỉnh mới trong thời gian qua, song vẫn giữ ở vùng giá cao so với cùng kỳ năm trước.

Giá bạc hôm nay 15/10 trên thế giới: Giảm sau khi phá kỷ lục 45 năm

Trên thị trường quốc tế, theo dữ liệu từ Kitco.com, tính đến 10 giờ sáng ngày 15/10 (giờ Việt Nam), giá bạc thế giới giảm 0,177 USD, xuống còn 52,093 USD/ounce so với chốt phiên trước.

Đây là phiên giảm nhẹ sau chuỗi tăng mạnh liên tiếp trong những ngày gần đây. Trước đó, trong phiên 13/10, giá bạc đã tăng 6,8%, đóng cửa ở mức 50,13 USD/ounce, chính thức vượt qua kỷ lục 48,7 USD/ounce được thiết lập vào tháng 1/1980 – tức sau 45 năm.

Từ đầu năm đến nay, giá bạc thế giới đã tăng khoảng 70%, mức tăng “phi mã” cao hơn đáng kể so với 50% của giá vàng trong cùng giai đoạn.

Sự bứt phá mạnh mẽ này được thúc đẩy bởi nhu cầu bạc trong lĩnh vực công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo, cùng với dòng tiền trú ẩn khi giới đầu tư lo ngại về biến động kinh tế toàn cầu.

Phân tích kỹ thuật: Thị trường bạc đang bước vào vùng quá mua

Theo đánh giá của các chuyên gia kim loại quý thuộc Heraeus, sau khi thiết lập mức kỷ lục mới trên 51 USD/ounce vào tuần trước, giá bạc hiện đã bước vào vùng quá mua.

Các chuyên gia cho rằng, trong ngắn hạn, thị trường cần một giai đoạn điều chỉnh kỹ thuật để hấp thụ lượng chốt lời sau đợt tăng nóng. Đây là phản ứng bình thường của thị trường hàng hóa sau những phiên tăng tốc mạnh mẽ.

Tuy nhiên, về dài hạn, Heraeus vẫn duy trì quan điểm tích cực, cho rằng đà tăng của bạc vẫn bền vững nhờ nhu cầu công nghiệp ổn định, đặc biệt là từ ngành sản xuất pin mặt trời, xe điện và các linh kiện điện tử hiện đại.

Dự báo giá bạc sẽ còn tăng mạnh trong năm tới

Ngân hàng Bank of America (BoA) nhận định, xu hướng tăng giá của các kim loại quý, đặc biệt là bạc, sẽ tiếp tục trong thời gian tới. Theo dự báo của BoA, giá bạc có thể đạt mức 65 USD/ounce vào năm tới, tương đương mức tăng khoảng 25% so với hiện tại.

BoA cho rằng, sự kết hợp giữa yếu tố cung – cầu mất cân đối, chi phí khai thác tăng cao và sự gia tăng sử dụng bạc trong công nghệ sạch là động lực chính giúp giá bạc duy trì sức nóng.

Trong khi đó, chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis nhận định, xu hướng chủ đạo của bạc vẫn nghiêng về tăng giá dài hạn. Ông nhấn mạnh rằng, bạc là kim loại quan trọng trong ngành năng lượng tái tạo, đặc biệt trong sản xuất pin mặt trời – lĩnh vực đang bùng nổ toàn cầu trong quá trình chuyển đổi xanh.

Theo ông Lewis, mọi đợt điều chỉnh ngắn hạn đều là cơ hội mua vào hấp dẫn, bởi thị trường đang định giá lại tiềm năng của bạc trong chu kỳ công nghiệp mới.

So sánh giá bạc và vàng: Bạc đang chiếm ưu thế

Một điểm đáng chú ý là tốc độ tăng của giá bạc đang vượt xa giá vàng trong năm 2025. Trong khi vàng chỉ tăng khoảng 50% từ đầu năm, thì bạc đã tăng tới 70%, cho thấy sức hút mạnh mẽ hơn của kim loại này đối với nhà đầu tư.

Sở dĩ bạc được đánh giá hấp dẫn hơn bởi mức giá thấp hơn vàng, nhưng lại ứng dụng rộng rãi hơn trong công nghiệp. Khi xu hướng đầu tư xanh, năng lượng sạch lan rộng, bạc trở thành nguyên liệu chiến lược trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Các nhà đầu tư dài hạn vì thế ngày càng chuyển hướng sang tích trữ bạc, thay vì chỉ tập trung vào vàng như trước đây.



Tổng hợp các yếu tố trong nước và quốc tế cho thấy, giá bạc hôm nay 15/10 đang ở giai đoạn tạm điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, nhưng vẫn duy trì ở vùng giá cao.

Với nền tảng nhu cầu vững chắc từ công nghiệp năng lượng tái tạo, cùng với chính sách tiền tệ nới lỏng tại nhiều nền kinh tế lớn, triển vọng tăng giá của bạc trong trung và dài hạn vẫn rất sáng sủa.

Những nhà đầu tư đang theo dõi thị trường có thể coi giai đoạn giảm nhẹ hiện tại là cơ hội để tích lũy, đón đầu chu kỳ tăng mới dự kiến sẽ tiếp diễn trong năm 2026.

