Giá vàng hôm nay 18/10: Thế giới quay đầu giảm mạnh, trong nước vàng vẫn tăng cao bất chấp

Theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, tại thời điểm 6h sáng 18/10, giá vàng hôm nay, cụ thể là giá vàng miếng SJC của các thương hiệu SJC, PNJ được niêm yết mua vào 151,5 triệu đồng/lượng, tăng 4,4 triệu đồng/lượng; bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Thương hiệu DOJI đang mua vào ở mức 150,7 triệu đồng/lượng, tăng 3,6 triệu đồng/lượng; bán ra ở mức 152,2 triệu đồng/lượng, tăng 3,1 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Vàng miếng SJC của Bảo Tín Minh Châu mua vào 152,5 triệu đồng/lượng, tăng 5,4 triệu đồng/lượng; bán ra 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Phú Quý SJC mua vàng miếng ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng, tăng 4,5 triệu đồng/lượng; bán ra ở ngưỡng 153 triệu đồng/lượng, tăng 3,9 triệu đồng/lượng so với sáng qua.

Giá vàng miếng tại Công ty TNHH Bảo Tín Mạnh Hải được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152,5 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Giá vàng miếng SJC tại Phú Quý được doanh nghiệp giao dịch ở mức 151 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán), giá vàng tăng 4,5 triệu đồng/lượng ở chiều mua - tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở chiều bán so với hôm qua.

Giá vàng miếng ACB được doanh nghiệp giao dịch ở mức 152 - 153 triệu đồng/lượng (mua - bán). So với hôm qua, giá vàng tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua - bán.

Đối với vàng nhẫn, giá cũng đồng loạt tăng mạnh so với phiên sáng 17/10. Cụ thể, vàng nhẫn thương hiệu Bảo Tín Minh Châu niêm yết ở mức 156,5 – 159,5 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 5,5 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

SJC niêm yết giá vàng nhẫn ở ngưỡng 150 - 152,2 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 4,1 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Vàng nhẫn DOJI giao dịch ở ngưỡng 150,6 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 3,6 triệu đồng/lượng) và 152,1 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 3,1 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.

Vàng nhẫn PNJ giao dịch ở ngưỡng 151 triệu đồng/lượng mua vào (tăng 5 triệu đồng/lượng) và 153 triệu đồng/lượng bán ra (tăng 4 triệu đồng/lượng) so với sáng qua.

Vàng nhẫn Phú Quý giao dịch ở ngưỡng 150 - 153 triệu đồng/lượng (mua vào-bán ra), tăng 3,9 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều so với sáng qua.

Giá vàng hôm nay 18/10 trên thế giới: Sau chuỗi tăng kỷ lục, vàng thế giới bước vào giai đoạn điều chỉnh mạnh

Lúc 4h00 sáng ngày 18/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới ghi nhận ở mức 4.248,65 USD/ounce, giảm hàng chục USD so với phiên sáng cùng ngày. So với mức đỉnh lịch sử 4.375 USD/ounce đạt được trong ngày, kim loại quý đã mất khoảng 128 USD/ounce, tương đương 3,4 triệu đồng/lượng – mức giảm đáng chú ý sau chuỗi tăng liên tục nhiều ngày.



Thị trường vàng quốc tế vừa trải qua một giai đoạn đầy biến động. Trong 8 phiên liên tiếp trước đó, giá vàng liên tục tăng mạnh, leo từ vùng 4.100 USD/ounce lên mức đỉnh chưa từng có trong lịch sử – 4.375 USD/ounce. Đà tăng dốc đứng này khiến giới đầu tư phấn khích nhưng đồng thời cũng làm gia tăng áp lực chốt lời khi mức giá đã vượt xa các ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật.

Theo giới phân tích, việc giá vàng giảm trong phiên sáng 18/10 đánh dấu phiên điều chỉnh đầu tiên sau chuỗi tăng kéo dài, cho thấy thị trường bước vào giai đoạn cân bằng mới. Sự điều chỉnh được xem là cần thiết, đặc biệt khi giá vàng vừa trải qua tuần tăng 7,2% – tốc độ tăng mạnh nhất kể từ khủng hoảng tài chính năm 2008.

Nguồn tin từ Reuters cho biết, nguyên nhân chính khiến vàng quay đầu giảm là áp lực chốt lời của các nhà đầu tư lớn. Sau khi giá liên tục phá đỉnh, nhiều tổ chức đã quyết định tạm rút lợi nhuận, chờ đợi tín hiệu chính sách mới từ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) trước khi tái cơ cấu danh mục đầu tư.

Phát biểu của Tổng thống Trump làm dịu căng thẳng thương mại, kéo vàng hạ nhiệt

Bên cạnh yếu tố kỹ thuật, phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng góp phần khiến đà tăng của vàng chững lại. Ông Trump khẳng định rằng mức thuế 100% đối với hàng hóa Trung Quốc "không thể duy trì lâu dài", qua đó giúp giảm bớt lo ngại về cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Ngay sau tuyên bố này, thị trường chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh, tâm lý rủi ro của nhà đầu tư được cải thiện, khiến dòng tiền trú ẩn rút bớt khỏi vàng.

Chuyên gia Fawad Razaqzada của City Index nhận định: “Phát biểu của ông Trump đã tạo lực đẩy cho thị trường cổ phiếu, qua đó gây áp lực điều chỉnh ngắn hạn cho giá vàng. Tuy nhiên, triển vọng dài hạn của vàng vẫn tích cực.”

Vàng vẫn có nền tảng vững chắc nhờ chính sách tiền tệ nới lỏng và rủi ro toàn cầu

Theo Alexander Zumpfe, chuyên gia giao dịch kim loại quý của Heraeus Metals Germany, bức tranh vĩ mô hiện vẫn rất thuận lợi cho vàng: “Kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất, cùng với rủi ro địa chính trị và mối lo dai dẳng về lĩnh vực ngân hàng, đang tạo ra môi trường cực kỳ tích cực cho kim loại quý này.”

Dù vậy, ông Zumpfe cũng lưu ý khả năng xảy ra giai đoạn củng cố ngắn hạn do vàng đã bị mua quá mức. Chỉ số RSI (Relative Strength Index) của vàng hiện ở mức 88, phản ánh trạng thái quá mua rõ rệt trên đồ thị kỹ thuật.

Ngân hàng trung ương toàn cầu tăng tốc mua vàng – tín hiệu của một xu hướng chiến lược dài hạn

Theo dữ liệu từ trang bdor.fr, trong 3 năm qua, các ngân hàng trung ương trên thế giới đã mua trên 1.000 tấn vàng mỗi năm, cao gấp đôi so với mức trung bình của thập kỷ trước.

Động lực chính thúc đẩy xu hướng này đến từ Nga và Trung Quốc, khi hai nền kinh tế lớn này chủ trương đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD.

Một khảo sát quốc tế gần đây cho thấy 76% ngân hàng trung ương có kế hoạch tăng dự trữ vàng trong vòng 5 năm tới, trong khi 75% dự kiến giảm tỷ trọng tài sản bằng USD. Điều này cho thấy một thông điệp chiến lược rõ ràng: vàng đang trở lại vị thế là trụ cột của hệ thống dự trữ quốc gia.

Không chỉ dừng ở nhóm cường quốc, phong trào mua vàng còn lan rộng.

Ba Lan nâng dự trữ lên 515 tấn vàng vào giữa năm 2025.

Azerbaijan bổ sung thêm 34,5 tấn.

Kazakhstan – quốc gia từng bán vàng trong năm trước – đã đảo ngược chính sách, bơm trở lại 24,7 tấn vào kho dự trữ quốc gia.

Đây là những tín hiệu mạnh mẽ cho thấy các nền kinh tế mới nổi cũng đang coi vàng là hàng rào phòng ngừa rủi ro tài chính và địa chính trị.

Những yếu tố chính trị và thương mại tiếp tục củng cố nhu cầu trú ẩn

Theo giới phân tích, xu hướng tăng giá vàng trong trung và dài hạn vẫn được duy trì. Bối cảnh toàn cầu hiện chứa đựng nhiều yếu tố bất định: căng thẳng địa chính trị gia tăng, xung đột thương mại Mỹ - Trung chưa hạ nhiệt, cùng sự bế tắc trong chính trường Mỹ đang làm gia tăng nhu cầu tìm kiếm tài sản trú ẩn an toàn.

Đặc biệt, tuyên bố mới đây của Tổng thống Trump về việc đe dọa nâng thuế nhập khẩu hàng hóa Trung Quốc lên 100%, đồng thời việc hai bên áp dụng thuế cảng tương hỗ với đội tàu thương mại của nhau, khiến thị trường càng thêm lo ngại về nguy cơ bùng nổ xung đột thương mại mở.

Bên cạnh đó, Quốc hội Mỹ vẫn chưa thể thông qua ngân sách chuyển tiếp, làm dấy lên nỗi lo chính phủ có thể phải đóng cửa tạm thời. Tình trạng bất ổn chính trị nội bộ tại Washington càng củng cố vị thế của vàng như một kênh đầu tư phòng ngừa rủi ro hiệu quả.

Triển vọng Fed cắt giảm lãi suất tiếp tục hỗ trợ giá vàng

Một yếu tố khác cũng đang hỗ trợ vàng là chính sách tiền tệ của Fed. Giới chuyên gia dự báo, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ có thể sẽ cắt giảm lãi suất hai lần trong tháng 10 và tháng 12, nhằm ứng phó với nguy cơ suy thoái và tình trạng tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế Mỹ.

Nếu kịch bản này xảy ra, đồng USD sẽ suy yếu thêm, qua đó tăng sức hấp dẫn của vàng đối với nhà đầu tư quốc tế. Lãi suất thấp khiến chi phí cơ hội khi nắm giữ vàng giảm, đồng thời khuyến khích dòng vốn đổ vào các tài sản không sinh lời nhưng an toàn hơn.



Với việc giá vàng hiện đang bị mua quá mức, các chuyên gia cho rằng thị trường có thể chứng kiến một đợt điều chỉnh kỹ thuật nhẹ trong ngắn hạn. Tuy nhiên, về tổng thể, động lực tăng vẫn chiếm ưu thế, được hỗ trợ bởi ba yếu tố chính:

Kỳ vọng Fed cắt giảm lãi suất.

Tình hình địa chính trị bất ổn kéo dài.

Nhu cầu mua vàng mạnh mẽ từ ngân hàng trung ương toàn cầu.

Trong bối cảnh này, nhiều tổ chức tài chính lớn khuyến nghị nhà đầu tư duy trì tỷ trọng vàng trong danh mục ở mức cao, coi đây là công cụ bảo toàn giá trị khi thế giới bước vào giai đoạn nhiều biến động.



Dù giá vàng hôm nay 17/10 ghi nhận sự điều chỉnh giảm sau chuỗi tăng mạnh, nhưng xu hướng trung hạn vẫn tích cực. Các yếu tố hỗ trợ – từ chính sách tiền tệ nới lỏng, căng thẳng chính trị, đến nhu cầu dự trữ vàng toàn cầu – đều đang củng cố vị thế của kim loại quý này như một trong những tài sản trú ẩn an toàn hàng đầu thế giới.

Giới đầu tư được khuyến nghị theo dõi sát các tín hiệu từ Fed, cũng như diễn biến chính trị Mỹ - Trung, để có chiến lược phù hợp trong giai đoạn thị trường vàng thế giới chuyển từ “tăng nóng” sang “ổn định vững chắc”.