Ngân hàng Mỹ kiếm bộn tiền khi giúp các công ty Trung Quốc vươn ra thế giới

Hồng Kông – sàn IPO số 1 thế giới

Theo Wall Street Journal, kể từ đầu năm đến tháng 9, các công ty Trung Quốc đã huy động được hơn 23 tỷ USD qua các đợt IPO tại Hồng Kông, biến thành phố này trở thành sàn niêm yết mới nóng bỏng nhất toàn cầu.

Một trong những vụ nổi bật: Morgan Stanley dẫn đầu IPO trị giá 3,2 tỷ USD cho công ty khai thác vàng quốc tế của Tập đoàn Zijin. Các quỹ như BlackRock, UBS cũng tham gia gỡ lại vốn đầu tư.

Các công ty công nghệ và sản xuất hàng đầu như CATL (pin), BYD, Xiaomi, Alibaba cũng huy động hàng tỷ USD từ Hồng Kông năm nay.



“Nếu bạn là doanh nghiệp Trung Quốc muốn huy động vốn quốc tế, Hồng Kông thật sự là lựa chọn duy nhất”, George Taylor, người đứng đầu mảng ngân hàng đầu tư châu Á – Thái Bình Dương tại Morgan Stanley, phát biểu.

Lợi nhuận lớn cho phố Wall

Theo Wall Street Journal, Morgan Stanley và Goldman Sachs là những ngân hàng hàng đầu trong các thương vụ IPO của công ty Trung Quốc tại Hồng Kông năm nay.

Với mỗi thương vụ huy động vốn, ngân hàng nhận phần phí và hoa hồng — mang lại nguồn doanh thu đáng kể. Giữa lúc nhiều lĩnh vực tài chính đang chịu áp lực, lĩnh vực này trở thành “vùng trũng lợi nhuận” cho các ngân hàng Mỹ.

Việc này cũng giúp các ngân hàng giữ chân khách hàng Trung Quốc, duy trì ảnh hưởng tài chính tại châu Á trong bối cảnh căng thẳng Mỹ – Trung.

Tuy nhiên, sự hợp tác này không hoàn toàn “sạch”. Trên Capitol Hill, các nghị sĩ lo ngại rằng Washington đang giúp mở đường cho các doanh nghiệp có quan hệ với quân đội Trung Quốc hoặc có khả năng né các lệnh trừng phạt.

Hồi tháng 7, các ngân hàng Mỹ như JPMorgan và Bank of America đã bị triệu tập yêu cầu cung cấp tài liệu về tham gia của họ trong các thương vụ IPO của các công ty như CATL sau khi Lầu Năm Góc cáo buộc công ty pin này hợp tác với quân đội Trung Quốc. CATL phủ nhận cáo buộc.

Một số nghị sĩ cho rằng Hồng Kông, qua các giao dịch như vậy, có thể trở thành “vòi rồng tài chính” giúp Trung Quốc tiếp cận vốn Mỹ bất chấp các lệnh trừng phạt.

Hồng Kông: Từ cửa vào Trung Quốc thành “cầu nối đi ra thế giới”

Trước đây, vai trò truyền thống của Hồng Kông là trung gian cho các doanh nghiệp phương Tây muốn xâm nhập thị trường Trung Quốc. Giờ đây, nó trở thành cầu nối để Trung Quốc vươn ra thế giới.

Trong khi đó, kinh tế Hong Kong vẫn gặp khó — thị trường bất động sản suy yếu, phần lớn khu vực khác trì trệ. Nhưng trong lĩnh vực tài chính và IPO, thành phố vẫn sôi động, với giao dịch cao cấp bất động sản và nhịp sống tài chính hồi sinh.