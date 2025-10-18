Phóng sự: Một ngày làm việc của công nhân công ty than Hòn Gai - TKV
Hải Long
18/10/2025 2:03 PM (GMT+7)
Mỗi ca làm việc ở Công ty Than Hòn Gai - TKV kéo dài 8 tiếng đồng hồ bao gồm cả thời gian giao ca và di chuyển xuống hầm lò. Một ngày than Hòn Gai - TKV có 3 ca làm việc liên tục 24/24. Những người thợ lò ở đây vẫn ngày đêm âm thầm đưa hàng triệu tấn than từ lòng đất lên làm giàu cho tổ quốc.
