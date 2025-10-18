Phóng sự: Một ngày làm việc của công nhân công ty than Hòn Gai - TKV

Dự án tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng thi công từ năm 2018 khi chưa hoàn thành thì lại bị điều chỉnh quy hoạch và dừng từ nhiều năm nay. Những cấu kiện bê tông đúc sẵn xếp ngổn ngang, những hố sâu dài dọc dự án gây lãng phí mà mất an toàn...