Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng
Thanh Tuyền
12/10/2025 6:32 AM (GMT+7)
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa kiểm tra thực địa, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông.
Dự án Đường ven sông kết nối từ cao tốc Hạ Long - Hải Phòng đến Đông Triều (đoạn từ ĐT.338 đến Đông Triều) là dự án giao thông quan trọng của tỉnh Quảng Ninh, được khởi công vào cuối năm 2022.
Dự án có chiều dài hơn 40km, thiết kế 2 làn đường song hành, mỗi chiều đường 3 làn xe, vị trí đất ở giữa rộng trên 40m đê dự phòng mở rộng, phát triển sau này. Công trình có tổng vốn đầu tư gần 6.400 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh.
Tuy nhiên, sau hơn 2 năm triển khai, dự án đang đối mặt với nhiều khó khăn, khiến tiến độ bị chậm so với kế hoạch ban đầu.
Theo đó, công tác giải phóng mặt bằng còn vướng mắc, hiện còn hơn 8ha chưa bàn giao. Dự án có khối lượng đào đắp lớn, nhưng nguồn cung cấp cát khan hiếm, giá tăng đột biến (tăng trung bình 50%−100%). Cùng với đó, nguồn cung cấp đất đắp không đủ công suất theo yêu cầu thi công.
Hạn mục xử lý đất yếu phải thi công trước và cần thời gian chờ lún kéo dài. Đặc biệt, giải pháp xử lý bằng bấc thấm (khoảng 2,34km) phải chờ lún khoảng 6 tháng.
Đặc biệt, hai tháng gần đây, thời tiết mưa to kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ thi công và kế hoạch giải ngân.
Đến nay, dự án đã cơ bản hoàn thành kết cấu chính của 12/13 cầu. Riêng cầu Sông Uông nối khu Uông Bí với khu vực Quảng Yên gặp khó khăn lớn do địa chất phức tạp (đất bùn xen kẽ, tầng hang caster) nên mất nhiều thời gian xử lý. Hiện cầu Sông Uông đã hoàn thành cọc khoan nhồi, đổ bê tông mố trụ, đang triển khai đúc hẫng đạt khoảng 90%, lao lắp dầm đạt khoảng 30%, đúc dầm Super T đạt 40/80 phiến dầm.
Còn tại các hạng mục đường, nhà thầu đang tập trung xử lý nền đất yếu bằng phương pháp thay đất, gia tải và cắm bấc thấm.
Sau khi kiểm tra thực địa vào ngày 11/10 vừa qua , Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng đã chia sẻ khó khăn của chủ đầu tư cùng các nhà thầu.
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh, việc đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các công trình, dự án và giải ngân đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn cuối năm.
Ông Bùi Văn Khắng yêu cầu chủ đầu tư và nhà thầu phối hợp khẩn trương với địa phương, sở, ngành liên quan để giải quyết dứt điểm các vướng mắc GPMB; tích cực mở rộng, tìm kiếm nguồn cung cấp đất, cát đắp phù hợp.
Chủ đầu tư và nhà thầu cần có phương án tổ chức thi công phù hợp với điều kiện thời tiết bất lợi và có giải pháp bù đắp tiến độ ngay khi thời tiết thuận lợi.
Đồng thời, triển khai các phong trào thi đua, huy động tối đa nhân lực, phương tiện, tăng ca/tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ.
