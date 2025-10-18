"Đu đỉnh" ôm vàng: 4 điều cực kỳ quan trọng người mua vàng cần nhớ kỹ để tránh thua lỗ, mất trắng
Phương Đăng (theo Yahoo Finance)
18/10/2025 1:12 PM (GMT+7)
Vàng – cũng như bất kỳ loại hình đầu tư nào khác – luôn tiềm ẩn rủi ro cao. Giống như cổ phiếu hay bất động sản, khoản lỗ từ vàng có thể đến theo nhiều cách khác nhau. Việc hiểu rõ những kịch bản rủi ro là bước đầu tiên để kiểm soát nguy cơ khi đầu tư vào kim loại quý này.
Theo chuyên gia trong ngành, người mua vàng cần đặc biệt lưu ý 4 nhóm rủi ro chính: rủi ro giá, rủi ro đầu cơ, rủi ro chi phí cơ hội và rủi ro lừa đảo.
1. Rủi ro về giá
Nhà đầu tư mua vàng khi giá đang tiệm cận mức kỷ lục sẽ đối mặt với nguy cơ cao. “Mua khi giá đã cao và hy vọng tăng thêm trong ngắn hạn là chiến lược rất rủi ro” ông Darrell Fletcher, Giám đốc hàng hóa tại Bannockburn Capital Markets, nhận định.
Tuy nhiên, ông Fletcher cho rằng vẫn có yếu tố tích cực: vàng đang hồi phục sau nhiều thập kỷ bị định giá thấp, đồng thời ngày càng được ưa chuộng như một công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư của cả ngân hàng trung ương lẫn các nhà đầu tư cá nhân.
Ông Alex Tsepaev, Giám đốc chiến lược của B2PRIME Group, khuyến nghị: “Vàng không nên được xem là kênh mang lại lợi nhuận siêu tốc. Vai trò của nó chủ yếu là giúp ổn định danh mục đầu tư".
Theo ông, việc đặt kỳ vọng đúng đắn, đầu tư dài hạn và phân bổ tỷ trọng hợp lý có thể giúp giảm rủi ro giá.
2. Rủi ro đầu cơ
Ông Thomas Winmill, quản lý danh mục tại Midas Funds, cho rằng các khoản đầu tư vào vàng miếng, vàng xu hay quỹ ETF vàng cần được nhìn nhận như các vị thế đầu cơ.
“Giá hàng hóa phụ thuộc vào yếu tố kinh tế vĩ mô, chính trị, công nghiệp và tài chính — những thứ rất khó, thậm chí không thể dự đoán”, ông nói.
Dù giá vàng gần đây có diễn biến tích cực, nhưng đây vẫn là tài sản biến động mạnh và khó lường. Giữ điều đó trong đầu khi giao dịch có thể giúp nhà đầu tư tránh tình trạng đầu tư quá mức và đặt kỳ vọng phi thực tế.
3. Rủi ro chi phí cơ hội
Chi phí cơ hội là phần lợi nhuận bạn có thể đã kiếm được nếu chọn loại hình đầu tư khác thay vì vàng.
Ông Tsepaev giải thích: khi đầu tư vào vàng, tiền của bạn bị “giam” lại và không thể tái đầu tư cho đến khi bán ra. Vì vàng từ lâu chỉ được xem là công cụ đa dạng hóa chứ không phải tăng trưởng lợi nhuận, chi phí cơ hội có thể rất lớn.
“Cái giá phải trả cho việc giữ vàng chính là khoản lợi nhuận bạn bỏ lỡ ở nơi khác”, ông nói.
Ví dụ, trong năm qua, nếu bạn dồn toàn bộ tài sản vào cổ phiếu Nvidia (NVDA) – hãng sản xuất chip AI hàng đầu thế giới – lợi nhuận có thể khổng lồ. Nhưng đa số nhà đầu tư lại chọn cách đa dạng hóa danh mục để tránh phụ thuộc vào một tài sản duy nhất, chấp nhận lợi nhuận vừa phải hơn nhưng an toàn hơn.
Một tỷ trọng nhỏ cho vàng trong danh mục có thể giúp giảm thiểu mất cơ hội sinh lời ở các kênh khác.
4. Rủi ro lừa đảo
Ông Brett Elliott, Giám đốc nội dung tại Sàn giao dịch kim loại quý APMEX (Mỹ), cảnh báo rằng vàng không nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật chứng khoán, nên thị trường này vừa đơn giản hơn, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro gian lận hơn.
Các hình thức lừa đảo phổ biến gồm: Bán vàng giả hoặc vàng kém chất lượng (đặc biệt là vàng thỏi và vàng xu). Bán cổ phiếu của những mỏ vàng “ma” hoặc các chứng chỉ vàng không có thật. Mua lại vàng trang sức với giá thấp hơn nhiều so với giá trị thực.
Ông Elliott khuyến nghị: trước khi mua vàng, cần kiểm tra kỹ uy tín của tổ chức hoặc nhà cung cấp, đọc đánh giá, và tìm hiểu kỹ các điều khoản giao dịch.
Mọi khoản đầu tư đều có rủi ro và đánh đổi. Vàng mang lại lợi ích về đa dạng hóa và phòng ngừa lạm phát, nhưng đồng thời cũng tồn tại rủi ro đầu cơ, rủi ro cơ hội, và rủi ro giá — đặc biệt khi mua vào ở mức đỉnh.
Bên cạnh đó, các vụ lừa đảo trong ngành vàng vẫn phổ biến, đòi hỏi nhà đầu tư phải thận trọng hơn bao giờ hết.
Nếu bạn định đầu tư vàng, hãy coi đây là một phần nhỏ trong danh mục, ưu tiên sự ổn định dài hạn thay vì lợi nhuận tức thời — và luôn chọn nhà cung cấp đáng tin cậy.
