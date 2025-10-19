Tiết lộ bộ 3 kim loại quý thách thức vàng, trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn mới

Các thỏi Paladi sản xuất tại Nga. Ảnh: Wall Street Journal

Dưới đây là hướng dẫn đầu tư vào 3 kim loại quý trên qua ba bước rõ ràng và dễ áp dụng.

1. Hiểu rõ rủi ro, động lực tăng trưởng và mục đích đầu tư

Kim loại quý là tài sản thay thế, phản ứng khác biệt với biến động kinh tế so với cổ phiếu và trái phiếu. Chúng có thể giúp cân bằng danh mục đầu tư, nhưng cũng dễ thử thách mức chịu rủi ro của nhà đầu tư.

- Bạc: Vừa là tài sản đầu tư, vừa là xương sống của công nghiệp hiện đại

Bạc vừa là kênh đầu tư, vừa có ứng dụng công nghiệp mạnh mẽ – từ đồ trang sức, thiết bị điện tử, linh kiện ô tô đến tấm pin năng lượng mặt trời.

Rủi ro: Giá bạc biến động mạnh hơn vàng, tính thanh khoản cũng thấp hơn – nghĩa là khó bán ra lấy tiền mặt hơn.

Động lực tăng trưởng: Tăng khi nhu cầu công nghiệp cao, nguồn cung khan hiếm hoặc kinh tế bất ổn.

Mục đích đầu tư: “Bạc vừa giúp phòng hộ lạm phát, vừa mở rộng tiếp xúc với lĩnh vực công nghiệp,” theo Eric Croak, Chủ tịch Croak Capital.

- Bạch kim: hiếm và đầy tiềm năng “ngầm”

Bạch kim khan hiếm hơn vàng và bạc, được dùng phổ biến trong trang sức và đặc biệt là bộ chuyển đổi xúc tác (catalytic converter) giúp giảm khí thải ô tô.

Rủi ro: Biến động mạnh, nguồn cung chủ yếu từ Nam Phi khiến giá dễ bị ảnh hưởng bởi địa chính trị. Tính thanh khoản thấp.

Động lực tăng trưởng: Nhu cầu công nghiệp và các quy định khí thải toàn cầu.

Mục đích đầu tư: “Bạch kim có thể là một khoản đầu tư ổn định dài hạn và đang bị thị trường đánh giá thấp”, ông Croak nhận định.

- Palladium: vũ khí “nóng” nhưng khó kiểm soát

Palladium, cùng nhóm kim loại với bạch kim, hiếm hơn và có khả năng chịu nhiệt cao. Dùng trong chế tác trang sức, công nghiệp điện tử và linh kiện xe hơi.

Rủi ro: Giá phụ thuộc mạnh vào ngành ô tô và biến động địa chính trị. Thanh khoản thấp.

Động lực tăng trưởng: Nhu cầu sản xuất ô tô, công nghệ sạch, thiết bị điện tử.

Mục đích đầu tư: “Palladium là lựa chọn ngắn hạn, tiềm năng cao nhưng cực kỳ biến động”, Croak nói.

2. Chọn hình thức sở hữu: kỹ thuật số hay vật chất

Bạn có thể đầu tư kim loại quý qua hình thức số hóa (ETF, cổ phiếu, hợp đồng tương lai) hoặc sở hữu vật lý (vàng miếng, trang sức, tiền xu).

- Hình thức kỹ thuật số

Quỹ tổng hợp kim loại quý: Như quỹ GLTR của Aberdeen, nắm giữ cả vàng, bạc, bạch kim, palađi – giúp đa dạng hóa mạnh.

ETF đơn kim loại: Ví dụ quỹ bạc iShares Silver Trust (SLV) theo dõi giá bạc tại sàn London.

Hợp đồng tương lai: Giao dịch bạc (SI=F), bạch kim (PL=F), palađi (PA=F) trên sàn Comex. Rủi ro cao vì đòn bẩy lớn.

Cổ phiếu khai thác mỏ: Lợi nhuận biến động mạnh hơn giá kim loại. Ví dụ Hecla Mining (HL) chuyên khai thác bạc, hoặc Sibanye-Stillwater (SBSW) khai thác nhiều kim loại quý cùng lúc.

- Hình thức vật chất

Mua trang sức, vàng/bạc/bạch kim miếng hoặc đồng xu, nhưng cần tính đến chi phí bảo quản, an ninh và bảo hiểm.

3. Xác định mục tiêu và tỷ trọng đầu tư

Mục tiêu đầu tư sẽ quyết định: bạn chọn kim loại nào, hình thức nào và tỷ trọng ra sao.

- Đầu tư dài hạn: Đa dạng hóa danh mục

Với nhà đầu tư dài hạn, ba kim loại này giúp phòng ngừa lạm phát và ổn định danh mục nhờ tương quan thấp với cổ phiếu, trái phiếu. Khi thị trường chứng khoán giảm, kim loại quý thường giữ giá hoặc tăng nhẹ.

Croak ví bạc, bạch kim và palladium như “bộ ba không tương quan”, gợi ý tỷ trọng khoảng 3%–5% danh mục để phòng hộ lạm phát.

- Đầu tư ngắn hạn: Lợi nhuận nhanh, rủi ro cao

Giao dịch ngắn hạn kim loại quý là chiến lược rất mạo hiểm, chỉ phù hợp với người dày kinh nghiệm và sẵn sàng chịu biến động lớn.

Trong đó, bạc là lựa chọn ít rủi ro nhất, còn palladium có biên độ dao động mạnh nhất. Ông Croak cho biết: “palladium giao dịch ở mức giá cao hơn nhiều so với vàng và bạc – nhưng nếu đủ gan để chịu sóng lớn, bạn có thể tận dụng các đợt ‘bùng nổ’ ngắn hạn".

Trong bối cảnh thị trường toàn cầu bất ổn và lạm phát vẫn rình rập, nhà đầu tư ngày càng tìm đến “bộ ba kim loại quý” – bạc, bạch kim và palladium– như một lối thoát mới khỏi sự phụ thuộc vào vàng.

Tuy nhiên, giống như chính kim loại mà bạn đầu tư, độ sáng lấp lánh đi kèm sức nóng của rủi ro. Hãy hiểu rõ từng loại, chọn chiến lược phù hợp – và chỉ đầu tư phần vốn bạn có thể chấp nhận mất.