2 người phụ nữ ở Hưng Yên mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi giá rẻ rồi trà trộn để bán kiếm lời
Tú Uyên
18/10/2025 7:00 AM (GMT+7)
Công an tỉnh Hưng Yên vừa khởi tố 2 đối tượng vi phạm quy định về an toàn thực phẩm khi mua lợn nhiễm dịch tả lợn châu Phi, sau đó giết mổ, trà trộn để bán kiếm lời.
Ngày 17/10, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Lan, SN 1977, trú tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên và Nguyễn Thị Phương, SN 1981, trú tại thôn Tây Bình Cách, xã Bắc Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
Về diễn biến vụ việc, cơ quan điều tra cho biết, trước đó Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng, tỉnh Hưng Yên.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan tại thôn Đồng Vi, xã Đông Hưng có lợn sống bị mắc dịch tả lợn Châu Phi đang chuẩn bị giết mổ và gần 5 tạ thịt lợn đã pha lọc thành phẩm có dấu hiệu phân hủy, bốc mùi hôi thối, đổi màu và dương tính với virus dịch tả lợn Châu Phi.
Số lượng lợn và thịt lợn trên được Nguyễn Thị Lan thu mua lợn bệnh, lợn chết do dịch tả lợn châu Phi với giá rẻ về cùng với Nguyễn Thị Phương, mổ xẻ ngay tại cơ sở giết mổ của Nguyễn Thị Lan rồi trà trộn bán lại với giá rẻ để kiếm lời bất chấp nguy cơ đe dọa sức khỏe cộng đồng.
Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, đây là vụ án đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên bị xử lý hình sự về hành vi sử dụng lợn nhiễm dịch tả châu Phi làm thực phẩm, trong bối cảnh dịch bệnh đang bùng phát và diễn biến phức tạp.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang hoàn thiện hồ sơ, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
