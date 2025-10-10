2 cán bộ ở Hưng Yên không được hưởng chính sách 178 do 1 người bị truy cứu hình sự, 1 người đang bị xem xét kỷ luật

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hưng Yên Phạm Văn Nghiêm vừa ký 2 quyết định điều chỉnh danh sách cán bộ, công chức cấp xã nghỉ công tác hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178/2024/NĐ-CP (Nghị định 178) và Nghị định số 67/2025/NĐ-CP (Nghị định 67).

Cụ thể, tại quyết định 1330, ngày 9/10/2025, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định, điều chỉnh quyết định số 1415/QĐ-UBND ngày 27/6/2025 của UBND tỉnh Thái Bình cũ (nay là UBND tỉnh Hưng Yên) phê duyệt danh sách cán bộ, công chức cấp xã nghỉ công tác tại thời điểm ngày 1/7/2025 do thực hiện tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp hưởng chế độ, chính sách quy định tại các Nghị định 178, Nghị định 67.

UBND tỉnh Hưng Yên đã điều chỉnh danh sách cán bộ, công chức cấp xã nghỉ công tác hưởng chế độ, chính sách quy định tại Nghị định 178, Nghị định 67, có 2 trường hợp bị rút khỏi danh sách này do bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đang trong thời gian xem xét kỷ luật. Ảnh chỉ mang tính chất minh họa

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, tại quyết định 1330 UBND tỉnh Hưng Yên điều chỉnh khoản 3, Điều 1 quyết định số 1415 từ 442 trường hợp xuống còn 441 trường hợp.

1 trường hợp bị rút khỏi danh sách là ông Cao Xuân Lệ - nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Phúc Khánh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, nay là xã Tiên La, tỉnh Hưng Yên.

Lý do được đưa ra là ông Cao Xuân Lệ không thuộc trường hợp xem xét nghỉ việc do đang trong thời gian xem xét kỷ luật theo quy định tại khoản 2, Điều 4, Nghị định số 178.

Một trường hợp khác bị truy cứu trách nhiệm hình sự nên không thuộc trường hợp xem xét nghỉ việc, đó là bà Lại Thị Lê – công chức Phòng Văn hóa – Xã hội phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên.

Tại quyết định số 1331, ngày 9/10/2025, theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ, UBND tỉnh Hưng Yên quyết định, điều chỉnh khoản 2, Điều 1, quyết định số 820/QĐ-UBND ngày 31/8/2025 của UBND tỉnh này về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức cấp xã hưởng chính sách, chế độ theo quy định tại Nghị định 178, Nghị định 67, từ 133 trường hợp xuống còn 132 trường hợp.

Lý do được đưa ra, là do bà Lại Thị Lê không thuộc trường hợp xem xét nghỉ việc do bị truy cứu trách nhiệm hình sự.