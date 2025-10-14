Công an 1 phường ở Hưng Yên lên tiếng về nhận định “lãng phí cơ sở vật chất” khi dùng trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ

Ngày 10/10, Công an phường Trần Lãm đã có thông báo về việc thay đổi trụ sở làm việc. Theo đó, địa điểm cũ của đơn vị này là trụ sở UBND xã Vũ Chính cũ, địa điểm mới là Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ (trụ sở 9 tầng).

Công an phường Trần Lãm cho biết, việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, mà cụ thể là giữa Thái Bình và Hưng Yên từ ngày 01/7/2025 là một chủ trương lớn, tạo tiền đề cho việc sắp xếp lại bộ máy hành chính và tối ưu hóa nguồn lực quốc gia.

Hệ quả tất yếu là sự điều chỉnh về tổ chức và địa điểm làm việc của các cơ quan, đơn vị, trong đó có công an các cấp. Việc Công an Phường Trần Lãm chính thức tiếp nhận và làm việc tại một phần trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ từ ngày 13/10/2025 đã làm nảy sinh một số ý kiến trái chiều trên các nền tảng mạng xã hội, tập trung vào luận điểm “chưa phù hợp” và “lãng phí cơ sở vật chất”.

Trước diễn biến này, Công an phường Trần Lãm đã lên tiếng giải đáp thắc mắc về nhận định nêu trên.

Theo Công an phường Trần Lãm, thực tế, những cá nhân cho rằng việc chuyển đổi này là "lãng phí cơ sở vật chất" đều không nắm bắt được thực trạng cấp thiết về nghiệp vụ và nhu cầu hoạt động của Công an cấp phường - một đơn vị chiến đấu tại cơ sở.

Công an phường Trần Lãm đưa ra 4 lý do để giải đáp cho những thắc mắc liên quan.

Trụ sở mới của Công an phường Trần Lãm, tỉnh Hưng Yên là toà nhà cao 9 tầng của Công an tỉnh Thái Bình cũ.

Thứ nhất, trụ sở cũ không đáp ứng tiêu chuẩn, yêu cầu của đơn vị chiến đấu. Trụ sở Công an Phường Trần Lãm trước đây vốn là trụ sở Ủy ban Nhân dân xã Vũ Chính cũ.

Cơ sở vật chất của UBND được thiết kế phục vụ công tác dân chính, không hề đáp ứng được tính đặc thù của một đơn vị chiến đấu trong ngành công an. Hệ thống phòng làm việc, phòng ở không đủ; hoàn toàn không có bếp ăn tập thể; đặc biệt là sân bãi không đủ diện tích theo quy chuẩn chưa đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ huấn luyện của ngành.

Phường Trần Lãm, với đặc điểm địa bàn rộng, dân cư đông đúc, tình hình về an ninh trật tự phức tạp hơn các khu vực xã, phường khác, dẫn đến quân số cán bộ chiến sĩ tại Công an Phường lớn hơn nhiều so với mức thông thường. Trụ sở cũ không thể đảm bảo điều kiện sinh hoạt, làm việc, huấn luyện cho toàn bộ cán bộ, chiến sĩ, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng hoạt động của đơn vị.

𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒉𝒂𝒊, vị trí mới tối ưu hóa yêu cầu tác chiến và phục vụ công dân. Trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ nằm ở vị trí trung tâm của phường mới, tạo lợi thế tuyệt đối cho Công an Phường trong việc quản lý địa bàn, cơ động tuần tra kiểm soát và xử lý tình huống khẩn cấp.

Về mặt phục vụ nhân dân, việc cơ sở vật chất hiện đại, có phòng tiếp dân rộng rãi và khu vực chờ được bố trí hợp lý, giúp người dân đến làm thủ tục nhanh chóng, tiện lợi, thể hiện sự văn minh, chuyên nghiệp của lực lượng Công an. Việc chuyển trụ sở là một bước đi chiến lược nhằm nâng cao hiệu quả chiến đấu và chất lượng dịch vụ công tại địa phương.

𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒃𝒂, Công an phường Trần Lãm chỉ tiếp nhận và quản lý có giới hạn các hạng mục. Hiện tại một số phòng ban, bộ phận của Công an tỉnh vẫn đang hoạt động tại trụ sở cũ do đặc thù lĩnh vực công tác.

Cho nên Công an Phường Trần Lãm chỉ tiếp nhận quản lý và sử dụng một số tầng, khu vực nhất định. Việc phân bổ này đã được bàn bạc và tính toán kỹ lưỡng, hoàn toàn phù hợp với tính chất, quy mô, nhiệm vụ và quân số thực tế của đơn vị Công an cấp Phường.

Công an phường Trần Lãm cho biết chỉ tiếp nhận và quản lý có giới hạn các hạng mục ở trụ sở Công an tỉnh Thái Bình cũ.

Vì vậy đây là một phương án sử dụng tài sản công hợp lý và thông minh nhằm quản lý và khai thác hiệu quả những hạng mục công trình không còn đơn vị nào sử dụng.

Nếu không có sự tiếp nhận từ Công an Phường, các khu vực này sẽ bị để trống, gây xuống cấp nhanh chóng, phát sinh chi phí bảo trì không cần thiết, và tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Đây mới chính là sự lãng phí thực sự.

Chỉ trong ngày 13/10/2025, Công an Phường đã hoàn tất việc bố trí, phân chia khu vực làm việc, phòng ở, và sinh hoạt một cách khoa học và cụ thể, đảm bảo tận dụng tối đa từng hạng mục được bàn giao để đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ. Không có tình trạng phòng ốc bị bỏ không hay trang thiết bị không được sử dụng.

𝑻𝒉𝒖̛́ 𝒕𝒖̛, góp phần đảm bảo an ninh chung của trụ sở. Trụ sở và khuôn viên Công an tỉnh Thái Bình cũ có quy mô rất rộng lớn. Với việc chỉ còn một số phòng ban, bộ phận cấp tỉnh hoạt động, dẫn đến yêu cầu, trách nhiệm về quản lý an ninh, bảo vệ và đảm bảo an toàn cho một đơn vị chiến đấu sẽ tăng lên đáng kể.

Việc bàn giao một số hạng mục công trình cho Công an Phường Trần Lãm quản lý đã giúp giảm tải đáng kể áp lực cho các đơn vị cấp Phòng, giúp việc bảo đảm an toàn cho trụ sở hiệu quả hơn, đồng thời tăng cường khả năng phản ứng nhanh, phòng ngừa rủi ro và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho toàn bộ cơ sở vật chất kỹ thuật đã được Nhà nước đầu tư kỹ lưỡng.

Công an phường Trần Lãm thông tin, quyết định chuyển trụ sở Công an Phường Trần Lãm về trụ sở Công an tỉnh cũ là một quyết định chiến lược, khoa học và hợp lý, được thực hiện dựa trên sự tính toán kỹ lưỡng về hiệu quả sử dụng tài sản công, tính cấp thiết về nghiệp vụ chiến đấu, và lợi ích phục vụ nhân dân.

Mọi ý kiến cho rằng việc này là "lãng phí" là sự suy diễn không có cơ sở thực tế, xuất phát từ việc không nắm được phạm vi sử dụng thực tế và những lợi ích tổng thể mà việc phân bổ này mang lại.