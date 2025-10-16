Báo New York Times nói về hành trình xúc động trên "Con đường hạnh phúc" quanh cao nguyên đá Hà Giang

Đó mới chỉ là khởi đầu cho hành trình bốn ngày của Derek M. Norman trên “Happiness Road” – Con đường Hạnh phúc, tuyến đường dài khoảng 370 km vòng quanh vùng cao nguyên đá Hà Giang, cách Hà Nội 6 tiếng đi xe, theo The New York Times. Nằm sát biên giới Trung Quốc, tuyến đường này được tờ The New York Times bình chọn là một trong 52 điểm đến đáng đi nhất thế giới năm 2023 – và giờ đây, nó đã trở thành giấc mơ của những người mê khám phá bằng xe máy.

Cung đường thử thách và mê hoặc

Đoàn xe máy leo Dốc Thẩm Mã, một trong những cung đường đẹp nhất dọc theo tuyến đường phượt Hà Giang. Ảnh NYT

Từ Cổng Trời, hành trình đưa Derek xuyên qua những khúc cua gấp khúc như rắn trườn, dọc sườn núi đá tai mèo dựng đứng, rồi lại đổ xuống thung lũng xanh mướt. Mỗi ngày, đoàn đi khoảng 100 km, dừng ở những quán cà phê nhỏ, xưởng dệt thủ công, hay tàn tích kiến trúc Pháp – trước khi nghỉ đêm tại homestay của người H’Mông, Tày hay Dao.

"Thung lũng" Quản Bạ nổi tiếng với núi đôi Cô Tiên. Ảnh NYT

Nhưng Hà Giang không dành cho người yếu tim. Những con đường hẹp, quanh co, một bên là vách núi, một bên là vực sâu – chỉ cần lơ đãng là có thể trả giá. Derek sớm nhận ra bằng lái Mỹ không có hiệu lực tại Việt Nam, và bị cảnh sát phạt 3 triệu đồng vì vi phạm – dù may mắn được “cho qua” ở lần kiểm tra sau.

Nhiều du khách chọn cách an toàn hơn: thuê “easy rider” – lái xe địa phương chở họ đi khắp cung đường. Cách này vừa tiết kiệm, vừa giúp họ thoải mái ngắm cảnh mà không phải lo đường dốc hay bằng lái.

Nhưng với một tay mê xe máy như Derek, anh không thể bỏ qua cơ hội được tự cầm lái. Vì thế, anh đã đăng ký tour cá nhân 4 ngày của Bong Backpacker Hostel ở TP Hà Giang, giá hơn 9 triệu đồng bao gồm cả xe khách khứ hồi Hà Nội – Hà Giang.

Bữa tối nồng say men rượu ngô

Hà Giang vẫn còn giữ được vẻ hoang sơ hiếm có. Trong hơn 7,6 triệu lượt khách quốc tế đến Việt Nam đầu năm 2025, chỉ khoảng 108.000 người ghé Hà Giang. Tuy vậy, danh tiếng của vùng đất này đang lan xa – những điểm dừng chân bắt đầu đông nghịt xe máy và du khách.

Những em bé dân tộc tại một điểm dừng chân trên Dốc Thẩm Mã. Ảnh NYT

Tại Tam Sơn, Quản Bạ, Derek dừng lại ở điểm ngắm núi đôi Cô Tiên, biểu tượng của cao nguyên đá Đồng Văn. Theo truyền thuyết H’Mông, một nàng tiên đã yêu chàng trai dân tộc và sinh con. Khi bị Ngọc Hoàng gọi về trời, nàng để lại bầu sữa nuôi con, biến thành hai ngọn núi tròn đầy, và nước mắt nàng đã hóa thành sông, tạo nên vùng đất màu mỡ, trù phú...

Chiều xuống, đoàn của Derek đến homestay ở Yên Minh. Bữa tối giản dị với cơm, gà, rau rừng, đậu phụ – nhưng thứ khiến cả bàn rộn ràng là “happy water” – rượu ngô nấu thủ công. Tiếng hô “Một, hai, ba, dô!” vang dội trong căn nhà sàn, rồi nối dài thành cuộc vui bất tận với karaoke thâu đêm.

Bay trên những cung đường mây

Ngày thứ hai, đoàn lên Dốc Thẩm Mã, con đường uốn lượn quanh núi như dải lụa. Ở độ cao gần 1.500 m, gió lùa qua rừng thông mang theo mùi khói đốt nương và hương đất. Tại điểm dừng trên đỉnh đèo, khách du lịch chen chúc chụp ảnh, mua hoa và đồ lưu niệm từ người dân bản địa.

Một người phụ nữ đang nhuộm vải tại một xưởng dệt truyền thống của người H'Mông. Ảnh NYT

“Ngày đầu tôi chỉ dám bám chặt, nhưng đến ngày thứ hai, hướng dẫn viên bảo tôi buông tay ra và dang rộng cánh tay. Cảm giác như đang bay giữa trời” – một du khách người Mỹ chia sẻ.

Đi qua đèo Mã Pí Lèng – nơi có đoạn cao gần 1.500 mét so với mực nước biển – Derek ngỡ như lạc vào thế giới khác. Dưới chân đèo, sông Nho Quế xanh ngọc uốn mình giữa hẻm Tu Sản, một trong những vực sâu nhất Đông Nam Á. Nhiều du khách đổi xe máy lấy thuyền, lênh đênh giữa vách đá, chụp ảnh giữa cảnh sắc kỳ vĩ.

Du khách say mê ngắm cảnh tại một điểm dừng ở đèo Mã Pí Lèng. Ảnh NYT

Hành trình của lịch sử và cảm xúc

Đường Hạnh phúc được khởi công từ năm 1959, dưới thời Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hàng nghìn thanh niên xẻ núi, mở đường suốt 6 năm ròng để nối liền miền núi với đồng bằng. Cái tên “Hạnh phúc” mang ước vọng mang ánh sáng, giáo dục và cơ hội đến với vùng cao.

Ngày cuối, đoàn dừng ở thác nước Du Già. Nhiều người tắm mát, nghỉ ngơi trước khi rời núi. Trên đường xuống, Derek nhận ra sự tĩnh tại chỉ có ở những chuyến đi bằng xe máy – nơi âm thanh động cơ hòa vào gió, mùi đất và khói bếp, mọi giác quan đều sống dậy.

“Khi rời núi, tôi thấy như vừa tỉnh khỏi một giấc mơ” – Juliette Tiefenauer, một du khách Pháp, nói sau hành trình ba ngày.

Trở lại thành phố Hà Giang, Derek dừng xe bên sông Lô, rút chìa khóa lần cuối. Người đẫm mồ hôi, vai ê ẩm, nhưng trong lòng anh tràn đầy năng lượng. Con đường Hạnh phúc không chỉ là chuyến đi qua núi rừng – mà là hành trình tìm lại sự sống động, tự do và niềm vui giản dị trong từng khúc cua của cuộc đời.