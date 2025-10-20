Xu hướng đầu tư mới của giới siêu giàu Châu Á giữa biến động kinh tế

Dù căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, giới đầu tư hiện có cái nhìn rõ ràng hơn về chính sách của Mỹ so với thời điểm Tổng thống Donald Trump khởi động các mức thuế đối ứng hồi tháng Tư.

“Niềm tin và khẩu vị rủi ro của các nhà đầu tư giàu có ở châu Á đã phục hồi ổn định kể từ quý II” - ông Lok Yim, Giám đốc khu vực châu Á - Thái Bình Dương phụ trách mảng ngân hàng tư nhân toàn cầu của HSBC tại Hồng Kông, cho biết. Ông cho rằng xu hướng này đến từ “hoạt động kinh tế ổn định hơn, lợi nhuận doanh nghiệp nhờ AI vượt kỳ vọng và chu kỳ cắt giảm lãi suất quay trở lại”.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Wealth-X, tổng tài sản của giới siêu giàu châu Á - những người có giá trị tài sản ròng từ 30 triệu USD trở lên - đã tăng 10% trong nửa đầu năm nay. Khi khối tài sản này phình to, tầng lớp thượng lưu châu Á bắt đầu hướng sự chú ý đến đà tăng mạnh của cổ phiếu Trung Quốc.

Đà tăng trên thị trường chứng khoán Trung Quốc được thúc đẩy bởi chatbot AI hàng đầu DeepSeek, cùng với làn sóng IPO mới và lượng lớn nhà đầu tư nhỏ trong nước có khoản tiết kiệm dồi dào tích lũy từ thời kỳ đại dịch COVID-19.

Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông đã tăng khoảng 26% từ đầu năm, trong khi CSI 300 của Trung Quốc đại lục tăng gần 15%.

“Khẩu vị đối với tài sản Trung Quốc của giới đầu tư giàu châu Á đã tăng đáng kể” - ông Gabriel Chan, Giám đốc dịch vụ đầu tư của BNP Paribas Wealth Management tại Hồng Kông, cho biết. “Tuy nhiên, tôi muốn làm rõ rằng đây là những khoản đầu tư bổ sung, mang tính tăng trưởng mới từ khách hàng châu Á”.

Ông Chan cho rằng định giá cổ phiếu AI ở Mỹ đã bị đẩy lên quá cao, trong khi việc các tập đoàn công nghệ lớn của Mỹ đầu tư chéo vào nhau khiến giới đầu tư châu Á lo ngại tính bền vững, từ đó thúc đẩy họ đa dạng hóa sang thị trường Trung Quốc. “Định giá ở Trung Quốc rẻ hơn nhiều so với Mỹ” - ông nói thêm.

Chan cho biết năm ngoái, hơn 65% giao dịch cổ phiếu của công ty ông là với cổ phiếu niêm yết tại Mỹ; năm nay, tỷ lệ này là 45% ở Mỹ, 45% ở Trung Quốc và phần còn lại ở châu Âu, Nhật Bản cùng các khu vực khác.

Theo Chan, giới nhà giàu châu Á đang ưa chuộng các sản phẩm cấu trúc dựa trên cổ phiếu - như sản phẩm tăng lợi suất có đòn bẩy, hơn là mua cổ phiếu tiền mặt trực tiếp.

Tại Nhật Bản, giới giàu vẫn trung thành với tài sản Mỹ, bao gồm cả cổ phiếu và trái phiếu.

Nhiều người giàu Nhật Bản tin vào “giao dịch TACO” - viết tắt của “Trump always chickens out” (Trump luôn rút lui) - tức là ông Trump thường không thực hiện các lời đe dọa của mình, theo ông Daiju Aoki, Giám đốc đầu tư khu vực của UBS SuMi Trust Wealth Management ở Tokyo, nơi khách hàng thường sở hữu tài sản trên 300 triệu yên (khoảng 2 triệu USD).

Ông Aoki cho biết “giới giàu Nhật Bản có thiên hướng mạnh với đồng USD”, do họ tin rằng các doanh nghiệp Nhật hưởng lợi khi làm ăn với Mỹ và từ đồng yên yếu. Các công ty có doanh thu bằng USD được lợi khi quy đổi sang yên yếu hơn.

Nhóm siêu giàu lớn thứ hai thế giới

Theo Wealth-X, châu Á là nơi tập trung nhóm người siêu giàu lớn thứ hai thế giới cả về số lượng và giá trị tài sản. Tính đến tháng 6, tổng tài sản của giới giàu châu Á đạt 14,8 nghìn tỷ USD, gần ngang với châu Âu (14,7 nghìn tỷ USD), song tốc độ tăng tài sản của họ nhanh gấp đôi so với châu Âu.

Wealth-X dự báo châu Á sẽ chứng kiến mức tăng lớn nhất về số lượng người siêu giàu vào năm 2030. Ấn Độ nổi bật với 4 trong số 10 thành phố có tốc độ tăng nhanh nhất giới siêu giàu toàn cầu - gồm Bengaluru, Mumbai, Hyderabad và Delhi.

Theo báo cáo của Citi Wealth công bố tháng 9, các văn phòng gia đình (family office) ở châu Á dành tỷ trọng lớn nhất danh mục đầu tư cho cổ phiếu đại chúng (32%), so với mức 27% toàn cầu. Họ cũng nắm giữ lượng tiền mặt cao hơn (18% so với 13% trung bình toàn cầu).

Chu kỳ cắt giảm lãi suất tại các nền kinh tế phát triển và châu Á đã thúc đẩy khẩu vị đầu tư vào sản phẩm thu nhập cố định.

Bà Yvonne Leung, Giám đốc bộ phận giải pháp đầu tư của J.P. Morgan Private Bank tại Hồng Kông, cho biết theo khảo sát nội bộ, nhà đầu tư sẵn sàng hơn với cổ phiếu, “nhưng trên thực tế, khách hàng đã tích cực chuyển tiền mặt sang trái phiếu trong vài tháng qua, chủ yếu nhằm đón đầu chu kỳ cắt giảm lãi suất”.

Ông Yim của HSBC cho biết giới đầu tư châu Á hiện “nghiêng nhiều hơn về trái phiếu doanh nghiệp hạng đầu tư toàn cầu như một hàng rào chống biến động thị trường”.

Tăng nắm giữ vàng, dè dặt với tiền số

Giới siêu giàu châu Á cũng tăng nắm giữ vàng để đa dạng hóa danh mục, trong khi vẫn dè dặt với tiền mã hóa, dù giá trị của cả hai loại tài sản này đều tăng mạnh trong năm nay.

Giá vàng tuần trước đạt kỷ lục hơn 4.300 USD/ounce, tăng hơn 60% từ đầu năm, trong bối cảnh căng thẳng thương mại Mỹ - Trung leo thang sau khi Trung Quốc bổ sung 5 nguyên tố đất hiếm vào danh sách kiểm soát xuất khẩu.

Bà Leung của J.P. Morgan cho biết vàng “đóng vai trò quan trọng” trong việc giúp khách hàng đa dạng hóa, nhờ mối tương quan thấp với các loại tài sản truyền thống. “Tỷ trọng đầu tư vào vàng đã tăng lên,” bà nói, dù thường không khuyến nghị vượt quá 5% do vàng không tạo ra lợi suất tiền mặt.

Ông Shintaro Takayama, chuyên gia ngân hàng tư nhân tại SMBC Trust Bank, cho biết vàng đang trở thành tài sản “được quan tâm đặc biệt” của giới đầu tư Nhật Bản, với nhiều người đang tăng nắm giữ kim loại quý này.

Dù châu Á là khu vực dẫn đầu toàn cầu về mức độ tiếp nhận tiền mã hóa, tài sản số vẫn chưa hấp dẫn giới siêu giàu. Theo báo cáo của Citi Wealth, các family office châu Á có tỷ lệ cao nhất cho rằng tiền mã hóa “không phải ưu tiên hoặc không quan tâm”.

Mức độ biến động lớn và rủi ro cao khiến giới giàu Nhật Bản né tránh tiền mã hóa. “Không ai trong số khách hàng của tôi quan tâm đến crypto” - ông Ryoichi Toori, Giám đốc bộ phận ngân hàng tư nhân của SMBC Trust Bank, nói.