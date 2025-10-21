Tỷ phú Warren Buffett chỉ ra điểm yếu chết người của vàng dù giá lập đỉnh, cả thế giới "sốt xình xịch"

Khi thế giới say vàng, Buffett đứng ngoài

Trong khi nhiều chiến lược gia Phố Wall bắt đầu đưa vàng (và cả Bitcoin) vào danh mục đầu tư chuẩn — thay thế công thức truyền thống 60% cổ phiếu, 40% trái phiếu bằng công thức mới 60/20/20 — tỷ phú Buffett vẫn giữ khoảng cách. Theo các chuyên gia, lạm phát, rủi ro địa chính trị, chi tiêu công và nợ công cao khiến trái phiếu mất đi vai trò “phòng thủ”. Tuy nhiên, ông Buffett đã không bị cuốn vào “cơn sốt vàng” này bởi ông vẫn kiên định với quan điểm lâu năm: Vàng là khoản đầu tư kém hiệu quả về lâu dài, là tài sản “vô dụng” về mặt sản xuất.

Tại đại hội cổ đông Berkshire Hathaway năm 2011, ông từng nói rõ: “Có ba loại hình đầu tư — tiền tệ, tài sản không sinh lời, và tài sản tạo ra giá trị. Vàng thuộc nhóm thứ hai: nó chẳng sản xuất gì cả, chỉ khiến bạn hy vọng người khác sẽ trả giá cao hơn trong tương lai".

“Một khối vàng to chẳng làm gì được”

Tỷ phú Buffett từng ví von: nếu gom toàn bộ vàng trên thế giới, bạn chỉ có một khối lập phương rộng khoảng 20 mét mỗi cạnh. Bạn có thể leo lên, ngắm nhìn, đánh bóng nó – nhưng nó chẳng sinh ra hạt bắp, sợi vải, hay đồng lãi nào cả.

“Bạn chỉ hy vọng ai đó sẽ mua lại nó với giá cao hơn. Nhưng đó không phải là đầu tư, đó là đầu cơ nỗi sợ”, ông nhấn mạnh.

Trái lại, ông phân loại “tài sản sản xuất” – như trang trại, nhà máy hay doanh nghiệp – mới là nền tảng của đầu tư dài hạn.

“Khi bạn mua một trang trại, bạn có thể tính toán số tấn bắp, đậu nành mỗi năm, chi phí thuê nhân công và thuế. Bạn biết nó tạo ra giá trị thực", nhà đầu tư huyền thoại chia sẻ.

Với Buffett, việc đầu tư vào cổ phiếu hay công ty cũng giống vậy: “Chúng tôi không quan tâm giá cổ phiếu tăng giảm mỗi tuần. Điều quan trọng là năng suất thật sự của doanh nghiệp".

Người bạn đồng hành quá cố của ông Buffett – Charlie Munger – từng nhận xét châm biếm: “Thật kỳ lạ khi mua một thứ chỉ tăng giá nếu thế giới sụp đổ. Điều đó chẳng hợp lý chút nào”.

Theo Buffett, sự hấp dẫn của vàng nằm ở cảm xúc. “Khi giá tăng, mọi người hưng phấn và muốn lao vào. Nhưng trong dài hạn, đó không phải con đường để giàu có".

Khi trái phiếu mất vị thế, vàng được “hợp thức hóa”

Dù Buffett vẫn trung thành với triết lý đầu tư “tài sản sản xuất”, giới tài chính lại đang dịch chuyển. Nhiều chuyên gia cho rằng mô hình 60/40 cổ phiếu – trái phiếu đã lỗi thời, khi hai loại tài sản này ngày càng biến động cùng chiều.

Các chiến lược mới đề xuất phân bổ 20% danh mục cho vàng và Bitcoin, như “lá chắn” trước lạm phát và nợ công. Giá vàng chạm mức cao lịch sử, còn Bitcoin đang được hỗ trợ bởi xu hướng hợp pháp hóa và nhu cầu trú ẩn.

Song ông Buffett vẫn không thay đổi: ông coi cả vàng lẫn tiền kỹ thuật số là tài sản “không sinh sản” – chỉ phản ánh tâm lý thị trường, không tạo ra giá trị kinh tế. Với ông, chỉ những gì có thể “làm việc, tạo ra vật chất” – như doanh nghiệp, nông trại, hay nhà máy – mới xứng đáng để đầu tư.

Tư duy bền vững giữa “thời đại đầu cơ”

Thông điệp xuyên suốt mà ông Buffett để lại cho thế hệ nhà đầu tư trẻ là: đừng để giá cả đánh lừa giá trị. Trong bối cảnh vàng, Bitcoin hay các quỹ ETF kim loại quý đang lên ngôi, lời khuyên của “nhà hiền triết xứ Omaha” vẫn giữ nguyên sức nặng: “Hãy mua thứ gì đó có thể sản xuất, không phải thứ khiến bạn chỉ biết ngồi nhìn và cầu mong người khác trả giá cao hơn".

Trong khi thị trường đang chạy theo sự biến động, Buffett vẫn kiên định với cách ông và Munger - người cộng sự một thời xây nên đế chế Berkshire Hathaway: kiên nhẫn, thực tế, và tin vào giá trị lâu dài của tài sản sinh lợi thực sự.