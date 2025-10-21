Các thương hiệu trang sức nổi tiếng Trung Quốc đồng loạt tăng giá giữa lúc giá vàng cao lịch sử
Phương Đăng (theo Yicaiglobal)
21/10/2025 8:15 AM (GMT+7)
Trước đà tăng mạnh của giá vàng quốc tế, hàng loạt thương hiệu trang sức nổi tiếng của Trung Quốc đang gấp rút điều chỉnh giá bán, với mức tăng từ 12% đến 18% ngay trong cuối tháng 10.
Tập đoàn Chow Tai Fook Jewellery Group hôm 20/10 cho biết, do chi phí nguyên liệu tăng mạnh theo giá vàng, công ty sẽ nâng giá bán lẻ hầu hết các sản phẩm trang sức từ 12% đến 18% vào cuối tháng này.
Trên thị trường quốc tế, giá vàng giao ngay tại London đã đạt đỉnh lịch sử 4.379,38 USD/ounce vào ngày 17/10, trước khi giảm nhẹ 1,8% xuống 4.247,17 USD/ounce khi chốt phiên.
Theo báo cáo tài chính công bố ngày 17/10, trong năm tài chính kết thúc ngày 30/9, Chow Tai Fook đã tăng giá bán lẻ trung bình 4,1% so với năm trước, trong khi giá sản phẩm vàng tăng tới 44% trong cùng kỳ.
Bên cạnh đó, Laopu Gold – một thương hiệu trang sức nổi tiếng khác của Trung Quốc – cũng thông báo sẽ điều chỉnh giá bán từ ngày 26/10, với mức tăng cụ thể tùy thuộc diễn biến thực tế của thị trường.
Đáng chú ý, đây là lần tăng giá thứ 3 của Laopu Gold chỉ trong vòng một năm qua. Trong đợt gần nhất vào tháng 8, thương hiệu này đã nâng giá các mặt hàng phổ biến có giá từ 10.000 đến 30.000 nhân dân tệ (1.400–4.200 USD), tăng thêm 1.000–3.000 nhân dân tệ (140–420 USD) mỗi sản phẩm. Mức tăng chung dao động từ 5% đến 13%.
Các chuyên gia cho rằng làn sóng tăng giá này phản ánh áp lực lớn từ thị trường vàng toàn cầu đang “nóng rực”, khi giới đầu tư đổ tiền vào kim loại quý giữa bối cảnh bất ổn kinh tế và địa chính trị.
Điều này không chỉ khiến người tiêu dùng trong nước chịu ảnh hưởng, mà còn có thể tác động mạnh tới sức mua của ngành trang sức Trung Quốc trong mùa cao điểm cuối năm.
