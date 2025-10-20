Cảnh mua sắm đìu hiu dịp 20/10: Tín hiệu đáng lo cho các cửa hàng thời trang

Khoảng một tuần trước ngày lễ 20/10, nhiều thương hiệu, cửa hàng thời trang ở Hà Nội đã bắt đầu tung ra các chương trình ưu đãi, giảm giá, đồng giá,... nhằm hưởng ứng, tri ân ngày của phái đẹp. Các hãng thời trang nữ nổi bật như Daisy, MAY Boutique, Friday Shop, Ivy Moda, Chic - Land,... đều đồng loạt giảm giá từ 20%- 70% cho các sản phẩm trên hệ thống cửa hàng. Bên cạnh đó còn có các chương trình hấp dẫn dẫn như mua 1 tặng 2, đồng giá 89k,...

Các cửa hàng thời trang treo biển giảm giá, ưu đãi rầm rộ ( ảnh: Mai Linh)

Theo ghi nhận chiều 19 và sáng 20/10 tại các phố thời trang nổi tiếng như Chùa Bộc, Đặng Văn Ngữ, các shop thời trang dọc đường Cầu Giấy, Hồ Tùng Mậu vốn được mệnh danh là “thiên đường thời trang” của Hà Nội lại cho thấy tình hình không mấy khả quan. Để thu hút sự chú ý của khách hàng, hầu hết các cửa hàng đều trang trí bắt mắt, trưng bày bảng sale 50%, 70% nổi bật ngay trước cửa với hy vọng thu hút khách ghé mua sắm. Tuy nhiên kể cả những ngày cao điểm như ngày 18, 19 cuối tuần hay sáng ngày hôm nay, lượng khách đến mua sắm vẫn rất thưa thớt. Theo quan sát khi bước chân vào một số shop quần áo, số lượng nhân viên còn chiếm nhiều hơn khách hàng. Nhiều nhân viên bán hàng cho biết lượng khách mua sắm trực tiếp trong tuần lễ 20/10 tăng không đáng kể so với ngày thường.

Dù treo biển giảm giá khắp nơi, lượng khách tới cửa hàng vẫn lẻ tẻ, thưa thớt

Không khí trầm lắng tại một cửa hàng thời trang trên đường Hồ Tùng Mậu

Tình trạng vắng khách khiến các cửa hàng và thương hiệu thời trang phải đối mặt với áp lực chi phí đè nặng. Ngày lễ thường là ngày có doanh thu cao hơn so với ngày thường nhưng dường như năm nay mọi thứ lại không được như mong muốn. Một chủ cửa hàng thời trang nhỏ trên phố Chùa Bộc chia sẻ: “Chi phí thuê mặt bằng và nhân viên thì cao nhưng lượng khách đến cửa hàng quá ít. Phần lớn doanh thu ngày thường và cả ngày lễ đều đến từ bán online, chứ bán trực tiếp doanh thu không khả quan.”

Trong những năm gần đây, thị trường thời trang Việt Nam chứng kiến sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt và quá trình đào thải mạnh mẽ. Từ cuối năm 2024 đến đầu năm 2025, không ít thương hiệu thời trang lâu năm như Elpis, Lép, The Peachy,… buộc phải tuyên bố đóng cửa. Sức ép đến từ nhiều phía: các thương hiệu quốc tế liên tục mở rộng quy mô nhằm chiếm lĩnh thị phần, trong khi các local brand trong nước phải đối mặt với làn sóng quần áo Quảng Châu cao cấp và xu hướng “ thời trang nhanh” giá rẻ, đa dạng mẫu mã đến từ Trung Quốc.

Bên cạnh đó, sau đại dịch Covid-19, thói quen mua sắm của người tiêu dùng có sự chuyển dịch rõ rệt sang môi trường trực tuyến. Sự bùng nổ của các nền tảng thương mại điện tử như TikTok, Shopee đã tạo nên cuộc “cách mạng” trong hành vi tiêu dùng, đặc biệt ở nhóm khách hàng trẻ. Theo sau đó là các hình thức bán hàng mới qua mạng xã hội như các phiên super live, mega live với sự trợ giá từ các nhãn hàng và nền tảng khiến mức giá sản phẩm online “mềm” hơn đáng kể so với mua trực tiếp tại cửa hàng. Chị Hồng Nhung (20 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ: “Mình có thói quen mua hàng trên mạng và thấy các shop online có giá tốt hơn, nhiều mã khuyến mãi, lại được freeship. Bên cạnh đó, các nền tảng Tik Tok, Shopee chính sách đổi trả hàng ngày càng đơn giản và thuận tiện. Ra cửa hàng thì phải đi lại, thử đồ, đôi khi giá lại cao hơn.”

Trước xu hướng mới, nhiều cửa hàng thời trang nhỏ lẻ hay kể cả các thương hiệu thời trang tên tuổi đã nhanh chóng thích ứng mở rộng kênh bán hàng trực tuyến. Các hoạt động như livestream bán hàng, quảng cáo bằng cách tung sản phẩm giảm giá sâu trong các phiên live lớn của các KOL uy tín, flash sale vào các dịp đặc biệt hoặc tặng voucher, trợ giá phí ship được triển khai rầm rộ trên Shopee, TikTok Shop và các sàn thương mại điện tử khác nhằm tăng doanh thu ở kênh bán trực tuyến.

Dù nhiều thương hiệu nỗ lực làm mới chương trình ưu đãi, thị trường thời trang Hà Nội dịp 20/10 vẫn chứng kiến cảnh mua sắm ảm đạm tại các cửa hàng trực tiếp. Điều này không chỉ phản ánh sự thay đổi trong hành vi tiêu dùng mà còn đặt ra yêu cầu cấp thiết cho các doanh nghiệp thời trang: phải tối ưu chi phí, thấu hiểu nhu cầu của khách hàng để nhanh chóng thích ứng với xu thế số hoá, kết hợp linh hoạt giữa kênh bán hàng truyền thống và trực tuyến nếu muốn giữ vững sức cạnh tranh trong thời kỳ mới.