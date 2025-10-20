Thị trường hoa tươi ngày 20/10: Hoa hồng Trung Quốc tràn về, giá hoa tươi nhích nhẹ nhưng "mềm" hơn mọi năm

Giá hoa nhích nhẹ nhưng "mềm" hơn mọi năm

Ghi nhận tại một số điểm bán hoa trên địa bàn Hà Nội vào sáng nay (20/10) cho thấy, các loại hoa phăng, hoa hồng, hoa lan tường, hoa cẩm tú cầu, hoa lý… được nhiều người ưa chuộng. Giá cả có tăng hơn so với ngày thường, tuy nhiên chỉ nhích nhẹ chứ không tăng cao đột biến.

Hoa hồng Trung Quốc tràn về, giá hoa tươi nhích nhẹ nhưng "mềm" hơn mọi năm. Ảnh: VA

Cụ thể, một bó hoa phăng với 20 bông có giá 80.000 - 100.000 đồng/bó; hoa đồng tiền khoảng 70.000 - 100.000 đồng/bó, tùy loại và kích cỡ.

Các bó hoa được cắm sẵn hoặc kết hợp nhiều loại hoa khác nhau sẽ có giá cao hơn, từ 150.000 đến 300.000 đồng/bó.

Theo chia sẻ của nhiều tiểu thương, giá hoa hôm nay tăng so với ngày thường tuy nhiên tăng không đáng kể, chủ yếu do nhu cầu mua hoa dịp lễ tăng cao.

Giá hoa dịp 20/10 tại Hà Nội năm nay có xu hướng tăng so với ngày thường, nhưng mức tăng không phải là sự bùng nổ như nhiều người kỳ vọng. Chẳng hạn, theo khảo sát, tại Quảng Bá, hoa hồng loại nhỏ giá từ khoảng 90.000–100.000 đồng/bó, loại hồng to khoảng 200.000–220.000 đồng/bó. Trong khi đó, hoa đồng tiền khoảng 70.000–100.000 đồng/bó.



Trong khi đó, ở phân khúc bán lẻ và hoa bó sẵn, theo khảo sát của phóng viên Thế giới tiếp thị, giá hoa hồng tại Hà Nội và TP.HCM dao động khoảng 150.000–400.000 đồng/bó và hoa hồng sỉ phổ biến từ 250.000–400.000 đồng/bó 50 bông.



Ngoài ra, tại cửa hàng cao cấp hơn, các loài hoa nhập khẩu “siêu cao cấp” vẫn được bán với giá cao ngất - như loài hoa thảo đường Nam Phi có giá lên tới 700.000-1 000.000 đồng/bông tại Hà Nội.



Như vậy, dù giá có tăng, nhưng sự tăng trưởng giá bị kiềm chế bởi nguồn cung lớn và xu hướng chi tiêu thận trọng hơn của người mua.

Về nhu cầu, chợ hoa tại Hà Nội đang rất đông nhưng không xuất hiện tình trạng “cháy hàng” như các năm trước. Nhiều tiểu thương tại Hà Nội nhận định: “Sức mua năm nay bán chậm hơn so với mọi năm”.



Một lý do quan trọng là thời điểm của ngày lễ năm nay rơi vào thứ Hai, khiến thời gian mua sắm bị thu hẹp, và nhiều người có xu hướng đặt trước hoặc mua online thay vì ra cửa hàng sớm. Nhân viên tại các cửa hàng nhập hoa cũng cho biết lượng đơn doanh nghiệp và quà tặng tặng nhân viên/đối tác có phần giảm.



Xu hướng chọn hoa cũng khác: Thay vì chỉ ưu tiên bó hoa lớn, người mua trẻ và khách hàng lẻ có xu hướng thích mẫu mã mới lạ, loại hoa nhập khẩu, hoặc bó hoa kèm phụ kiện quà tặng. Điều này tạo điều kiện cho các cửa hàng đổi mẫu nhanh hơn và khai thác phân khúc “thời trang hoa”.

Hoa hồng “ngôi vương”, nhập khẩu tăng

Một chủ tiệm hoa trên đường Trung Kính cho biết, giá hoa có tăng so với mọi hôm tuy nhiên chỉ nhích nhẹ, so với mọi năm, giá hoa tươi có phần "mềm" hơn. Ảnh: VA

Như thường lệ, hoa hồng vẫn là mặt hàng bán chạy nhất dịp 20/10 tại Hà Nội, có giá từ 250.000-450.000 đồng/50 bông.



Ngoài ra, các loại như cẩm tú cầu, cát tường, hướng dương, thạch thảo… cũng xuất hiện nhiều hơn và được chú ý bởi khách hàng trẻ vì sự đa dạng về màu sắc và ý nghĩa.

Đáng chú ý là hiện tượng hàng nhập khẩu và hoa từ Trung Quốc lấn sân, góp phần hạ giá phân khúc phổ thông. Do có sự xuất hiện của hoa hồng Trung Quốc, nhiều loại hoa khác vì thế mà giữ được mức giá như ngày thường, có loại nhập sỉ giảm tới 20-30% so với cùng kỳ.



Lẵng hoa kèm quả này được một cửa hàng trên đường Trung Kính bán với giá 750.000 đồng. Ảnh: VA

Việc nhập khẩu này giúp người bán có thêm nguồn hàng giá rẻ, nhưng cũng khiến người trồng hoa trong nước chịu áp lực cạnh tranh mạnh hơn - và có thể ảnh hưởng tới chất lượng hoặc chủng loại nếu không chủ động đổi mới.

Tại các tuyến phố Hà Nội như Nguyễn Chí Thanh, Trần Hưng Đạo, Cầu Giấy… xuất hiện nhiều quầy hoa dựng tạm, hoạt động cả ngày lẫn đêm để phục vụ khách mua tặng. Tiểu thương chia sẻ họ nhập hàng nhiều hơn bình thường: một số từ 4 thùng lên tới 7-8 thùng hoa mỗi đêm để kịp bán.



Song song đó, phân khúc cửa hàng hoa cao cấp tại quận Hoàn Kiếm, Hai Bà Trưng cũng có lượng đặt hàng tăng - khách hàng chủ yếu là doanh nghiệp, khách tặng cao cấp chọn hoa nhập khẩu, bó hoa thiết kế riêng. Như cửa hàng trên phố Hai Bà Trưng (Hà Nội) báo rằng một số loại hoa nhập khẩu từng bó giá vài triệu đồng vẫn có khách đặt.



