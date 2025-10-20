



Giá bạc hôm nay 20/10 ở trong nước đồng loạt tăng

Giá bạc hôm nay 20/10: Tăng nhẹ trong nước, thế giới chững lại sau chuỗi tăng kéo dài

Tại hệ thống Công ty Vàng bạc đá quý Phú Quý, bạc miếng Phú Quý 999 (1 lượng) sáng nay được niêm yết ở mức mua vào 1.997.000 đồng/lượng và bán ra 2.059.000 đồng/lượng, tăng 12.000 đồng ở chiều mua và 13.000 đồng ở chiều bán so với ngày hôm qua. Biên độ chênh lệch giữa giá mua – bán hiện giữ ở mức 62.000 đồng/lượng, phản ánh trạng thái thị trường đang có xu hướng sôi động hơn so với đầu tuần.

Các sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng duy trì mức giá tương tự, mua vào ở 1.997.000 đồng/lượng và bán ra 2.059.000 đồng/lượng, tăng lần lượt 12.000 đồng và 13.000 đồng so với phiên trước.

Riêng dòng đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999, thuộc phân khúc cao cấp, được niêm yết mua vào 1.997.000 đồng/lượng và bán ra 2.349.000 đồng/lượng, tăng tương ứng 12.000 đồng và 14.000 đồng. Mức chênh lệch mua – bán của sản phẩm này hiện ở mức khá lớn, 352.000 đồng/lượng, phản ánh nhu cầu chủ yếu phục vụ mục đích sưu tầm, quà tặng thay vì đầu tư ngắn hạn.

Trong khi đó, bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg được giao dịch ở mức 53.253.200 đồng/kg (mua vào) và 54.906.529 đồng/kg (bán ra), tăng tương ứng 319.999 đồng và 346.665 đồng so với ngày 18/10. Biên độ chênh lệch hiện đạt 1.653.329 đồng/kg, duy trì mặt bằng cao so với các phiên đầu tháng.

Thị trường bạc thương hiệu khác cũng tăng giá

Trong nhóm sản phẩm bạc mang thương hiệu khác, bạc 999 trên 500 lượng (dạng miếng, thanh, thỏi) ghi nhận mức giá mua vào 1.713.920 đồng/lượng, tăng 10.300 đồng so với hôm qua.

Còn với bạc 999 dưới 500 lượng, giá mua vào đạt 1.664.000 đồng/lượng, tăng 10.000 đồng so với phiên liền trước, cho thấy xu hướng tăng giá lan tỏa đều trên toàn thị trường.

Theo số liệu từ Sàn giao dịch Kim loại Việt Nam (Vietnam Metals Exchange – VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) được mua vào 1.703.000 đồng và bán ra 1.733.000 đồng, tăng tương ứng 7.000 đồng và 8.000 đồng so với hôm qua.

Phiên giao dịch hôm nay cũng chứng kiến mức tăng tương tự với bạc có độ tinh khiết cao hơn. Cụ thể, bạc 99.99 được niêm yết ở mức 1.711.000 đồng mua vào và 1.741.000 đồng bán ra, cùng tăng 8.000 đồng ở cả hai chiều.

Thị trường TP.HCM: Giá bạc tiếp tục đi lên

Tại TP. Hồ Chí Minh, giá bạc 99.9 (1 lượng) sáng nay đạt 1.705.000 đồng ở chiều mua và 1.739.000 đồng ở chiều bán, đồng loạt tăng 8.000 đồng so với hôm qua.

Đối với bạc thỏi 1 kg, thị trường ghi nhận mức mua vào 45.473.000 đồng và bán ra 46.370.000 đồng, tăng 207.000 đồng ở cả hai chiều giao dịch.

Cùng xu hướng, bạc 99.99 tại TP.HCM được giao dịch ở 1.713.000 đồng (mua vào) và 1.743.000 đồng (bán ra), tăng 8.000 đồng mỗi chiều so với ngày 18/10. Với bạc thỏi 1 kg, mức giá tương ứng là 45.669.000 đồng và 46.482.000 đồng, cùng tăng 207.000 đồng, cho thấy mức tăng ổn định giữa các phân khúc.

Giá bạc hôm nay 20/10 trên thế giới điều chỉnh nhẹ

Trên thị trường quốc tế, tính đến 13h chiều ngày 20/10, giá bạc giao ngay được ghi nhận ở mức 52,06 USD/ounce, giảm 0,08 USD so với phiên trước. Khi quy đổi theo tỷ giá hiện hành, mức giá này tương đương khoảng 1,366 – 1,371 triệu đồng/ounce.

Theo giới chuyên gia, mức giảm nhẹ này được xem là điều chỉnh kỹ thuật bình thường sau chuỗi phiên tăng kéo dài của kim loại quý. Trong bối cảnh giá bạc đã tăng mạnh nhiều ngày liền, việc nhà đầu tư tạm thời đứng ngoài quan sát là điều dễ hiểu, nhằm đánh giá lại xu hướng trước khi thực hiện các giao dịch mới.

Phân tích xu hướng: Bước điều chỉnh tự nhiên trước vùng hỗ trợ mạnh

Chuyên gia phân tích kim loại quý Christopher Lewis cho rằng, đà giảm hiện nay của giá bạc là một bước điều chỉnh tự nhiên trong chu kỳ tăng giá kéo dài. Ông nhận định, thị trường đang đối mặt rủi ro ngắn hạn, đặc biệt với nhóm nhà đầu tư có xu hướng “đu theo” các nhịp tăng nóng gần đây.

Theo Lewis, mốc 50 USD/ounce hiện được xem là ngưỡng tâm lý quan trọng của thị trường, trong khi vùng 48 USD/ounce là khu vực cần theo dõi chặt chẽ. Nếu giá tiếp tục giảm sâu hơn, mức 45 USD/ounce sẽ trở thành vùng hỗ trợ mạnh, có thể kích hoạt lực mua vào mới từ các nhà đầu tư dài hạn.

Cơ hội tích lũy cho nhà đầu tư dài hạn

Mặc dù thị trường đang có dấu hiệu chững lại, giới phân tích vẫn lạc quan về triển vọng trung và dài hạn của bạc. Theo nhận định của nhiều chuyên gia, giai đoạn điều chỉnh này có thể mở ra cơ hội mua vào chiến lược cho những nhà đầu tư hướng đến mục tiêu dài hạn.

Khi giá quay về vùng hợp lý, bạc nhiều khả năng sẽ phục hồi xu hướng tăng, đặc biệt trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, nhu cầu trú ẩn an toàn vẫn cao, và nguồn cung bạc trên thị trường quốc tế chưa có dấu hiệu dồi dào trở lại.

Dự báo trung và dài hạn: Bạc vẫn có tiềm năng tăng trưởng

Các tổ chức phân tích quốc tế đều cho rằng, về trung và dài hạn, giá bạc vẫn có tiềm năng tăng mạnh, được hỗ trợ bởi nhu cầu công nghiệp và năng lượng tái tạo ngày càng lớn. Bạc là kim loại không thể thay thế trong sản xuất tấm pin mặt trời, thiết bị điện tử và linh kiện bán dẫn, khiến nhu cầu sử dụng liên tục duy trì ở mức cao.

Song song đó, áp lực lạm phát toàn cầu, biến động địa chính trị và xu hướng chuyển vốn vào tài sản trú ẩn an toàn như vàng và bạc tiếp tục củng cố đà tăng của kim loại quý này.

Theo các chuyên gia, nếu đồng USD duy trì xu hướng yếu và lợi suất trái phiếu Mỹ hạ nhiệt, giá bạc có thể sớm phục hồi trở lại vùng 54 – 56 USD/ounce trong thời gian tới.

Giá bạc trong nước sáng nay 20/10 đồng loạt tăng nhẹ, phản ánh tâm lý tích cực của thị trường kim loại quý. Trong khi đó, giá bạc thế giới có nhịp điều chỉnh nhỏ, song vẫn nằm trong xu hướng tăng dài hạn. Các chuyên gia khuyến nghị nhà đầu tư nên theo dõi sát các vùng hỗ trợ kỹ thuật để có chiến lược mua tích lũy hợp lý trước giai đoạn tăng trưởng mới.