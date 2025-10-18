Giá bạc hôm nay 18/10 ở trong nước đồng loạt giảm sâu

Giá bạc hôm nay 18/10: Rơi thẳng đứng, nguyên nhân do đâu?

Ghi nhận tại hệ thống Công ty Vàng bạc Đá quý Phú Quý, giá bạc miếng Phú Quý 999 loại 1 lượng sáng nay được niêm yết ở mức mua vào 1.985.000 đồng/lượng và bán ra 2.046.000 đồng/lượng. So với phiên liền trước, giá bạc giảm 80.000 đồng/lượng ở chiều mua và 83.000 đồng/lượng ở chiều bán, thu hẹp chênh lệch mua – bán còn 61.000 đồng/lượng.

Không chỉ bạc miếng, các sản phẩm bạc thỏi Phú Quý 999 với quy cách 10 lượng và 5 lượng cũng ghi nhận mức giá tương tự, đều giảm lần lượt 80.000 đồng và 83.000 đồng so với ngày 17/10.

Trong khi đó, dòng sản phẩm cao cấp đồng bạc mỹ nghệ Phú Quý 999 tiếp tục điều chỉnh giảm mạnh, hiện được giao dịch ở mức 1.985.000 đồng/lượng (mua vào) và 2.335.000 đồng/lượng (bán ra). So với phiên trước, giá giảm tương ứng 80.000 đồng ở chiều mua và 94.000 đồng ở chiều bán.

Đáng chú ý, loại bạc thỏi Phú Quý 999 quy cách 1 kg cũng không nằm ngoài xu hướng điều chỉnh, hiện được niêm yết mua vào 52.933.201 đồng/kg và bán ra 54.559.864 đồng/kg. So với hôm qua, giá giảm mạnh 2.133.328 đồng ở chiều mua và 2.213.327 đồng ở chiều bán, đưa chênh lệch giữa hai chiều lên tới 1.626.663 đồng/kg – mức giãn khá cao trong tuần qua.

Giá bạc ở các thương hiệu khác cũng giảm mạnh

Tại thị trường bạc các thương hiệu khác, nhóm bạc 999 trên 500 lượng (miếng – thanh – thỏi) sáng nay được giao dịch ở mức 1.703.620 đồng/lượng, giảm 69.010 đồng/lượng so với ngày 17/10.

Cùng xu hướng, bạc 999 dưới 500 lượng hiện được niêm yết 1.654.000 đồng/lượng ở chiều mua vào, giảm 67.000 đồng/lượng so với phiên trước đó.

Theo số liệu cập nhật từ Vietnam Metals Exchange (VME), tại thị trường Hà Nội, bạc 99.9 độ tinh khiết (1 lượng) đang được giao dịch quanh mức 1.696.000 đồng mua vào và 1.725.000 đồng bán ra, tương ứng giảm 66.000 đồng và 67.000 đồng mỗi lượng.

Loại bạc tinh khiết hơn – 99.99 độ – cũng giảm tương tự, được niêm yết ở mức 1.703.000 đồng mua vào và 1.733.000 đồng bán ra, mất 67.000 đồng/lượng ở cả hai chiều so với hôm qua.

Tại TP. Hồ Chí Minh, thị trường bạc diễn biến cùng chiều. Cụ thể, bạc 99.9 (1 lượng) hiện được mua vào 1.697.000 đồng/lượng và bán ra 1.731.000 đồng/lượng, giảm 67.000 đồng/lượng mỗi chiều. Bạc 99.99 tại khu vực này ghi nhận giá 1.705.000 đồng/lượng (mua) và 1.735.000 đồng/lượng (bán) – cùng giảm 67.000 đồng/lượng so với ngày 17/10.

Như vậy, sau nhiều ngày duy trì đà tăng mạnh, thị trường bạc trong nước hôm nay đã có phiên điều chỉnh rõ nét, phản ánh diễn biến giảm chung của giá bạc toàn cầu.

Giá bạc hôm nay 18/10 trên thế giới sụt mạnh, chốt lời lan rộng

Trên thị trường quốc tế, giá bạc giao ngay mở cửa sáng 18/10 theo giờ Việt Nam ở mức 51,90 USD/ounce, giảm 2,25 USD, tương đương 4,16% so với phiên trước (54,15 USD/ounce).

Trong phiên giao dịch ngày 17/10, giá bạc biến động rất mạnh, dao động trong biên độ rộng từ 50,61 USD/ounce (mức thấp nhất) đến 54,48 USD/ounce (mức cao nhất). Theo giới chuyên gia, đợt giảm sâu này chủ yếu bắt nguồn từ hoạt động chốt lời ồ ạt của nhà đầu tư sau chuỗi tăng liên tiếp kéo dài.

Đà giảm của bạc diễn ra song song với xu hướng điều chỉnh của vàng, khi dòng tiền tạm thời rời khỏi các kim loại quý nhằm bảo toàn lợi nhuận ngắn hạn. Tuy nhiên, về trung và dài hạn, các chuyên gia vẫn đánh giá bạc còn tiềm năng phục hồi mạnh mẽ, nhờ hai yếu tố chính:

Nhu cầu trú ẩn an toàn gia tăng trong bối cảnh thị trường tài chính toàn cầu nhiều biến động.

Nguồn cung bạc hạn chế, trong khi nhu cầu công nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ xanh và năng lượng mặt trời, vẫn tăng nhanh.

Đồng USD yếu, vàng ổn định giúp bạc giữ sức hút

Đồng USD hiện vẫn trong xu hướng suy yếu, trong khi giá vàng thế giới ổn định quanh mốc 4.250 USD/ounce. Sự kết hợp này khiến bạc tiếp tục được giới đầu tư xem là kênh tích trữ có chi phí thấp nhưng tiềm năng lợi nhuận cao.

Thực tế, khi tỷ lệ giá vàng/bạc vượt ngưỡng 100 lần, các quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân thường chuyển hướng dòng tiền sang bạc, do tiềm năng tăng giá mạnh hơn. Bạc vì vậy đang được coi là “kho lưu trữ giá trị thay thế”, đồng thời sở hữu ưu thế vượt trội trong sản xuất công nghiệp hiện đại, từ điện tử, pin năng lượng mặt trời, đến công nghệ xanh – những lĩnh vực dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng mạnh trong thập kỷ tới.

Dự báo giá bạc: Có thể đạt 65 USD/ounce trong năm 2026

Theo Bank of America, giá bạc có khả năng vươn tới ngưỡng 65 USD/ounce vào năm 2026, trong trường hợp nhu cầu công nghiệp và đầu tư duy trì mức tăng ổn định.

Báo cáo mới nhất của Goldman Sachs cũng nhấn mạnh, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiến hành cắt giảm lãi suất trong các quý tới, dòng tiền sẽ quay trở lại với các kim loại quý, đặc biệt là bạc, do mức lợi suất trái phiếu giảm. Điều này có thể tạo ra một làn sóng tăng giá mới trên thị trường bạc toàn cầu.

Nhiều nhà đầu tư hiện đang theo dõi sát diễn biến giá bạc để xác định cơ hội mua vào khi thị trường điều chỉnh. Một số chuyên gia cho rằng, nếu bạc giữ được mốc 50 USD/ounce trong hai tuần tới, thị trường sẽ bước sang chu kỳ giá cao mới. Ngược lại, nếu rơi xuống dưới ngưỡng này, xu hướng điều chỉnh có thể kéo dài và ảnh hưởng đến cả vàng – bạc cùng lúc.



Giá bạc hôm nay 18/10 hiện đang chịu áp lực chốt lời ngắn hạn, nhưng nhu cầu đầu tư dài hạn và nhu cầu công nghiệp vẫn được xem là nền tảng vững chắc giúp giá bạc giữ ổn định. Giới chuyên gia nhận định, điện khí hóa và năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục thúc đẩy nhu cầu bạc toàn cầu, tạo đà tăng giá bền vững cho kim loại này trong trung hạn.