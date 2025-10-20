“Nếu ai cũng làm content thì ai sẽ chế tạo chip, nấu thép, đóng tàu?”

Trong một phát biểu tại Diễn đàn gần đây, TS. Võ Trí Thành lưu ý: “Người trẻ ngày càng ít muốn làm công nghiệp hay chế tạo, mà chỉ thích làm dịch vụ, đầu cơ, hoặc KOL, KOC.” Nhận định này đặt ra câu hỏi nghiêm túc về phân bổ nguồn lực lao động, nhất là khi dòng chảy cơ hội từ bất động sản đến kinh tế nền tảng có thể làm méo tín hiệu thị trường nghề nghiệp nếu thiếu điều tiết và định hướng kỹ năng dài hạn.

Vì sao làm KOL/KOC hấp dẫn?

Trước hết, cần thẳng thắn nhìn nhận vì sao “làm KOL/KOC” hấp dẫn. Sự bùng nổ thương mại số, livestream, influencer marketing tạo ra chiếc “cần câu” thu nhập nhanh cho người trẻ có năng lực giao tiếp, dàn dựng nội dung, kỹ năng camera và hiểu thuật toán. Nhiều câu chuyện thành công được thổi phồng trên mạng xã hội càng củng cố ảo tưởng “việc nhẹ lương cao”, sở hữu từ nhà, xe đến thu nhập “trăm triệu” mỗi tháng. Chính vì ảo tưởng này, không ít bạn trẻ bỏ thi đại học, lao vào nghề với kỳ vọng làm giàu thần tốc rồi sớm vỡ mộng khi chi phí sản xuất nội dung, cạnh tranh và thuật toán thay đổi khiến thu nhập bấp bênh.

Thêm nữa, rủi ro pháp lý là có thật. Giai đoạn gần đây, sau các vụ điều tra và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo - bán hàng qua livestream, thị trường đã chứng kiến sự “hạ nhiệt” rõ rệt, những buổi phát trực tiếp kéo dài hàng chục giờ, doanh thu khổng lồ… dần biến mất; người tiêu dùng thận trọng hơn; còn người làm nội dung đối mặt chuẩn mực, kiểm soát khắt khe về nguồn gốc, chất lượng sản phẩm và phát ngôn.

Tuy vậy, từ sự phát triển của KOL/KOC không nên suy ra “ngành chế tạo thiếu người vì ai cũng đi làm content”. Dữ liệu việc làm năm 2024 cho thấy cơ cấu lao động dịch vụ vẫn lớn nhất, nhưng công nghiệp – xây dựng tiếp tục tăng về số tuyệt đối; nông nghiệp giảm tỷ trọng. Cụ thể, quý II/2024 khu vực dịch vụ chiếm khoảng 40% việc làm, công nghiệp – xây dựng chiếm khoảng một phần ba. Cả năm 2024, tỷ trọng nông nghiệp xuống khoảng 26,5%. Điều này phản ánh xu hướng chuyển dịch lao động theo đà công nghiệp hóa, không phải bức tranh “rỗng hóa nhà xưởng” do làn sóng content.

Vấn đề cốt lõi nằm ở năng lực kỹ thuật của lực lượng lao động. Tính chung năm 2024, lao động qua đào tạo có bằng/chứng chỉ mới đạt 28,3%, dù đã nhích lên so với 2023 nhưng vẫn là “ngưỡng mỏng” cho một nền công nghiệp đòi hỏi kỹ năng cao, từ robotics, PLC, vật liệu đến bán dẫn. Nói cách khác, điểm nghẽn không phải người trẻ “bỏ xưởng đi làm clip”, mà là “độ dày” kỹ năng công nghiệp chưa kịp phát triển theo nhu cầu chuỗi cung ứng công nghệ mới.

Về đào tạo, tỷ lệ người học lĩnh vực STEM tại Việt Nam hiện chỉ vào khoảng 27–31% tổng quy mô, vẫn thấp khi so với các nước phát triển trong khu vực. Dù năm 2024–2025 có tín hiệu tăng tuyển mới ở bậc sau đại học, con số này vẫn chưa đủ để bù khoảng trống nhân lực kỹ thuật “cứng” mà các ngành công nghệ-chế tạo đang cần.

Nhìn từ phía cầu, khu vực công nghiệp 2024 tăng trưởng giá trị gia tăng mạnh (trên 8%), cho thấy nền sản xuất vẫn là động cơ quan trọng của tăng trưởng, từ cơ khí – luyện kim đến điện tử – lắp ráp. Muốn nắm bắt những cơ hội như trung tâm bán dẫn, thiết bị điện tử, công nghiệp hỗ trợ, chúng ta cần không chỉ “số lượng người vào xưởng”, mà còn “chất lượng kỹ năng trong xưởng”.

Bài toán không nằm ở việc “ai sẽ làm gì”

Từ thực tế trên, có thể thấy những định hướng sau đây là cần thiết:

Một là, phân biệt đúng “đam mê nội dung” với “kỹ năng sản xuất”. Người giỏi kể chuyện, xây cộng đồng và bán lẻ số nên được khuyến khích hoạt động trong khuôn khổ minh bạch, chuyên nghiệp, có chuẩn kiểm chứng để giảm rủi ro pháp lý, nâng chuẩn đạo đức nghề. Nhưng đừng gán cho họ nhiệm vụ của kỹ sư vật liệu hay kỹ thuật viên dây chuyền: hai “đường ray” nghề nghiệp khác nhau, bổ sung chứ không triệt tiêu.

Hai là, tăng tốc “kỹ năng hóa” lực lượng lao động công nghiệp. Mục tiêu tối thiểu cho giai đoạn tới là nâng nhanh tỷ lệ lao động có bằng/chứng chỉ (28,3% năm 2024) lên ngưỡng đủ phục vụ các dự án FDI công nghệ cao và cụm công nghiệp hỗ trợ. Điều này đòi hỏi mạnh tay mở rộng đào tạo nghề, tín chỉ ngắn hạn và chuẩn hóa bộ kỹ năng then chốt, gắn trực tiếp với nhu cầu của nhà máy và nhà cung ứng.

Ba là, làm dày “đường ống” STEM. Cần chính sách học bổng có điều kiện, tín dụng đào tạo – thực tập hưởng lương tại nhà máy, học kỳ doanh nghiệp; ưu đãi thuế, đất đai đối với cơ sở đào tạo liên kết nhà máy và truyền thông hướng nghiệp sớm từ THPT về lộ trình nghề kỹ thuật có thu nhập cạnh tranh, thăng tiến rõ ràng. Đích đến không chỉ là tăng số lượng vào STEM, mà là tăng tỷ lệ hoàn thành và khả năng làm đúng chuyên môn.

Bốn là, “công nghiệp hóa” cả hệ sinh thái KOL/KOC theo hướng giá trị thật. Khi KOL/KOC chịu trách nhiệm pháp lý - đạo đức với sản phẩm, chỉ quảng bá sau khi trải nghiệm và hiểu đúng, họ sẽ trở thành kênh giáo dục người tiêu dùng và cầu nối công nghệ – sản phẩm nghiêm túc, thay vì chỉ là “đòn bẩy bán hàng”. Việc siết chuẩn đã và đang sàng lọc mạnh thị trường, góp phần đưa hoạt động này về quỹ đạo bền vững.

Năm là, giữ tín hiệu thị trường nghề nghiệp “trong sạch”. Khi các lĩnh vực có lợi thế ngắn hạn (ví dụ bất động sản, đầu cơ tài sản) không hút quá mức nguồn lực, thanh niên sẽ nhìn thấy phần thưởng dài hạn của lao động kỹ thuật và đổi mới công nghệ. Điều này cần sự phối hợp chính sách tài khóa - tín dụng - đất đai như những cảnh báo gần đây về sự lệch pha nguồn lực.

Như vậy có thể thấy, nỗi sợ “ai cũng làm content” là cách đặt vấn đề chưa chính xác. Nền kinh tế hiện đại cần cả người tạo nội dung lẫn người tạo vật chất: một bên xây nhu cầu, trải nghiệm, thương hiệu và một bên tạo ra thép, con chip, con tàu là những thứ neo giữ năng suất dài hạn. Vấn đề của Việt Nam không phải “dư content, thiếu công nhân”, mà là thiếu kỹ năng công nghiệp ở đẳng cấp mới.

Khi tỷ lệ lao động có bằng/chứng chỉ được nâng lên, ống dẫn STEM mở rộng và hệ sinh thái “ảnh hưởng số” vận hành minh bạch, chúng ta sẽ có đủ người kể chuyện để bán được con tàu và đủ kỹ sư, kỹ thuật viên để đóng được con tàu ấy an toàn, đúng hạn, giá cạnh tranh. Bài toán không nằm ở việc “ai sẽ làm?”, mà ở chỗ “chúng ta chuẩn bị kỹ năng thế nào để mọi người làm đúng việc, giỏi việc và tạo ra giá trị bền vững cho nền kinh tế”.