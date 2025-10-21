Tiền để ngân hàng càng nhiều, bạn càng nghèo đi: Làm sao để tiền không bị “chết” trong tài khoản?
Phương Đăng (theo Moneywise)
21/10/2025 7:45 AM (GMT+7)
Giữ tiền mặt tưởng chừng an toàn, nhưng thực tế “quá nhiều tiền” trong tài khoản có thể bào mòn tài sản của bạn, theo Moneywise.
Theo khảo sát Tài chính Hộ gia đình Mỹ năm 2022 của Cục Dự trữ Liên bang (Fed), trung bình mỗi hộ gia đình có khoảng 62.410 USD trong tài khoản thanh toán – một con số mà các chuyên gia tài chính cho rằng cao hơn mức cần thiết.
Tiền mặt mất giá vì lạm phát
Theo U.S. News, lãi suất trung bình của tài khoản thanh toán tại Mỹ vào tháng 9/2025 chỉ 0,08%/năm, trong khi lạm phát lên tới 2,9% (theo Cục Thống kê Lao động). Nghĩa là, sức mua của bạn giảm đi mỗi ngày – nếu giữ nguyên tiền mặt, giá trị thực của nó có thể mất một nửa chỉ sau 24 năm.
Ngoài ra, việc để tiền “ngủ yên” trong ngân hàng còn khiến bạn bỏ lỡ cơ hội sinh lời từ các kênh đầu tư có khả năng tăng trưởng cao hơn.
Làm gì để tiền không bị “chết” trong tài khoản?
Theo các chuyên gia, nếu lo ngại lạm phát, bạn có thể cân nhắc chuyển bớt tiền vào các sản phẩm đầu tư ngắn hoặc trung hạn có lợi suất cao hơn. Nếu bạn quan tâm đến cơ hội tăng trưởng dài hạn, thì chứng khoán là một lựa chọn nên cân nhắc, Moneywise nhấn mạnh.
Nhìn chung, đa dạng hóa danh mục đầu tư – thay vì giữ toàn bộ tiền mặt – giúp tiền của bạn sinh lời hiệu quả hơn mà vẫn duy trì tính an toàn nhất định.
Theo các chuyên gia, tiền mặt vẫn rất cần thiết trong quỹ dự phòng khẩn cấp – dùng cho các tình huống như mất việc, chi phí y tế bất ngờ hay sửa chữa xe.
Nhưng hầu hết chuyên gia tài chính khuyên rằng chỉ nên giữ khoản tiền từ 3 đến 6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu trong tài khoản. Để tính toán, hãy cộng tổng chi phí cần thiết mỗi tháng và nhân với 3 hoặc 6.
Một cách khác là lấy thu nhập ròng hàng tháng để ước lượng mức dự phòng phù hợp, phòng khi thu nhập bị gián đoạn.
Cân bằng là chìa khóa
Giữ quá ít tiền mặt có thể khiến bạn dễ tổn thương trước rủi ro, nhưng giữ quá nhiều lại khiến tài sản mất giá và chậm tăng trưởng.
Vì vậy, quản lý tiền mặt là nghệ thuật cân bằng: giữ đủ để an toàn, nhưng không để lãng phí cơ hội làm giàu, theo Moneywise.
