Nền kinh tế Mỹ trên bờ vực sụp đổ giữa cơn điên loạn giá vàng?

Giá vàng tăng không ngừng trong khi đồng USD suy giảm gần đây phản ánh niềm tin vào nền kinh tế Mỹ đang lung lay nghiêm trọng. Ảnh Getty Images.

Vàng tăng kỷ lục, ẩn chứa nỗi lo sâu xa

Theo Reuters, đà tăng “chóng mặt” của vàng hiện nay là sự kết hợp của nhiều yếu tố: Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất; Rủi ro địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực; Và đặc biệt, nỗi lo về sự ổn định của các ngân hàng khu vực tại Mỹ.

Trong tuần qua, hàng loạt tổ chức cho vay tại Mỹ công bố khoản lỗ và gian lận lớn: Zions Bancorporation báo thiệt hại 50 triệu USD, còn Western Alliance đang đối mặt vụ kiện liên quan đến khoản nợ xấu gần 100 triệu USD – khiến giới đầu tư lo sợ một cuộc khủng hoảng ngân hàng kiểu 2008 tái diễn.

Các thị trường chứng khoán lớn – từ FTSE 100 (Anh), DAX (Đức), Nikkei 225 (Nhật) đến Hang Seng (Hồng Kông) – đồng loạt lao dốc, trong khi lợi suất trái phiếu giảm mạnh khi nhà đầu tư đổ xô sang vàng để trú ẩn.

Theo Reuters, nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư lớn đã “tăng đột biến”. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – SPDR Gold Trust – hiện nắm giữ lượng vàng cao nhất kể từ tháng 7/2022.

HSBC đã nâng dự báo giá vàng lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026, trong khi chuyên gia Lina Thomas của Goldman Sachs ví đà tăng hiện nay với “cơn sốt vàng thập niên 1970”, nhấn mạnh đây là nhu cầu thực, không phải đầu cơ nhất thời.

Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu, đồng USD suy giảm

Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy, tăng trưởng việc làm chậm lại, nhu cầu tiêu dùng giảm sút và các báo cáo trước đó bị điều chỉnh giảm. Cùng lúc, đồng USD mất giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng – vốn định giá bằng USD – càng hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.

Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và 12 tới. Khi lãi suất giảm, tài sản không sinh lợi như vàng trở nên hấp dẫn hơn so với trái phiếu hoặc tiền mặt.

Các chuyên gia cho rằng đà tăng mạnh của vàng là “đèn cảnh báo đỏ” hơn là dấu hiệu tích cực. Giáo sư Paolo Pasquariello (Đại học Michigan) nói với ABC News rằng “việc vàng tăng quá nhanh không phải là tín hiệu tốt” – nó phản ánh sự sụt giảm niềm tin vào kinh tế Mỹ, chứ không phải nguyên nhân của khủng hoảng, từ đó báo hiệu tình hình kinh tế khó khăn hơn của Mỹ.

Nhiều nhà phân tích khác cảnh báo ngân hàng khu vực Mỹ và tình trạng thắt chặt tín dụng có thể là mồi lửa cho một làn sóng khủng hoảng mới. Tuy vậy, các chiến lược gia của Bank of America khuyên nhà đầu tư nên thận trọng, vì sau chuỗi tăng liên tục, vàng có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.



Tương lai biến động hay xác lập kỷ nguyên mới?

Các dự báo cho thấy vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh. Một số mô hình cho rằng giá có thể đạt 4.600 USD/ounce vào giữa năm 2026, nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.

Cả HSBC và Bank of America đều cho rằng 5.000 USD/ounce có thể là “đỉnh dài hạn” của vàng nếu chu kỳ tăng giá kéo dài. Tuy nhiên, bất kỳ tín hiệu hồi phục nào của kinh tế Mỹ, hay động thái thắt chặt chính sách từ Fed, đều có thể khiến vàng giảm sốc trở lại.

Reuters cảnh báo rằng thị trường vàng dù lớn vẫn nhỏ hơn nhiều so với dòng vốn toàn cầu, nên chỉ cần lượng vốn nhỏ chảy vào cũng đủ đẩy giá lên mức cực đoan như hiện nay.

Hiện tại, giá vàng cao chót vót không chỉ là cú sốc giá, mà là tấm gương phản chiếu những bất ổn sâu sắc của hệ thống tài chính toàn cầu – nơi nỗi sợ đang dần lấn át lý trí.