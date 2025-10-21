Nền kinh tế Mỹ trên bờ vực sụp đổ giữa cơn điên loạn giá vàng?
Phương Đăng (theo IBT)
21/10/2025 8:00 AM (GMT+7)
Giá vàng liên tục tăng vọt, không ngừng lập đỉnh mới, thậm chí vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, gây chấn động trên các thị trường tài chính toàn cầu. Sự leo thang này không còn được coi là dấu hiệu chiến thắng của kim loại quý, mà là biểu hiện rõ rệt của nỗi sợ mang tính hệ thống – cho thấy niềm tin vào nền kinh tế Mỹ đang lung lay nghiêm trọng.
Vàng tăng kỷ lục, ẩn chứa nỗi lo sâu xa
Theo Reuters, đà tăng “chóng mặt” của vàng hiện nay là sự kết hợp của nhiều yếu tố: Kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sớm chuyển hướng sang cắt giảm lãi suất; Rủi ro địa chính trị leo thang ở nhiều khu vực; Và đặc biệt, nỗi lo về sự ổn định của các ngân hàng khu vực tại Mỹ.
Trong tuần qua, hàng loạt tổ chức cho vay tại Mỹ công bố khoản lỗ và gian lận lớn: Zions Bancorporation báo thiệt hại 50 triệu USD, còn Western Alliance đang đối mặt vụ kiện liên quan đến khoản nợ xấu gần 100 triệu USD – khiến giới đầu tư lo sợ một cuộc khủng hoảng ngân hàng kiểu 2008 tái diễn.
Các thị trường chứng khoán lớn – từ FTSE 100 (Anh), DAX (Đức), Nikkei 225 (Nhật) đến Hang Seng (Hồng Kông) – đồng loạt lao dốc, trong khi lợi suất trái phiếu giảm mạnh khi nhà đầu tư đổ xô sang vàng để trú ẩn.
Theo Reuters, nhu cầu vàng từ ngân hàng trung ương và quỹ đầu tư lớn đã “tăng đột biến”. Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới – SPDR Gold Trust – hiện nắm giữ lượng vàng cao nhất kể từ tháng 7/2022.
HSBC đã nâng dự báo giá vàng lên 5.000 USD/ounce trong năm 2026, trong khi chuyên gia Lina Thomas của Goldman Sachs ví đà tăng hiện nay với “cơn sốt vàng thập niên 1970”, nhấn mạnh đây là nhu cầu thực, không phải đầu cơ nhất thời.
Dữ liệu kinh tế Mỹ yếu, đồng USD suy giảm
Các số liệu kinh tế Mỹ gần đây cho thấy, tăng trưởng việc làm chậm lại, nhu cầu tiêu dùng giảm sút và các báo cáo trước đó bị điều chỉnh giảm. Cùng lúc, đồng USD mất giá mạnh so với các đồng tiền chủ chốt, khiến vàng – vốn định giá bằng USD – càng hấp dẫn hơn với nhà đầu tư quốc tế.
Thị trường hiện kỳ vọng Fed sẽ cắt giảm lãi suất trong tháng 10 và 12 tới. Khi lãi suất giảm, tài sản không sinh lợi như vàng trở nên hấp dẫn hơn so với trái phiếu hoặc tiền mặt.
Các chuyên gia cho rằng đà tăng mạnh của vàng là “đèn cảnh báo đỏ” hơn là dấu hiệu tích cực. Giáo sư Paolo Pasquariello (Đại học Michigan) nói với ABC News rằng “việc vàng tăng quá nhanh không phải là tín hiệu tốt” – nó phản ánh sự sụt giảm niềm tin vào kinh tế Mỹ, chứ không phải nguyên nhân của khủng hoảng, từ đó báo hiệu tình hình kinh tế khó khăn hơn của Mỹ.
Nhiều nhà phân tích khác cảnh báo ngân hàng khu vực Mỹ và tình trạng thắt chặt tín dụng có thể là mồi lửa cho một làn sóng khủng hoảng mới. Tuy vậy, các chiến lược gia của Bank of America khuyên nhà đầu tư nên thận trọng, vì sau chuỗi tăng liên tục, vàng có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn.
Tương lai biến động hay xác lập kỷ nguyên mới?
Các dự báo cho thấy vàng sẽ tiếp tục biến động mạnh. Một số mô hình cho rằng giá có thể đạt 4.600 USD/ounce vào giữa năm 2026, nếu xu hướng hiện tại tiếp diễn.
Cả HSBC và Bank of America đều cho rằng 5.000 USD/ounce có thể là “đỉnh dài hạn” của vàng nếu chu kỳ tăng giá kéo dài. Tuy nhiên, bất kỳ tín hiệu hồi phục nào của kinh tế Mỹ, hay động thái thắt chặt chính sách từ Fed, đều có thể khiến vàng giảm sốc trở lại.
Reuters cảnh báo rằng thị trường vàng dù lớn vẫn nhỏ hơn nhiều so với dòng vốn toàn cầu, nên chỉ cần lượng vốn nhỏ chảy vào cũng đủ đẩy giá lên mức cực đoan như hiện nay.
Hiện tại, giá vàng cao chót vót không chỉ là cú sốc giá, mà là tấm gương phản chiếu những bất ổn sâu sắc của hệ thống tài chính toàn cầu – nơi nỗi sợ đang dần lấn át lý trí.
Giá Bitcoin có thể lao dốc xuống 70.000 USD khi chuyên gia cảnh báo sốc “chu kỳ tăng đã kết thúc!”
Nhà đầu tư Bitcoin (BTC) nên chuẩn bị tinh thần cho một cú sốc mới, Jon Glover – chuyên gia phân tích theo lý thuyết Elliott Wave và Giám đốc đầu tư của Ledn, vốn nổi tiếng với các dự báo thị trường chính xác tuyên bố và đưa ra cảnh báo sốc rằng “chu kỳ tăng giá của Bitcoin đã chính thức chấm dứt".
Giới triệu phú trẻ Mỹ rời bỏ thị trường chứng khoán đầy bão tố, đổ tiền vào vàng, nghệ thuật, Bitcoin
Trong khi thành công của những huyền thoại đầu tư như Warren Buffett, Elon Musk hay Jeff Bezos gắn liền với cổ phiếu, thế hệ triệu phú trẻ ở Mỹ đang đi con đường ngược lại: rời xa thị trường chứng khoán đầy biến động để tìm đến những tài sản thay thế an toàn và thực tế hơn như vàng, bất động sản, nghệ thuật, tiền mã hóa như Bitcoin...
Nền kinh tế Mỹ trên bờ vực sụp đổ giữa cơn điên loạn giá vàng?
Giá vàng liên tục tăng vọt, không ngừng lập đỉnh mới, thậm chí vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, gây chấn động trên các thị trường tài chính toàn cầu. Sự leo thang này không còn được coi là dấu hiệu chiến thắng của kim loại quý, mà là biểu hiện rõ rệt của nỗi sợ mang tính hệ thống – cho thấy niềm tin vào nền kinh tế Mỹ đang lung lay nghiêm trọng.
Tiền để ngân hàng càng nhiều, bạn càng nghèo đi: Làm sao để tiền không bị “chết” trong tài khoản?
Giữ tiền mặt tưởng chừng an toàn, nhưng thực tế “quá nhiều tiền” trong tài khoản có thể bào mòn tài sản của bạn, theo Moneywise.
Xu hướng đầu tư mới của giới siêu giàu Châu Á giữa biến động kinh tế
Giới siêu giàu châu Á đang chuyển hướng sang cổ phiếu Trung Quốc để tận dụng làn sóng bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời tìm kiếm lợi nhuận từ xu hướng giảm lãi suất và đà tăng của vàng, theo các chuyên gia quản lý tài sản tư nhân trong khu vực.
Tiết lộ bộ 3 kim loại quý thách thức vàng, trở thành lựa chọn đầu tư hấp dẫn mới
Vàng lâu nay vẫn là “ngôi sao” của giới đầu tư, nhưng giờ đây bạc, bạch kim và palladium đang dần chiếm chỗ, trở thành những công cụ đa dạng hóa danh mục đầu tư đầy tiềm năng.
Giá Bitcoin có thể lao dốc xuống 70.000 USD khi chuyên gia cảnh báo sốc “chu kỳ tăng đã kết thúc!”
Giới triệu phú trẻ Mỹ rời bỏ thị trường chứng khoán đầy bão tố, đổ tiền vào vàng, nghệ thuật, Bitcoin
Trong khi thành công của những huyền thoại đầu tư như Warren Buffett, Elon Musk hay Jeff Bezos gắn liền với cổ phiếu, thế hệ triệu phú trẻ ở Mỹ đang đi con đường ngược lại: rời xa thị trường chứng khoán đầy biến động để tìm đến những tài sản thay thế an toàn và thực tế hơn như vàng, bất động sản, nghệ thuật, tiền mã hóa như Bitcoin...
Nền kinh tế Mỹ trên bờ vực sụp đổ giữa cơn điên loạn giá vàng?
Giá vàng liên tục tăng vọt, không ngừng lập đỉnh mới, thậm chí vượt ngưỡng 4.300 USD/ounce, gây chấn động trên các thị trường tài chính toàn cầu. Sự leo thang này không còn được coi là dấu hiệu chiến thắng của kim loại quý, mà là biểu hiện rõ rệt của nỗi sợ mang tính hệ thống – cho thấy niềm tin vào nền kinh tế Mỹ đang lung lay nghiêm trọng.