Bữa cơm tối 120 nghìn đồng: Cá lòng tong kho tiêu, trứng chiên khổ qua non
Huonwng Phố
22/10/2025 1:00 PM (GMT+7)
Có những ngày, người nội trợ chỉ mong tìm được mâm cơm vừa túi tiền mà vẫn đầy đủ dinh dưỡng, thơm ngon và nhất là… gợi nhớ quê hương. Tối nay, hãy cùng tôi về miền Tây, nơi những món ăn giản dị như cá kho, canh rau ngót hay chuối xiêm cũng đủ làm đầy cả ký ức và chiếc bụng đói.
Thực đơn bữa cơm tối 120.000 đồng
1. Cơm trắng – 10.000 đồng
2. Trứng chiên khổ qua non – 18.000 đồng
3. Canh rau ngót nấu tôm khô – 22.000 đồng
4. Cá lòng tong kho tiêu – 45.000 đồng
5. Tráng miệng: Chuối xiêm chín cây – 10.000 đồng
Cách thực hiện
1. Cá lòng tong kho tiêu
Chọn cá lòng tong còn tươi, sơ chế sạch. Ướp cá với 1 thìa nước mắm, 1 thìa đường, nhiều tiêu giã dập, tỏi băm và vài lát ớt. Cho cá vào nồi đất (nếu có), để cá thấm vị 15 phút rồi kho trên lửa nhỏ. Khi nước sệt lại, cá dậy mùi thơm thì tắt bếp. Món này vừa mặn mòi, cay cay, cực kỳ bắt cơm.
2. Trứng chiên khổ qua non
Khổ qua non rửa sạch, thái lát mỏng. Trộn khổ qua với 2–3 quả trứng gà, thêm chút nước mắm ngon. Chiên hỗn hợp trên chảo chống dính, vàng đều hai mặt là được. Món trứng béo ngậy quyện vị đắng dịu nhẹ tạo nên hương vị rất riêng.
3. Canh rau ngót nấu tôm khô
Tôm khô ngâm nước ấm 15 phút, rửa sạch, phi thơm với hành tím. Thêm nước vào đun sôi rồi cho rau ngót đã vò nhẹ vào. Nêm nếm vừa ăn. Món canh thanh mát, giàu đạm, rất hợp để giải nhiệt sau ngày nắng nóng.
4. Chuối xiêm chín cây: Chuối xiêm tráng miệng chín mềm, thơm ngọt mùi quê.
Chỉ với 120.000 đồng, mâm cơm tối không chỉ đủ no, đủ chất mà còn thấm đẫm bản sắc miền Tây. Những món ăn tưởng như bình dân nhưng chứa đựng bao công chăm chút của người nội trợ – đó mới chính là điều làm nên giá trị của bữa cơm gia đình.
