Giá vàng cao ngất, thị trường nữ trang chao đảo, thợ kim hoàn phải vắt óc sáng tạo để giữ khách
Phương Đăng (theo Pravda)
22/10/2025 11:00 AM (GMT+7)
Khi giá vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce – mức cao chưa từng có trong lịch sử – các nhà kim hoàn trên thế giới đang phải xoay xở đủ cách để tồn tại. Từ việc hạ hàm lượng vàng, thay bằng bạc, đồng, dây lụa cho tới sử dụng kim cương nhân tạo, ngành trang sức toàn cầu đang chứng kiến một làn sóng sáng tạo mới để thích nghi với cơn bão giá vàng.
Presley Oldham – nhà thiết kế từng nổi tiếng với những chuỗi ngọc trai và hạt thủy tinh rực rỡ – đã ấp ủ ra mắt bộ sưu tập trang sức cao cấp bằng vàng nguyên chất trong suốt một năm. Nhưng mọi kế hoạch phải hoãn lại khi giá vàng bắt đầu leo thang chóng mặt từ mùa xuân.
“Tôi không muốn đẩy khách hàng trung thành ra xa chỉ vì giá thành vượt tầm. Một chiếc vòng ngọc trai với dây bạc chỉ khoảng 1.000 USD, nhưng nếu làm bằng vàng nguyên khối, giá sẽ vọt lên 5.000–6.000 USD", anh nói.
Cơn sốt vàng không chỉ làm khó những thương hiệu nhỏ như Presley Oldham, mà ngay cả các “ông lớn” như Signet Jewelers hay Pandora cũng phải tính toán lại chiến lược.
Theo The Business of Fashion, giá kim loại quý tăng cao khiến chi phí sản xuất đội lên, đe dọa biên lợi nhuận vốn đã mỏng hơn của ngành trang sức so với các ngành hàng xa xỉ khác như túi xách hay thời trang cao cấp.
Cắt giảm, thay thế và “giải thích với khách hàng”
Các tập đoàn lớn có thể sử dụng công cụ tài chính như hợp đồng tương lai để cố định giá mua vàng trong tương lai, tránh rủi ro biến động. Nhưng phần lớn nhà thiết kế độc lập không có khả năng này. Họ buộc phải sáng tạo hơn – cắt giảm số karat, chuyển sang bạc hoặc mạ vàng, dùng dây lụa, pha thủy tinh hay đá nhân tạo.
Ali Dickson – nhà sáng lập thương hiệu Ruth NY ở Brooklyn – cho biết cô vừa ra mắt dòng sản phẩm bạc để “giữ chân những khách hàng bị giá vàng loại khỏi cuộc chơi”. “Giá vàng cao khiến nhiều người không còn đủ khả năng mua đồ trang sức vàng, nhưng họ vẫn muốn thứ gì đó có giá trị và mang tính nghệ thuật", cô nói.
Điều đáng ngạc nhiên là, dù giá vàng tăng phi mã, nhu cầu mua sắm trang sức lại chưa hề hạ nhiệt. Theo nền tảng bán hàng xa xỉ Moda Operandi, doanh số trang sức năm nay dự kiến đạt mức cao nhất từ trước đến nay.
Người tiêu dùng coi sự tăng giá của vàng là bằng chứng cho giá trị bền vững của kim loại quý này. “Chính vì vàng đắt, người ta càng tin rằng mua trang sức vàng là một khoản đầu tư an toàn”, chuyên gia kim hoàn Paul Zimnisky nhận định.
Thay vì nâng giá bán quá cao, nhiều thương hiệu chọn cách điều chỉnh chất liệu để phù hợp với túi tiền của người mua. Tại Moda Operandi, các thiết kế từng chỉ làm bằng vàng 18K giờ được bổ sung phiên bản 14K, bạc hoặc đồng thau. Một số hãng như Rocksbox còn tung ra dòng sản phẩm mạ vàng để khách hàng “mix & match” giữa hàng cao cấp và bình dân.
Giới trẻ ngày nay cũng linh hoạt hơn trong khái niệm “trang sức cao cấp”. Không nhất thiết phải là vàng nguyên khối hay đá quý tự nhiên, họ sẵn sàng đeo vòng bạc, dây da, thậm chí là thủy tinh hoặc kim cương nhân tạo – miễn có thiết kế độc đáo.
“Điều quan trọng là câu chuyện và giá trị thẩm mỹ, chứ không chỉ vật liệu”, Marc Bridge – nhà sáng lập thương hiệu At Present – chia sẻ.
Tương lai của vàng và thị trường trang sức
Nhiều chuyên gia cho rằng thị trường vàng có thể sớm điều chỉnh, vì mức giá hiện nay phản ánh nhiều yếu tố đầu cơ ngắn hạn. Tuy nhiên, ngay cả khi giá hạ nhiệt, thói quen tiêu dùng có lẽ đã thay đổi: khách hàng quen dần với sự đa dạng chất liệu, còn các thương hiệu thì tìm thấy hướng sáng tạo mới.
“Thay vì sợ hãi trước giá vàng, chúng tôi coi đó là cơ hội để định nghĩa lại sự sang trọng – không chỉ nằm trong kim loại quý, mà trong cảm xúc và giá trị lâu dài mà món trang sức mang lại", nhà sáng lập thương hiệu Ruth NY - Ali Dickson nhân·
