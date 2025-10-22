Ông Trump vội vã tìm cách phá vỡ thế độc quyền đất hiếm của Trung Quốc
Khi Bắc Kinh siết chặt kiểm soát đất hiếm, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang tìm cách phá thế độc quyền, nhưng tuyên bố của ông rằng nước Mỹ sẽ tràn ngập nguồn khoáng sản chiến lược chỉ sau một năm có thể là ảo tưởng - theo bình luận của CNN.
“Hãy đợi một năm nữa, chúng ta sẽ có quá nhiều khoáng sản và đất hiếm đến mức chẳng biết làm gì với chúng” - ông Trump phát biểu hôm thứ Hai 20/10, sau khi công bố thỏa thuận trị giá 8,5 tỷ USD nhằm hỗ trợ Australia phát triển các dự án đất hiếm và bảo đảm nguồn cung cho Mỹ.
Theo thỏa thuận mới, chính phủ Mỹ và Australia sẽ đầu tư hơn 3 tỷ USD trong sáu tháng tới cho các dự án khoáng sản chiến lược, được kỳ vọng mang lại giá trị 53 tỷ USD. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng sẽ tài trợ xây dựng một nhà máy lọc gallium công suất 100 tấn/năm tại Tây Australia, trong khi Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ cấp hơn 2,2 tỷ USD tín dụng cho các dự án khoáng sản.
Tuy nhiên, thỏa thuận này có thể đặt Australia vào thế khó giữa hai đối tác lớn: Bắc Kinh và Washington. Trong khi phụ thuộc vào thương mại với Trung Quốc, Canberra vẫn tăng cường quan hệ quốc phòng với Mỹ giữa lúc ảnh hưởng của Bắc Kinh lan rộng ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương.
Trung Quốc hiện chiếm hơn 90% sản lượng tinh chế đất hiếm toàn cầu vốn cần thiết cho iPhone, xe điện và nhiều công nghệ cao khác.
Từ khi Bắc Kinh áp đặt kiểm soát xuất khẩu đối với các khoáng sản chiến lược đầu năm nay, thị trường thế giới đã chao đảo vì thiếu hụt nguồn cung. Động thái siết chặt hơn trong tháng này, kể cả với lượng nhỏ đất hiếm tinh chế tại nước khác, đã khiến ngành sản xuất toàn cầu rúng động và khiến ông Trump dọa áp thuế 100% lên hàng hóa Trung Quốc - đổ thêm dầu vào mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.
Dù các nguyên tố đất hiếm không hề “hiếm” về mặt tự nhiên, chi phí và tác động môi trường khi khai thác, tinh luyện đã giúp Trung Quốc chiếm ưu thế tuyệt đối. Từ 2020–2023, Mỹ phụ thuộc tới 70% vào nguồn nhập khẩu đất hiếm từ Trung Quốc.
Goldman Sachs ước tính chỉ cần gián đoạn 10% sản lượng trong các ngành phụ thuộc vào đất hiếm, nền kinh tế Mỹ có thể mất 150 tỷ USD.
Trong nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung, Washington đang tăng hợp tác với các nước giàu tài nguyên như Australia - quốc gia sở hữu trữ lượng đất hiếm lớn thứ tư thế giới và cung cấp một nửa lượng lithium toàn cầu. Pakistan gần đây cũng ký biên bản ghi nhớ với Mỹ về cung cấp đất hiếm và các khoáng sản khác.
Kevin Hassett, Giám đốc Hội đồng Kinh tế Quốc gia Nhà Trắng, nhấn mạnh vai trò của Australia trong việc “giảm rủi ro và phụ thuộc vào sự tống tiền khoáng sản từ Trung Quốc.”
Australia hiện dẫn đầu thế giới về đầu tư thăm dò đất hiếm, chiếm khoảng 45% vốn toàn cầu. Tập đoàn Lynas Rare Earths của nước này vừa trở thành doanh nghiệp đầu tiên ngoài Trung Quốc sản xuất thương mại oxide dysprosium - một trong những nguyên tố đất hiếm nặng quan trọng nhất.
Dù vậy, các chuyên gia cho rằng thỏa thuận Trump công bố khó có thể giải quyết nhanh vấn đề nguồn cung. “Trung Quốc đã đi quá xa. Tôi nghĩ vấn đề đất hiếm không thể được giải quyết trong ngắn hạn” - giáo sư John Mavrogenes (Đại học Quốc gia Australia) nói. Ông nhận định phải mất “ít nhất một thập kỷ” để Australia xây dựng công suất sản xuất tương xứng - “một ngành công nghiệp từ con số không, đòi hỏi tầm nhìn dài hạn và nỗ lực bền bỉ”.
Giáo sư Rick Valenta (Đại học Queensland) thì lạc quan hơn, cho rằng nguồn vốn Mỹ có thể tạo bước ngoặt: “Một nhà máy tinh chế ở Tây Australia đang hướng tới sản xuất vào năm 2027. Chúng tôi đã có nhiều dự án sẵn sàng, chỉ cần cú hích tài chính cuối cùng để bước vào giai đoạn sản xuất”.
