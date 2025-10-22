Chính phủ và doanh nghiệp Nhật lo ngại lệnh cấm xe xăng ở Việt Nam

Reuters nhắc lại hồi tháng 7, Việt Nam ban hành chỉ thị cấm xe máy chạy xăng vào khu vực trung tâm thủ đô từ giữa năm 2026, nhằm giảm thiểu tình trạng ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Các biện pháp hạn chế rộng hơn dự kiến được áp dụng từ năm 2028 và có thể lan sang những khu vực khác của cả nước.

Đáp lại, Đại sứ quán Nhật Bản tại Hà Nội đã gửi thư cho phía Việt Nam, cảnh báo rằng lệnh cấm đột ngột có thể “ảnh hưởng đến việc làm trong các ngành công nghiệp phụ trợ” như đại lý bán xe và nhà cung cấp linh kiện, theo tuyên bố tóm tắt của đại sứ quán.

Bức thư được tiết lộ lần đầu tiên hôm 21/10 cũng kêu gọi Việt Nam xem xét “lộ trình phù hợp” cho việc chuyển đổi sang xe điện, bao gồm thời gian chuẩn bị và thực hiện theo từng giai đoạn.

Reuters dẫn nguồn một quan chức chính phủ Nhật cho biết lá thư này được chuyển đi vào tháng 9.

Thị trường xe hai bánh của Việt Nam là một trong những thị trường lớn nhất thế giới - trị giá khoảng 4,6 tỷ USD trong năm nay theo hãng nghiên cứu Mordor Intelligence, với số lượng xe đăng ký vào năm ngoái gần bằng 80% dân số 100 triệu người, thuộc nhóm sở hữu xe cao nhất toàn cầu.

Các nhà sản xuất cảnh báo nguy cơ phá sản

Hiệp hội các nhà sản xuất xe máy nước ngoài tại Việt Nam - đứng đầu là Honda và gồm Yamaha, Suzuki - đã gửi thư cho chính phủ hồi tháng 7, cảnh báo rằng lệnh cấm có thể dẫn đến “gián đoạn sản xuất và nguy cơ phá sản” đối với các công ty trong chuỗi cung ứng, theo bản sao mà Reuters thu thập được.

Các nhà sản xuất cho biết lệnh cấm có thể gây “hiệu ứng dây chuyền” ảnh hưởng đến hàng trăm nghìn lao động, gần 2.000 đại lý và khoảng 200 nhà cung cấp linh kiện. Họ đề nghị áp dụng giai đoạn chuyển tiếp “với thời gian chuẩn bị tối thiểu từ 2 đến 3 năm” để điều chỉnh dây chuyền sản xuất và mở rộng mạng lưới trạm sạc cùng tiêu chuẩn an toàn.

Ở Việt Nam, Honda gần như đồng nghĩa với “xe máy”

Honda hiện chiếm 80% thị phần xe hai bánh tại Việt Nam, với 2,6 triệu xe bán ra năm ngoái, và đang dẫn đầu nỗ lực vận động chính phủ xem xét lại chỉ thị, theo 3 nguồn tin từng tham dự hoặc được báo cáo về các cuộc họp với cơ quan chức năng Việt Nam.

Một đại diện Honda thậm chí ám chỉ rằng hãng có thể cân nhắc thu hẹp sản xuất tại Việt Nam nếu lệnh cấm được áp dụng, dù Honda khẳng định chưa có kế hoạch đóng nhà máy.

Honda hiện có 4 nhà máy tại Việt Nam, nơi thương hiệu này phổ biến đến mức tên “Honda” gần như đồng nghĩa với “xe máy”.

Gần như toàn bộ xe bán tại Việt Nam của Honda vẫn chạy xăng, ngoại trừ hai mẫu xe điện CUV e: và ICON e:. Doanh số Honda tại Việt Nam giảm gần 22% trong tháng 8 (tháng công bố lệnh cấm), trước khi phục hồi nhẹ trong tháng 9, song vẫn thấp hơn đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Biện pháp môi trường này cũng tác động đến thị trường ô tô chạy xăng, khi doanh số của các thành viên Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) giảm 18% trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước.

Dù VAMA cho biết lệnh cấm xe máy sẽ không ảnh hưởng trực tiếp đến ô tô, nhưng thừa nhận “một số khách hàng đang do dự trong việc mua xe mới”. Toyota hiện dẫn đầu thị trường ô tô Việt Nam với hơn 25% thị phần trong tháng 9, theo dữ liệu từ VAMA.