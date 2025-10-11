Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ

Ngay từ sáng sớm, những chuyến xe chở đầy ắp các “Thùng tiếp sức” màu đỏ đã có mặt tại các điểm trao. Trong đợt này, Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt đã phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trao các thùng tiếp sức tại các xã, phường chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt bởi hoàn lưu bão số 11 (Matmo) như: Xã Đồng Hỷ, phường Linh Sơn, phường Quán Triều, phường Phan Đình Phùng, phường Gia Sàng. Mỗi thùng chứa đựng những vật dụng cần thiết phục vụ sinh hoạt và vệ sinh cá nhân sau lũ, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Tại các điểm trao, cán bộ Báo Nông thôn Ngày nay và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã tận tay trao từng phần quà cho các hộ dân, gửi gắm tình cảm, sự sẻ chia của tập thể cán bộ, phóng viên, bạn đọc cả nước tới người dân vùng lũ Thái Nguyên.

Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trao 150 thùng tiếp sức cho bà con nhân dân phường Phan Đình Phùng. Ảnh: Minh Tiến

Điểm trao đầu tiên diễn ra tại xã Đồng Hỷ với 20 hộ dân được nhận. Thay mặt bà con nhân dân địa phương, ông Hà Văn Dương - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Hỷ gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo Ban Biên tập và toàn thể cán bộ, phóng viên Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt.

“Trong lúc người dân chúng tôi đang gặp muôn vàn khó khăn, sự quan tâm, hỗ trợ của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt là nguồn động viên quý giá. Những phần quà thiết thực này sẽ giúp bà con sớm ổn định cuộc sống, khắc phục hậu quả thiên tai.” – ông Dương xúc động nói.



Sau những ngày ngập sâu trong nước, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn bùn đất dày đặc. Không ít hộ dân, trường học, cơ sở công cộng bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì thế, khi nhận được những “Thùng tiếp sức”, bà con ai nấy đều xúc động, vui mừng. Bà Vũ Anh – Phường Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên, một người dân bị ảnh hưởng bởi trận lũ vừa qua chia sẻ: “Những vật dụng tưởng như nhỏ bé nhưng thực sự rất quý với chúng tôi lúc này. Có chổi, ủng, găng tay… bà con có thể dọn dẹp nhà cửa, trường lớp nhanh hơn, sớm trở lại cuộc sống bình thường”.

Nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên vẫn còn bùn đất dày đặc. Ảnh: Minh Tiến

Bà con phấn khởi khi được nhận những thùng tiếp sức. Ảnh: Minh Tiến

Chương trình “Dân Việt tiếp sức” được Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt khởi xướng và duy trì trong nhiều năm qua, hướng tới mục tiêu lan tỏa tinh thần nhân ái, kịp thời hỗ trợ bà con vùng khó khăn, vùng chịu thiên tai, giúp họ vượt qua hoạn nạn, ổn định cuộc sống. Riêng tại Thái Nguyên, trong đợt 1 này, 350 “Thùng tiếp sức” đã được trao đến tay 350 hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Tổng giá trị quà tặng hơn 120 triệu đồng, được quyên góp từ sự chung tay của các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và bạn đọc cả nước.

Phát biểu tại buổi trao quà, ông Nguyễn Gia Tưởng – Trưởng Văn phòng Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt khu vực Đông Bắc và Đồng Bằng Sông Hồng cho biết: “Chúng tôi mong rằng những phần quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia của những người làm báo và bạn đọc cả nước sẽ góp phần tiếp thêm nghị lực để bà con sớm khắc phục khó khăn, vươn lên sau lũ”.

Cán bộ, phóng viên Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trực tiếp trao tặng các thùng tiếp sức đến các hộ dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại Thái Nguyên. Ảnh: Minh Tiến

Đại diện Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, ông Nguyễn Đình Điệp – Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng Ban Công tác Nông dân tỉnh Thái Nguyên cũng gửi lời cảm ơn chân thành đến Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và các nhà hảo tâm đã luôn đồng hành cùng địa phương trong công tác an sinh xã hội, đặc biệt là hỗ trợ kịp thời người dân vùng thiên tai.

Sau buổi trao tặng, nhiều hộ dân đã nhanh chóng sử dụng các vật dụng trong “Thùng tiếp sức” để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Hình ảnh những đôi ủng lấm bùn, những bàn tay thoăn thoắt quét sạch lớp đất đỏ trên sân trường, góc bếp… đã cho thấy hiệu quả thiết thực và ý nghĩa nhân văn sâu sắc của chương trình.

Sau buổi trao tặng, nhiều hộ dân đã nhanh chóng sử dụng các vật dụng trong “Thùng tiếp sức” để dọn dẹp nhà cửa, vệ sinh môi trường. Ảnh: Minh Tiến

Chuyến đi của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên không chỉ mang đến vật chất, mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái, tạo động lực để người dân vùng lũ thêm vững tin, cùng nhau khắc phục khó khăn. Dự kiến trong thời gian tới, chương trình “Dân Việt tiếp sức” sẽ tiếp tục triển khai đợt 2 tại Thái Nguyên, mang thêm nhiều yêu thương, sẻ chia đến với các hộ dân còn gặp khó khăn sau thiên tai.