Thái Nguyên tan hoang sau mưa lũ: Hơn 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 người chết, 2 người mất tích
Hà Thanh - Kiều Hải
10/10/2025 6:51 PM (GMT+7)
Sau nhiều ngày hứng chịu mưa lớn do hoàn lưu bão số 11 (Matmo), toàn tỉnh Thái Nguyên đang oằn mình khắc phục hậu quả nặng nề. Mưa lũ lịch sử đã gây ngập lụt diện rộng, sạt lở nghiêm trọng, cuốn trôi tài sản, phá hủy nhiều công trình hạ tầng, khiến hàng nghìn hộ dân lâm vào cảnh trắng tay.
Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến ngày 7/10/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 250 - 400 mm, có nơi vượt 500 mm. Xã Hóa Thượng ghi nhận lượng mưa lên tới 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm, và Nam Hòa 478,4 mm.
Mưa cực lớn đã khiến mực nước sông Cầu dâng cao vượt mức báo động III tới 2,9 m – mức lũ được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử. Nhiều xã, phường bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập, hệ thống điện và giao thông tê liệt. Tại thời điểm đỉnh lũ, nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn và đê điều bị hư hỏng nặng, uy hiếp an toàn của hàng ngàn hộ dân.
Thống kê sơ bộ đến 15h ngày 9/10/2025, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã khiến 5 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương.
Không chỉ thiệt hại về người, hơn 200.000 ngôi nhà trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở và tốc mái. Trong đó, 988 nhà bị sạt lở taluy dương, 22 nhà tốc mái hoàn toàn, nhiều khu dân cư bị cô lập trong nhiều ngày.
Các xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang… Nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Theo thống kê, 8.879 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng nặng, trong đó riêng bão số 11 gây thiệt hại 5.343 ha. Mưa lũ cũng cuốn trôi hơn 246.000 con gia cầm, 3.181 con lợn, cùng nhiều vật nuôi khác.
Nhiều tuyến đường, cầu tràn và công trình thủy lợi bị hư hỏng. Toàn tỉnh có 53 hồ đập và 3 trạm bơm bị ảnh hưởng, 38 điểm trường, 9 trạm y tế và 5 trung tâm y tế, bệnh viện bị ngập lụt, sạt lở. Hàng nghìn tivi, tủ lạnh, xe máy, ô tô của người dân bị ngập nước, hư hại nghiêm trọng.
Tổng thiệt hại về tài sản trên toàn tỉnh ước tính khoảng 2.120 tỷ đồng.
Ngay sau khi bão đổ bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 3 công điện khẩn, chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để ai thiếu lương thực, nước sạch hoặc chỗ ở, đồng thời kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.
Từ sáng 7/10, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các điểm xung yếu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã về Thái Nguyên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều.
Để bảo vệ tuyến đê sông Cầu, tỉnh đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích địa phương, cùng hàng trăm phương tiện, bao tải cát, đất, để gia cố hơn 3.500 m đê, xử lý 9 vị trí đùn sủi, đảm bảo không để đê bị vỡ.
Các lực lượng quân đội, công an, dân quân và thanh niên tình nguyện được huy động ngày đêm dọn bùn, khơi thông dòng chảy, dựng lại nhà cửa và hỗ trợ người dân di dời tài sản, tìm kiếm người mất tích.
Tại các xã vùng thấp như Dân Tiến, Tràng Xá, Nam Hòa…, hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc nghiêng đổ. Người dân đang thu dọn đống đổ nát, dựng tạm nơi ở, chờ hỗ trợ từ chính quyền.
Nhiều tuyến đường bị sụt lún nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt. Một số nơi, người dân phải đi lại bằng thuyền hoặc xe tạm bắc qua dòng nước đục ngầu.
Trong khi đó, công tác khắc phục thiệt hại vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do đất đá ngấm nước, nguy cơ sạt lở tiếp tục cao. Hệ thống điện, nước, viễn thông ở nhiều địa phương vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.
UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương tập trung cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men cho người dân vùng ngập; huy động lực lượng tu sửa trường học, trạm y tế để sớm ổn định đời sống.
Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chức năng đang tổng hợp số liệu thiệt hại, đánh giá mức độ rủi ro để đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí và vật tư, giúp người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống sau bão lũ.
Ông Vũ Quyết Tiến được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
100% đại biểu thống nhất hiệp thương cử ông Vũ Quyết Tiến, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ninh khóa XII, nhiệm kỳ 2024-2029.
Quảng Ninh: Dự án đô thị 15 năm vẫn chưa được giao đất nhưng đã huy động vốn trái quy định
Công ty TNHH Phúc An chủ đầu tư Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu trung tâm thương mại và dân cư xã Thống Nhất, TP.Hạ Long cũ được phê duyệt dự án 15 năm nhưng vẫn chưa được giao đất nhưng vẫn huy động vốn trái quy định.
Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đất Tổ vua Hùng
210 điển hình tiên tiến người tốt, việc tốt là những bông hoa đẹp trong vườn hoa đẹp đất Tổ vua Hùng vừa được tôn vinh tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I.
Lạng Sơn: Gác lại công việc ở thủ đô, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng vượt lũ cứu giúp 100 hộ dân
Giữa những ngày mưa bão số 11 ở khu vực Hữu Lũng, khi dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm nhiều làng mạc, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn An và Lương Thanh Huyền đã không ngần ngại gác lại công việc ở Hà Nội, tự bỏ tiền túi mua xuồng máy, nhu yếu phẩm thiết yếu để trở về quê nhà, giữa tâm lũ cứu giúp bà con chòm xóm ở thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn
Quảng Ninh: Trao tặng 15 tỷ đồng hỗ trợ 5 tỉnh khắc phục hậu quả mưa lụt
Đoàn công tác tỉnh Quảng Ninh do ông Nguyễn Chí Thành, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã trao số tiền 15 tỷ đồng giúp nhân dân 5 tỉnh bộ gồm: Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lào Cai, Tuyên Quang) khắc phục hậu quả mưa lụt.
Chủ quán bán phở tình nguyện dẫn đường cho nhiều người vượt nước lũ trên Quốc lộ 1A
Do mưa lũ Quốc lộ 1A tại xã Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn bị ngập úng. Gia đình ông Nguyễn Văn Hà . KM 81 thôn Ngọc Thành xã Hữu Lũng, đã dẫn đường cho nhiều người bịt mắc kẹt tại đây đến nơi làm việc kịp thời.
Ông Vũ Quyết Tiến được bầu làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Quảng Ninh
Quảng Ninh: Dự án đô thị 15 năm vẫn chưa được giao đất nhưng đã huy động vốn trái quy định
Những bông hoa đẹp trong vườn hoa đất Tổ vua Hùng
Lạng Sơn: Gác lại công việc ở thủ đô, đôi vợ chồng trẻ mua xuồng vượt lũ cứu giúp 100 hộ dân
Giữa những ngày mưa bão số 11 ở khu vực Hữu Lũng, khi dòng nước lũ hung dữ nhấn chìm nhiều làng mạc, đôi vợ chồng trẻ Nguyễn Văn An và Lương Thanh Huyền đã không ngần ngại gác lại công việc ở Hà Nội, tự bỏ tiền túi mua xuồng máy, nhu yếu phẩm thiết yếu để trở về quê nhà, giữa tâm lũ cứu giúp bà con chòm xóm ở thôn Tân Nhiên xã Vân Nham tỉnh Lạng Sơn