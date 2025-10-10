Thái Nguyên tan hoang sau mưa lũ: Hơn 200.000 ngôi nhà bị ảnh hưởng, 5 người chết, 2 người mất tích

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 11, từ đêm 6 đến ngày 7/10/2025, trên địa bàn tỉnh đã có mưa rất lớn, lượng mưa phổ biến từ 250 - 400 mm, có nơi vượt 500 mm. Xã Hóa Thượng ghi nhận lượng mưa lên tới 561,8 mm, Sông Cầu 524,8 mm, Đồng Quang 480,4 mm, và Nam Hòa 478,4 mm.

Mưa cực lớn đã khiến mực nước sông Cầu dâng cao vượt mức báo động III tới 2,9 m – mức lũ được đánh giá là lớn nhất trong lịch sử. Nhiều xã, phường bị ngập sâu, nhiều khu dân cư bị cô lập, hệ thống điện và giao thông tê liệt. Tại thời điểm đỉnh lũ, nước dâng cao khiến nhiều tuyến đường, cầu tràn và đê điều bị hư hỏng nặng, uy hiếp an toàn của hàng ngàn hộ dân.

Cảnh tượng tan hoang, bùn đất, rác thải tràn ra đường phố của Thái Nguyên sau mưa lũ. Ảnh: Bùi Tùng

Thống kê sơ bộ đến 15h ngày 9/10/2025, bão số 11 và mưa lũ sau bão đã khiến 5 người chết, 2 người mất tích và 2 người bị thương.

Không chỉ thiệt hại về người, hơn 200.000 ngôi nhà trên toàn tỉnh bị ảnh hưởng do ngập lụt, sạt lở và tốc mái. Trong đó, 988 nhà bị sạt lở taluy dương, 22 nhà tốc mái hoàn toàn, nhiều khu dân cư bị cô lập trong nhiều ngày.

Nhiều nhà dân bị thiệt hại đổ tường, tốc mái. Ảnh: TTDVTH xã Phú Bình

Các xã bị ảnh hưởng nặng nề nhất gồm: Võ Nhai, Tràng Xá, Dân Tiến, Trại Cau, Nam Hòa, Hợp Tiến, Linh Sơn, Phan Đình Phùng, Quan Triều, Văn Lang… Nhiều người dân phải rời bỏ nhà cửa, di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Theo thống kê, 8.879 ha cây trồng và diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập, hư hỏng nặng, trong đó riêng bão số 11 gây thiệt hại 5.343 ha. Mưa lũ cũng cuốn trôi hơn 246.000 con gia cầm, 3.181 con lợn, cùng nhiều vật nuôi khác.

Hàng hóa tại một số siêu thị, cửa hàng tạp hóa bị ngập nước gây thiệt hại lớn. Ảnh: Bủi Tùng

Người dân dọn dẹp bùn đất sau lũ. Ảnh: Bùi Tùng

Đồ đạc ngổn ngang sau lũ. Ảnh: Bùi Tùng

Nhiều tuyến đường, cầu tràn và công trình thủy lợi bị hư hỏng. Toàn tỉnh có 53 hồ đập và 3 trạm bơm bị ảnh hưởng, 38 điểm trường, 9 trạm y tế và 5 trung tâm y tế, bệnh viện bị ngập lụt, sạt lở. Hàng nghìn tivi, tủ lạnh, xe máy, ô tô của người dân bị ngập nước, hư hại nghiêm trọng.

Nhiều công trình cầu đường bị sụt vỡ nghiêm trọng. Ảnh: TTDVTH xã Phú Bình.

Tổng thiệt hại về tài sản trên toàn tỉnh ước tính khoảng 2.120 tỷ đồng.

Ngay sau khi bão đổ bộ, UBND tỉnh Thái Nguyên đã ban hành 3 công điện khẩn, chỉ đạo ứng phó với bão, mưa lũ, lũ quét và sạt lở đất. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu sơ tán người dân khỏi khu vực nguy hiểm, không để ai thiếu lương thực, nước sạch hoặc chỗ ở, đồng thời kiên quyết không để người dân tự ý quay lại khi chưa đảm bảo an toàn.

Từ sáng 7/10, lãnh đạo UBND tỉnh cùng các sở, ngành đã trực tiếp kiểm tra, chỉ đạo tại các điểm xung yếu. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, và Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp đã về Thái Nguyên chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, đảm bảo an toàn đê điều.

Để bảo vệ tuyến đê sông Cầu, tỉnh đã huy động gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ và lực lượng xung kích địa phương, cùng hàng trăm phương tiện, bao tải cát, đất, để gia cố hơn 3.500 m đê, xử lý 9 vị trí đùn sủi, đảm bảo không để đê bị vỡ.

Người dân dọn dẹp đống đổ nát sau lũ tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTDVTH xã Phú Bình

Các lực lượng dân quân tự vệ hỗ trợ người dân dọn dẹp, khắc phục hậu quả sau lũ tại xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Ảnh: TTDVTH xã Phú Bình

Các lực lượng quân đội, công an, dân quân và thanh niên tình nguyện được huy động ngày đêm dọn bùn, khơi thông dòng chảy, dựng lại nhà cửa và hỗ trợ người dân di dời tài sản, tìm kiếm người mất tích.

Tại các xã vùng thấp như Dân Tiến, Tràng Xá, Nam Hòa…, hàng trăm ngôi nhà bị sập hoàn toàn hoặc nghiêng đổ. Người dân đang thu dọn đống đổ nát, dựng tạm nơi ở, chờ hỗ trợ từ chính quyền.

Nhiều tuyến đường bị sụt lún nghiêm trọng, giao thông bị chia cắt. Một số nơi, người dân phải đi lại bằng thuyền hoặc xe tạm bắc qua dòng nước đục ngầu.

Trong khi đó, công tác khắc phục thiệt hại vẫn đối mặt với nhiều khó khăn do đất đá ngấm nước, nguy cơ sạt lở tiếp tục cao. Hệ thống điện, nước, viễn thông ở nhiều địa phương vẫn chưa thể khôi phục hoàn toàn.

UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu các địa phương tập trung cứu trợ khẩn cấp, hỗ trợ lương thực, nước sạch, thuốc men cho người dân vùng ngập; huy động lực lượng tu sửa trường học, trạm y tế để sớm ổn định đời sống.

Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị chức năng đang tổng hợp số liệu thiệt hại, đánh giá mức độ rủi ro để đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp về kinh phí và vật tư, giúp người dân sớm ổn định sản xuất và đời sống sau bão lũ.