Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo

Nhận được thông tin đau lòng về việc có người thiệt mạng do lũ gây ra tại xã Trần Phú, tỉnh Thái Nguyên, lãnh đạo UBMTTQ và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã nhanh chóng cử đoàn công tác đến thăm hỏi, động viên gia đình có người gặp nạn.

Ông Phan Thanh Hà (người thứ 3 từ phải sang), Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thái Nguyên chia sẻ, động viên và trao hỗ trợ gia đình bà Lý Thị Nẩm trú thôn Khu Chợ, xã Trần Phú. Ảnh: Hội Nông dân Thái Nguyên

Ngày 10/10, ông Phan Thanh Hà, Phó Chủ tịch UBMTTQ, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cùng ông Nguyễn Công Lệnh, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh đã đến thăm hỏi, động viên và chia sẻ mất mát với gia đình bà Lý Thị Nẩm tại thôn Khu Chợ, xã Trần Phú. Đại diện UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên ông Phan Thanh Hà đã trao số tiền 25.000.000 đồng hỗ trợ cho gia đình bà Nẩm.

Bà Lý Thị Nẩm, sinh năm 1961, không may tử vong do kiệt sức và ngã trong quá trình dọn đồ khi nước lũ tràn về vào ngày 7/10. Sự có mặt chia sẻ động viên với gia đình bà Nẩm thể hiện sự quan tâm sâu sắc của UBMTTQ và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đối với gia đình trong lúc khó khăn.

Lãnh đạo UBMTTQ tỉnh Thái Nguyên và Hội Nông dân tỉnh trao nhu yếu phẩm tại xã Trần Phú ngày 10/10. Ảnh: Hội Nông dân Thái Nguyên

Tiếp nối các hoạt động, được biết ngày 11/10, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên sẽ phối hợp cùng Báo Nông thôn ngày nay/Điện tử Dân Việt tiếp tục chương trình thăm hỏi và hỗ trợ. Đoàn sẽ đến các xã Vĩnh Thông và Cẩm Giàng thuộc khu vực phía Bắc của tỉnh để động viên người dân bị ảnh hưởng cơn bão số 11.

Chương trình sẽ trao tặng 350 suất hỗ trợ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng từ Báo Nông thôn ngày nay trong đó có 300 suất trao cho các xã, phường thuộc khu vực phía Nam và 50 xuất ở xã Vĩnh Thông và Cẩm Giàng cùng nhiều suất quà giá trị khác của tỉnh Thái Nguyên. Hoạt động này nhằm mục đích hỗ trợ thiết thực, giúp người dân bị ảnh hưởng báo số 11 sớm ổn định cuộc sống sau thiên tai.