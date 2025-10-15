Hội Nông dân xã Việt Khê đoàn kết, xây dựng Hội vững mạnh

Tới dự đại hội có Nguyễn Thị Mơ, - Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, ông Trần Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy xã Việt Khê về dự và chỉ đạo Đại hội, ông Nguyễn Văn Luyện - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam xã Việt Khê, các đồng chí lãnh đạo các phòng, ban, các HTX cùng 119 đại biểu đại diện cho trên 5.386 hội viên, nông dân trên địa bàn.

Các đại biểu dự Đại hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Phạm Thuỷ

Nhiệm kỳ 2025 -2030, với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Đổi mới - Phát triển”, Hội Nông dân xã đề ra mục tiêu “Xây dựng Hội Nông dân xã Việt Khê vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, xây dựng xã Việt Khê phát triển toàn diện, thông minh, thân thiện, an toàn”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Đỗ Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Khê cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân dân xã Việt Khê, nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan, tình hình, kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai của tổ chức Hội nhiệm kỳ 2023-2028 (từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm tổ chức Đại hội). Xác định thời cơ và thách thức trong 5 năm tới, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2025-2030.

Nguyễn Thị Mơ – Ủy viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Phó Trưởng Ban Công tác Nông dân – Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thu Thuỷ

Đại hội đã thông qua báo cáo chính trị, trong đó nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Vận động nông dân tích cực thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nông dân tham gia phong trào " Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các chương trình phối hợp tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân dân xã Việt Khê đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức, đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp áp dụng CNTT để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.

Bà Đỗ Thị Hạnh - Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Khê phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Thuỷ

Đến nay, Hội đã kết nạp được gần 200 hội viên đạt 100% đạt vượt chỉ tiêu giao. Thành lập và duy trì các mô hình như: Mô hình Chi hội nghề nghiệp (trồng na thương phẩm khu vực Kỳ Sơn, na OCOP khu vực An Sơn, cây lúa chất lượng công nghệ cao khu vực Phù Ninh, nuôi thủy sản, trồng cây ăn quả...)

Tích cực xây dựng các mô hình chi Hội nghề nghiệp, tổ Hội nghề nghiệp nuôi gà và trồng na, mô hình Tổ Hợp tác nuôi ốc, trồng na; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao nhằm đa dạng thu hút hội viên tham gia công tác Hội, các thành viên tích cực tham gia công tác Hội và các phong trào của địa phương.

Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: Thu Thuỷ

Khai thác nguồn vốn từ Quỹ Hỗ trợ nông dân các cấp với số tiền là trên 2 tỷ đồng cho 45 hội viên vay, trong đó nguồn vốn của TW là 900 triệu đồng, nguồn của thành phố là 900 triệu đồng. Khai thác nguồn vốn của Ngân hàng chính sách xã hội trên 44 tỷ/16 tổ/805 hộ vay giúp nông dân đầu tư sản xuất, kinh doanh.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Trần Việt Phương - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ xã Việt Khê biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân xã Việt Khê thời gian qua và động viên Hội Nông dân xã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Nông dân xã Việt Khê lần thứ 1. Ảnh: Thu Thuỷ

Trong 5 năm tới, Hội Nông dân sẽ có nhiều thời cơ phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi tổ chức Hội phải đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, sát cánh cùng nông dân trong sản xuất và đời sống. Tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, gắn sản xuất với chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ. Ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử vào sản xuất– tiêu thụ nông sản, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kỹ năng vận động nông dân, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Ban chấp hành Hội Nông dân xã Việt Khê khóa I. Ảnh: Phạm Thuỷ

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân xã nhiệm kỳ 2025 -2030; chỉ định đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Bà Đỗ Thị Hạnh được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân xã Việt Khê nhiệm kỳ 2025 -2030.