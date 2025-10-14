Báo Dân Việt trao 350 thùng đồ dùng thiết yếu đến người dân bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tại 3 xã của tỉnh Thái Nguyên

Sau đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của hoàn lưu bão Matmo, nhiều hộ dân ở các xã vùng trũng của tỉnh Thái Nguyên bị ngập sâu, tài sản và sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngay sau khi nước rút, chương trình “Dân Việt tiếp sức” đã được triển khai, mang đến những phần quà phục vụ trực tiếp cho công tác dọn dẹp và sinh hoạt sau thiên tai. Mỗi thùng quà được đóng gói đầy đủ các vật dụng thiết yếu như: thùng nhựa, xô, chổi, cây đẩy chắn bùn, ủng, găng tay, nước sát khuẩn, xà phòng, dung dịch vệ sinh, băng vệ sinh... với giá trị trên 500.000 đồng.

Báo Dân Việt phối hợp với Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên trao thùng tiếp sức cho bà cọn nhân dân xóm Kiều Chính, xã Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên

Toàn bộ hàng hóa được chuyển đến các điểm chịu thiệt hại nặng, trao tận tay bà con để sử dụng ngay trong quá trình khắc phục hậu quả mưa lũ. Mặc dù giá trị vật chất không lớn, nhưng theo nhiều người dân, đây là những món quà rất thiết thực, giúp họ có phương tiện dọn dẹp, làm sạch nhà cửa và ổn định sinh hoạt những ngày đầu sau khi nước rút.

Hoạt động hỗ trợ người dân Thái Nguyên sau mưa lũ nằm trong chuỗi chương trình thiện nguyện thường xuyên của Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt hướng tới các địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, khó khăn. Mục tiêu là đưa sự hỗ trợ đến đúng nơi, đúng người cần giúp, đồng thời khơi dậy tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng.

Với thông điệp “Dân Việt tiếp sức – Cùng nhau vượt khó”, chương trình đã và đang trở thành cầu nối nghĩa tình giữa bạn đọc, doanh nghiệp và người nông dân, góp phần lan tỏa giá trị nhân ái, tạo thêm niềm tin, động lực để bà con vùng thiên tai sớm vươn lên ổn định cuộc sống, tái thiết sau bão lũ.

Chương trình "Dân Việt tiếp sức" đã và đang trở thành cầu nối nghĩa tình giữa bạn đọc, doanh nghiệp và người nông dân.

Trước đó, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt cũng đã tổ chức trao 350 phần quà tương tự cho người dân tại các phường thuộc khu vực trung tâm tỉnh Thái Nguyên và xã Đồng Hỷ. Việc tiếp tục mang quà đến với các xã vùng ngoài thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”, đồng thời lan tỏa thông điệp “ở đâu nông dân gặp khó, ở đó có Dân Việt”.

Song song với hoạt động trao quà, Báo Nông thôn ngày nay còn tặng hàng trăm đôi ủng và nước muối sát khuẩn cho Chi nhánh Khuyến nông và Môi trường tỉnh Thái Nguyên, nhằm hỗ trợ các tình nguyện viên tham gia dọn dẹp vệ sinh môi trường sau lũ, góp phần bảo đảm an toàn cho lực lượng tại chỗ và sớm phục hồi đời sống sinh hoạt của người dân.

Những phần quà thiết thực được trao đến tận tay các hộ dân tại 3 xã Phú Bình, Kha Sơn và Điềm Thụy của tỉnh Thái Nguyên.

Đại diện Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn chương trình “Dân Việt tiếp sức” không chỉ dừng lại ở việc trao tặng vật chất mà quan trọng hơn là gửi đến bà con vùng lũ sự quan tâm, sẻ chia của cộng đồng. Mỗi món quà nhỏ là một tấm lòng lớn, là nguồn động viên để người dân thêm nghị lực vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống.”

Phát biểu tại buổi tiếp nhận quà, bà Nguyễn Thị Thu Trang – Phó Bí thư Thường trực xã Phú Bình xúc động nói: “Thay mặt chính quyền và nhân dân xã Phú Bình, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt, Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên và các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ bà con trong lúc khó khăn. Những phần quà “Dân Việt tiếp sức” thật sự thiết thực, kịp thời, giúp các gia đình có thêm điều kiện dọn dẹp, vệ sinh nhà cửa sau lũ. Chúng tôi rất trân trọng nghĩa cử nhân ái này.”

Nhiều hộ dân tại các xã Phú Bình, Điềm Thụy và Kha Sơn cũng bày tỏ niềm xúc động khi nhận được sự quan tâm của Báo Dân Việt và các đơn vị đồng hành. Trong những ngày hậu lũ, khi nhu cầu về vật dụng sinh hoạt, đồ dùng vệ sinh cá nhân còn thiếu thốn, những phần quà này đã góp phần giúp bà con sớm ổn định lại cuộc sống.