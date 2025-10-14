Khẩn trương chằng chống hệ thống cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở Hải Phòng sau phản ánh của Dân Việt
Nguyễn Đại
14/10/2025 4:54 PM (GMT+7)
Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã chỉ đạo các đơn vị nhà thầu khẩn trương chống toàn bộ hệ thống các cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) mà báo Dân Việt phản ánh.
Liên quan đến việc khi thi công cải tạo vỉa hè ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bão.
Chiều ngày 10/14 theo ghi nhận của PV Dân Việt, Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền (TP Hải Phòng) đã huy động máy móc, thiết bị và nhân lực thực hiện khắc phục, dựng lại 03 cây xanh bị đổ do ảnh hưởng mưa lớn cục bộ, để giải phóng mặt bằng đảm bảo giao thông an toàn trong khu vực.
Ngoài ra theo ghi nhận của PV Dân Việt đơn vị thi công cũng đang thực hiện bổ sung cọc gỗ, cây chống để chống đỡ toàn bộ hệ thống các cây xanh trong phạm vi các tuyến phố cải tạo hè lô 22.
Trao đổi với PV Dân Việt, một lãnh đạo Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, ngay sau khi nhận được phản ánh của báo Dân Việt, Ban quản lý Dự án đã thực hiền chằng chống toàn bộ cây xanh trong dự án để đảm bảo an toàn cho người dân.
Trước đó như Dân Việt đã đưa tin, sáng ngày 14/10 nhiều người dân sống ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) bức xúc khi một số cây xanh bị đổ gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bảo.
Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại lô 22 đang tổ chức đào bới để cải tạo vỉa vè, tại đây một loạt cây xanh có đường kính lớn bị đào gần như chỉ còn trơ gốc và dễ.
