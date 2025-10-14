Một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ khi thi công cải tạo vỉa hè ở Hải Phòng

Sáng ngày 14/10 nhiều người dân sống ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng) bức xúc khi một số cây xanh bị đổ gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bảo.

Theo ghi nhận của PV Dân Việt, tại lô 22 đang tổ chức đào bới để cải tạo vỉa vè, tại đây một loạt cây xanh có đường kính lớn bị đào gần như chỉ còn trơ gốc và dễ.

Một loạt cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống bị đổ khi thi công cải tạo vỉa hè ở ở lô 22 phường Gia Viên (Hải Phòng). Ảnh Nguyễn Đại.

Cũng theo ghi nhận của PV mặc dù cây xanh ở đây bị đào gần như chỉ còn trơ gốc và dễ nhưng không hề có bất cứ một biện pháp chằng chống nào.

Một loạt cây xanh có đường kính lớn bị đào gần như chỉ còn trơ gốc và dễ. Ảnh Nguyễn Đại.

Cũng trong sáng ngày 14/10 đã có 3 cây xanh bị đổ chắn ngang đường do ảnh hưởng của mưa lớn, một số tuyến đường ở lô 22 bị ách tắc giao thông.

Do bị đào trơ gốc và dễ nên một số cây xanh đã bị đổ. Ảnh Nguyễn Đại.

Trao đổi với PV Dân Việt ông Đỗ Văn Cầu một người dân sống ở lô 22 bức xúc cho biết, dự án cải tạo vỉa hè ở lô 22 được thi công được gần 2 tháng nay, nhưng các cây xanh ở đây đã bị đào trơ gốc mà không có bất cứ biện pháp chằng chống nào để đảm bảo an toàn cho người dân sống ở khu vực. “do cây xanh bị đào trơ gốc không được chằng chống nên một số cây xanh có đường kính lớn đã bị đổ chắn ngang đường gây nguy hiểm cho người dân trong mùa mưa bão”. Ông Cầu bức xúc.

Một gốc cây lớn bị đổ. Ảnh Nguyễn Đại.

Còn bà Nguyễn Thị Nga bức xúc cho biết thêm, không thể hiểu nổi cây xanh ở lô 22 có đường kính lớn, bị đào bới đến trơ cả gốc và dễ nhưng đơn vị thi công không có bất cứ biện pháp an toàn nào.

Để đảm bảo an toàn một số người dân đã phải tự mua gỗ và sắt để chằng chống cây xanh trước của nhà mình. Ảnh Nguyễn Đại.

Trao đổi với PV Dân Việt qua điện thoại một lãnh đạo Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền (TP Hải Phòng) cho biết, dự án cải tạo vỉa hè ở lô 22 phường Gia Viên không được phê duyệt biện pháp chằng chống cây xanh nên đơn vị thi công không thực hiện chằng chống cây xanh chứ không phải đơn vị thi công bỏ qua việc chằng chống.

Lý giải về việc vì sao không chằng chống cây xanh ở vỉa hè ở lô 22, vị lãnh đạo Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền thông tin, do năm 2025 Công ty Cổ phần Công viên, Cây xanh Hải Phòng đã cắt tỉa toàn bộ cành cây ở lô 22. "do cây xanh đã được cắt tỉa cành không còn nguy hiểm khi đào vỉa hè, vì vậy trong phương án được phê duyệt khi cải tạo vỉa hè ở lô 22 không có phương án chằng chống cây xanh khi thi công". vị lãnh đạo Ban quản lý Dự án khu vực Ngô Quyền thông tin.







