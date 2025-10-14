Quảng Ninh đón đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc

Ngày 14/10, gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc đã làm thủ tục nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái, bắt đầu hành trình du lịch 5 ngày 4 đêm tại tỉnh Quảng Ninh.

Ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 tặng hoa, chào đón du khách đến với Quảng Ninh. Ảnh: Cổng thông tin phường Móng Cái 1

Đoàn khách này gồm nhiều đại biểu, doanh nhân, người có thu nhập cao đến từ các tỉnh của Trung Quốc. Sau khi tham dự hội thảo tại thành phố Đông Hưng (Quảng Tây, Trung Quốc), đoàn khách đã lựa chọn Quảng Ninh là điểm lưu trú, tham quan, trải nghiệm.

Chào đón đoàn khách du lịch MICE Trung Quốc, ông Đỗ Văn Tuấn - Chủ tịch UBND phường Móng Cái 1 đã tặng hoa, gửi lời chào mừng nồng nhiệt, bày tỏ niềm vui và sự trân trọng đối với đoàn khách quốc tế đã chọn Quảng Ninh, Việt Nam làm điểm đến. Chính quyền địa phương cùng các lực lượng chức năng đã chủ động bố trí nhân lực, phương tiện, tạo điều kiện thuận lợi, bảo đảm thủ tục nhanh gọn, an toàn, chu đáo, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách.

Phường Móng Cái 1 nằm trong vùng lõi của Khu du lịch quốc gia Trà Cổ. Do đó, địa phương xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn và luôn chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, xây dựng môi trường du lịch thân thiện, trong sạch. Qua đó góp phần đưa phường Móng Cái 1 trở thành trung tâm du lịch của khu vực miền Đông Quảng Ninh.

Đoàn gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc sẽ lưu trú tại Quảng Ninh trong 5 ngày 4 đêm. Ảnh: Cổng thông tin phường Móng Cái 1

Cũng theo ông Nguyễn Hà Hải - Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Du lịch và Dịch vụ Thương mại THK - đơn vị tổ chức đón đoàn, du lịch MICE đang ngày càng phát triển mạnh, là hướng đi tiềm năng mang lại giá trị kinh tế cao. Việc đón thành công đoàn gần 1000 khách hôm nay là minh chứng cho nỗ lực của doanh nghiệp trong nâng cao chất lượng dịch vụ và khẳng định sức hút của Quảng Ninh trên bản đồ du lịch MICE.

Sự kiện gần 1000 khách du lịch MICE Trung Quốc nhập cảnh qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái được xem là tín hiệu khởi sắc, mở đầu thuận lợi cho du lịch phường Móng Cái 1 nói riêng và Quảng Ninh nói chung tiếp tục bứt phá mạnh mẽ trong thời gian tới.