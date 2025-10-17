Thái Nguyên đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.130 tỷ đồng, cho phép làm đê và xây Cầu Gia Bẩy mới

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 54 xã, phường trong tỉnh. Toàn tỉnh có khoảng 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 115 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 465 căn hư hỏng nặng và hơn 700 nhà bị thiệt hại một phần. Gần 3.500 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.

Trận lũ lịch sử do ảnh hưởng bời hoàn lưu bão số 11 đã khiến nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên ngập sâu trong nước gây thiệt hại nặng nề. Ảnh: L.K.D

Mưa lũ đã làm ngập và hư hỏng 13.600ha cây trồng, thủy sản; hơn 1 triệu con vật nuôi bị chết, cuốn trôi. Hệ thống hạ tầng giao thông bị tổn thất nặng nề với hơn 3.100 điểm sạt lở, ngập úng; 53 hồ, đập, 3 trạm bơm và trên 10km kênh mương bị hư hỏng; 13 công trình cấp nước tập trung bị ảnh hưởng, gây mất nước sinh hoạt ở nhiều khu vực.

Bên cạnh đó, 3,5km đê phải gia cố chống tràn; nhiều cơ sở y tế, trường học cũng bị thiệt hại nặng nề. Có 5 trung tâm y tế, bệnh viện và 9 trạm y tế bị ngập, sạt lở; 177 điểm trường học bị ảnh hưởng. Hàng nghìn tài sản của người dân và doanh nghiệp như ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, hàng hóa, kho tàng bị hư hỏng nặng.

Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính lên tới hơn 12.200 tỷ đồng, trong khi thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 18.123 tỷ đồng.

Trước mức độ thiệt hại vượt xa khả năng ngân sách địa phương, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị xem xét hỗ trợ khẩn cấp 1.130 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.

Trong đó, tỉnh đề xuất hỗ trợ 341 tỷ đồng phục hồi hạ tầng giao thông, 286 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp, 200 tỷ đồng khắc phục thủy lợi, đê điều, nước sạch, 180 tỷ đồng cho giáo dục, 123 tỷ đồng cho y tế.

Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên còn kiến nghị Bộ Tài chính cấp 1.200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng, giúp ổn định đời sống và tái sản xuất nông nghiệp.

Về giải pháp lâu dài, tỉnh Thái Nguyên đang đề xuất một dự án tổng thể trị giá 15.400 tỷ đồng nhằm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phòng chống lũ, bảo vệ khu vực trung tâm tỉnh.

Dự án bao gồm xây dựng đập Thác Huống 2, làm mới hệ thống đê, kè, đường giao thông mặt đê hai bên sông Cầu và suối Mo Linh, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, chống ngập úng đô thị, xây cầu Gia Bẩy mới – công trình trọng điểm được đề xuất ưu tiên thực hiện.

Cầu Gia Bẩy hiện nay được xây dựng từ năm 1981, bắc qua sông Cầu trên tuyến Quốc lộ 1B. Sau hơn 40 năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bề rộng nhỏ, cao trình mặt cầu thấp, không đáp ứng yêu cầu giao thông và khả năng thoát lũ.

Lũ trên sông Cầu áp sát mặt cầu Gia Bẩy trong chiều 7/10 vừa qua. Ảnh: L.K.D

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, trong đợt bão số 11 vừa qua, mực nước lũ dâng gần chạm mặt cầu, đe dọa nghiêm trọng an toàn kết cấu và giao thông khu vực.

Do đó, tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép đầu tư xây dựng cầu Gia Bẩy mới với chiều dài 165m, bề rộng 21m, tổng kinh phí 350 tỷ đồng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường năng lực thoát lũ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Hiện các lực lượng chức năng tại Thái Nguyên đang tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp, xử lý môi trường, rà soát và thống kê thiệt hại cụ thể để kịp thời hỗ trợ người dân. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để sớm triển khai các dự án phòng chống thiên tai, tái thiết hạ tầng, giúp địa phương ổn định sản xuất và phát triển bền vững sau thiên tai.