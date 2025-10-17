Thái Nguyên đề xuất Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp 1.130 tỷ đồng, cho phép làm đê và xây Cầu Gia Bẩy mới
PV
17/10/2025 3:44 PM (GMT+7)
Sau thiệt hại nặng nề do bão số 11 (Matmo) và mưa lũ kéo dài, tỉnh Thái Nguyên đang kiến nghị Chính phủ hỗ trợ khẩn cấp hơn 1.130 tỷ đồng để khắc phục hậu quả trước mắt, đồng thời đề xuất xây dựng cầu Gia Bẩy mới cùng hệ thống đê chống lũ hai bên sông Cầu nhằm bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, đợt mưa lũ lịch sử vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng tại 54 xã, phường trong tỉnh. Toàn tỉnh có khoảng 200.000 hộ dân bị ảnh hưởng, trong đó 115 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 465 căn hư hỏng nặng và hơn 700 nhà bị thiệt hại một phần. Gần 3.500 hộ phải di dời khẩn cấp đến nơi an toàn.
Mưa lũ đã làm ngập và hư hỏng 13.600ha cây trồng, thủy sản; hơn 1 triệu con vật nuôi bị chết, cuốn trôi. Hệ thống hạ tầng giao thông bị tổn thất nặng nề với hơn 3.100 điểm sạt lở, ngập úng; 53 hồ, đập, 3 trạm bơm và trên 10km kênh mương bị hư hỏng; 13 công trình cấp nước tập trung bị ảnh hưởng, gây mất nước sinh hoạt ở nhiều khu vực.
Bên cạnh đó, 3,5km đê phải gia cố chống tràn; nhiều cơ sở y tế, trường học cũng bị thiệt hại nặng nề. Có 5 trung tâm y tế, bệnh viện và 9 trạm y tế bị ngập, sạt lở; 177 điểm trường học bị ảnh hưởng. Hàng nghìn tài sản của người dân và doanh nghiệp như ô tô, xe máy, thiết bị điện tử, hàng hóa, kho tàng bị hư hỏng nặng.
Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính lên tới hơn 12.200 tỷ đồng, trong khi thu ngân sách 9 tháng đầu năm 2025 của tỉnh Thái Nguyên đạt hơn 18.123 tỷ đồng.
Trước mức độ thiệt hại vượt xa khả năng ngân sách địa phương, UBND tỉnh Thái Nguyên đã có văn bản gửi Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị xem xét hỗ trợ khẩn cấp 1.130 tỷ đồng để khắc phục hậu quả.
Trong đó, tỉnh đề xuất hỗ trợ 341 tỷ đồng phục hồi hạ tầng giao thông, 286 tỷ đồng cho lĩnh vực nông nghiệp, 200 tỷ đồng khắc phục thủy lợi, đê điều, nước sạch, 180 tỷ đồng cho giáo dục, 123 tỷ đồng cho y tế.
Ngoài ra, tỉnh Thái Nguyên còn kiến nghị Bộ Tài chính cấp 1.200 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ người dân bị thiệt hại nặng, giúp ổn định đời sống và tái sản xuất nông nghiệp.
Về giải pháp lâu dài, tỉnh Thái Nguyên đang đề xuất một dự án tổng thể trị giá 15.400 tỷ đồng nhằm nâng cấp, hoàn thiện hệ thống phòng chống lũ, bảo vệ khu vực trung tâm tỉnh.
Dự án bao gồm xây dựng đập Thác Huống 2, làm mới hệ thống đê, kè, đường giao thông mặt đê hai bên sông Cầu và suối Mo Linh, xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, chống ngập úng đô thị, xây cầu Gia Bẩy mới – công trình trọng điểm được đề xuất ưu tiên thực hiện.
Cầu Gia Bẩy hiện nay được xây dựng từ năm 1981, bắc qua sông Cầu trên tuyến Quốc lộ 1B. Sau hơn 40 năm sử dụng, cây cầu đã xuống cấp nghiêm trọng, bề rộng nhỏ, cao trình mặt cầu thấp, không đáp ứng yêu cầu giao thông và khả năng thoát lũ.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên, trong đợt bão số 11 vừa qua, mực nước lũ dâng gần chạm mặt cầu, đe dọa nghiêm trọng an toàn kết cấu và giao thông khu vực.
Do đó, tỉnh Thái Nguyên kiến nghị Chính phủ xem xét cho phép đầu tư xây dựng cầu Gia Bẩy mới với chiều dài 165m, bề rộng 21m, tổng kinh phí 350 tỷ đồng, nhằm đảm bảo an toàn giao thông, tăng cường năng lực thoát lũ và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Hiện các lực lượng chức năng tại Thái Nguyên đang tập trung khắc phục hậu quả, dọn dẹp, xử lý môi trường, rà soát và thống kê thiệt hại cụ thể để kịp thời hỗ trợ người dân. Đồng thời, tỉnh Thái Nguyên mong muốn nhận được sự quan tâm của Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương để sớm triển khai các dự án phòng chống thiên tai, tái thiết hạ tầng, giúp địa phương ổn định sản xuất và phát triển bền vững sau thiên tai.
Cận cảnh công an Phú Thọ bắt chủ lò mổ găm gần 38 tấn thịt nhiễm tả lợn châu Phi đang chờ bán
Phan Văn Phòng (ở Phú Thọ) thu mua giá rẻ hoặc xin lợn chết vì nhiễm virus dịch tả lợn châu Phi về lò giết mổ, cấp đông chờ bán ra thị trường với giá cao.
Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh
Sở NN&MT tỉnh Quảng Ninh đang xây dựng Đề án thành lập Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh.
Lạng Sơn: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức cho những cánh rừng no ấm
Những năm qua phong trào trồng rừng kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng hành cùng nông dân, hội viên nông dân trồng rừng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn đã trở thành cầu nối, đưa nguồn vốn kịp thời đến với các hộ có nhu cầu, từ đó đã tạo động lực cho sự phát triển đồng bộ
Quảng Ninh: Ngổn ngang, lãng phí dự án tuyến kè chặn hàng vạn m3 bùn trồi ra vịnh Hạ Long
Dự án tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng thi công từ năm 2018 khi chưa hoàn thành thì lại bị điều chỉnh quy hoạch và dừng từ nhiều năm nay. Những cấu kiện bê tông đúc sẵn xếp ngổn ngang, những hố sâu dài dọc dự án gây lãng phí mà mất an toàn...
Điều tra nhóm thanh niên điều khiển xe mô tô chặn, ép xe dùng bình xịt hơi cay tấn công người dân ở Hải Phòng
Công an phường Thuỷ Nguyên (Hải Phòng) đang điều tra, làm rõ một vụ gây rối trật tự công cộng xảy ra trên địa bàn.
Quảng Ninh: Cá biển nuôi lồng chết hàng loạt, địa phương cảnh báo nóng
Tại khu vực thôn Cặp Tiên (biển phía dưới cầu 1, Đặc khu Vân Đồn, Quảng Ninh), nhiều hộ dân nuôi cá lồng bè xuất hiện hiện tượng cá chim vây vàng chết hàng loạt không rõ nguyên nhân. Các lồng cá bị thiệt hại chủ yếu là cá đã thả nuôi được 5 - 6 tháng tuổi.
Cận cảnh công an Phú Thọ bắt chủ lò mổ găm gần 38 tấn thịt nhiễm tả lợn châu Phi đang chờ bán
Thành lập Trung tâm Khuyến nông và Quản lý bảo vệ, phát triển rừng Quảng Ninh
Lạng Sơn: Quỹ Hỗ trợ nông dân tiếp sức cho những cánh rừng no ấm
Những năm qua phong trào trồng rừng kinh tế đang phát triển mạnh mẽ và sâu rộng trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. Đồng hành cùng nông dân, hội viên nông dân trồng rừng, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh Lạng Sơn đã trở thành cầu nối, đưa nguồn vốn kịp thời đến với các hộ có nhu cầu, từ đó đã tạo động lực cho sự phát triển đồng bộ
Quảng Ninh: Ngổn ngang, lãng phí dự án tuyến kè chặn hàng vạn m3 bùn trồi ra vịnh Hạ Long
Dự án tuyến kè bao và khu đô thị Cao Xanh - Hà Khánh A, B, C, D với tổng mức đầu tư 1.200 tỷ đồng thi công từ năm 2018 khi chưa hoàn thành thì lại bị điều chỉnh quy hoạch và dừng từ nhiều năm nay. Những cấu kiện bê tông đúc sẵn xếp ngổn ngang, những hố sâu dài dọc dự án gây lãng phí mà mất an toàn...