Thái Nguyên: Vết nứt dài 110 m nguy cơ sạt lở bãi thải Mỏ sắt Trại Cau đe dọa 16 hộ dân
PV
17/10/2025 5:41 PM (GMT+7)
Tại khu vực chứa đất, đá thải của moong tầng sâu Núi Quặng – Mỏ sắt Trại Cau (xã Trại Cau, tỉnh Thái Nguyên) vừa xuất hiện nhiều vết nứt lớn, kéo dài hàng trăm mét, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở ảnh hưởng trực tiếp đến khu dân cư phía dưới. Chính quyền địa phương đã khẩn trương phối hợp với doanh nghiệp triển khai các biện pháp ứng phó, di dời người dân đến nơi an toàn.
Theo UBND xã Trại Cau, ngày 10/10, đoàn công tác của xã cùng Mỏ sắt Trại Cau và đại diện thôn 6 đã tiến hành kiểm tra thực địa tại khu vực bãi thải tầng 49 – nơi chứa đất, đá thải của moong khai thác tầng sâu Núi Quặng. Kết quả cho thấy, tại khu vực này xuất hiện nhiều vết nứt rộng từ 50cm đến 1m, dài khoảng 100m, chạy song song với khu dân cư thôn 6. Địa hình dốc, nền đất yếu, kết hợp với mưa lớn kéo dài, khiến nguy cơ sạt trượt, sụt lún quy mô lớn có thể xảy ra bất cứ lúc nào.
Trước tình hình đó, UBND xã Trại Cau đã yêu cầu Mỏ sắt Trại Cau khẩn trương lập phương án xử lý, gia cố khu vực có nguy cơ sạt lở, đồng thời tăng cường theo dõi, giám sát thường xuyên để kịp thời cảnh báo và thông tin cho người dân. Chính quyền địa phương cũng đã thông báo, tuyên truyền đến các hộ dân sinh sống và kinh doanh dưới chân bãi thải tầng 49, yêu cầu chủ động phương án bảo vệ tính mạng, tài sản, sẵn sàng di dời khi có tình huống bất thường.
Để đảm bảo an toàn tuyệt đối, toàn bộ 16 hộ dân với 52 nhân khẩu nằm trong khu vực có nguy cơ cao đã được chính quyền vận động di chuyển đến nơi an toàn. UBND xã Trại Cau bố trí lực lượng trực 24/24 giờ để theo dõi diễn biến thời tiết, hỗ trợ người dân di dời tài sản và giám sát khu vực có nguy cơ sạt lở.
Ngày 13/10, UBND xã Trại Cau đã ban hành Văn bản số 507/UBND-KT, yêu cầu Mỏ sắt Trại Cau khẩn trương cắm biển cảnh báo, giám sát khu vực bãi thải, lập kế hoạch phòng ngừa và tuân thủ nghiêm các quy định trong thiết kế khai thác.
Theo lãnh đạo UBND xã Trại Cau, địa phương đang phối hợp chặt chẽ với Mỏ sắt Trại Cau để triển khai biện pháp gia cố, đảm bảo an toàn khu vực bãi thải. Đồng thời, xã kiến nghị UBND tỉnh Thái Nguyên chỉ đạo Công ty Cổ phần Gang thép Thái Nguyên – Chi nhánh Mỏ sắt Trại Cau có phương án tổng thể xử lý, khắc phục tình trạng sạt lở để người dân sớm ổn định đời sống.
Bên cạnh đó, xã Trại Cau cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường Thái Nguyên cùng các đơn vị chuyên môn tiến hành khảo sát, đánh giá lại hiện trạng địa chất – thủy văn, hướng dẫn giải pháp kỹ thuật nhằm đảm bảo ổn định, an toàn lâu dài cho khu vực bãi thải tầng sâu Núi Quặng.
Hiện các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương vẫn đang túc trực, giám sát chặt chẽ khu vực có nguy cơ sạt lở, quyết tâm không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản cho nhân dân.
