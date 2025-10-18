Hội Nông dân phường An Dương, TP. Hải Phòng đoàn kết, thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi

Đại hội có Nguyễn Thị Mơ – Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông dân thành phố, Phó trưởng ban công tác Nông dân thành phố, Hội Nông dân TP. Hải Phòng; Vũ Đức Thụy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Dương, lãnh đạo HĐND, UBND phường cùng hơn 115 đại biểu chính thức, đại diện cho 7.235 hội viên trong toàn phường.

Nguyễn Thị Mơ – Phó Trưởng ban công tác nông dân – Hội Nông dân thành phố Hải Phòng tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Thu Thuỷ

Nhiệm kỳ 2025 -2030, với tinh thần: “Đoàn kết - Đổi mới - Hội Nhập - Phát triển”, Hội Nông dân phường An Dương đề ra mục tiêu “Xây dựng Hội Nông dân phường An Dương vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, xây dựng phường An Dương phát triển toàn diện, thông minh, thân thiện, an toàn”.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Nguyễn Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân phường An Dương nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường An Dương, nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan, tình hình, kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm và xác định thời cơ, thách thức trong 5 năm tới, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2025-2030.

Ông Nguyễn Văn Bến - Chủ tịch Hội Nông dân phường An Dương phát biểu khai mạc Đại hội. Ảnh: Thu Thuỷ

Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, trong đó nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng, củng cố tổ chức Hội vững mạnh. Phong trào nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững, Vận động nông dân tích cực thực hiện. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nông dân tham gia phong trào " Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc các chương trình phối hợp tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh.

Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường An Dương đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức, đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp áp dụng CNTT để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Nhiều nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.

Đến nay, Hội Nông dân phường An Dương đã kết nạp được 120 hội viên, nâng tổng số hội viên nông dân lên 7.235 hội viên.

Bàn Chủ tịch làm việc tại Đại hội đại biểu nông dân phường An Dương lần thứ I. Ảnh: Thu Thuỷ

Các hội viên hăng hái tham gia sinh hoạt Hội, tích cực hưởng ứng các hoạt động và các phong trào do Hội đề ra. Các phong trào luôn luôn được đổi mới về hình thức hoạt động cho phù hợp và thiết thực với nông dân.

Công tác bồi dưỡng tập huấn nâng cao trình độ kĩ năng công tác hội cho cán bộ hội thường xuyên được quan tâm. Các đồng chí trong BCH, chi hội trưởng, chi hội phó được tham dự đầy đủ các buổi tập huấn do hội cấp trên triệu tập.

Phối hợp khai thác các nguồn vốn vay từ ngân hàng chính sách xã hội nguồn vốn: trên 77 tỷ đồng, cho 1.152 hộ vay tăng gấp 02 lần so với nhiệm kỳ trước.

Phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị về phát triển-kinh tế, xã hội, quốc phòng-an ninh. Tiêu biểu là phong trào “Nông dân thi đua lao động sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” đạt nhiều kết quả nổi bật có trên 3.500 hộ đăng ký hộ sản xuất kinh doanh giỏi các cấp, giúp nhau phát triển kinh tế ,vươn lên làm giàu luôn được duy trì.

Ban chấp hành Hội Nông dân Phường An Dương, TP. Hải Phòng khóa I. Ảnh: Phạm Thuỷ

Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Vũ Đức Thụy - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường An Dương biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân phường An Dương thời gian qua và động viên Hội Nông dân phường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.

Trong 5 năm tới, Hội Nông dân sẽ có nhiều thời cơ phát triển mạnh mẽ, nhưng cũng không ít thách thức, đòi hỏi tổ chức Hội phải đổi mới toàn diện, nâng cao năng lực lãnh đạo, hướng mạnh về cơ sở, sát cánh cùng nông dân trong sản xuất và đời sống. Tăng cường vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nông dân, tham gia giám sát và phản biện xã hội hiệu quả hơn.

Đẩy mạnh hỗ trợ nông dân phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã, tổ hợp tác, gắn sản xuất với chuỗi giá trị và thị trường tiêu thụ. Ứng dụng công nghệ số, thương mại điện tử vào sản xuất, nâng cao thu nhập cho nông dân. Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ Hội có bản lĩnh chính trị, năng lực chuyên môn và kỹ năng vận động nông dân, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới.

Đại hội đã công bố các quyết định của Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2025 -2030; chỉ định đại biểu dự Đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Ông Nguyễn Văn Bến được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường An Dương nhiệm kỳ 2025 -2030.