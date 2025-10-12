Hội Nông dân TP. Hải Phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 114 cá nhân

Phát biểu ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 95 năm xây dựng và phát triển, ông Trịnh văn Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng khẳng định, 95 năm qua giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.

Những kết quả, thành tựu hôm nay có sự đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân thành phố qua các thời kỳ — những người đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và tình cảm cho sự nghiệp của giai cấp nông dân và tổ chức Hội.

Nguyên lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân thành phố Hải Phòng qua các thời kỳ tặng hoa tại buổi họp mặt kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Phạm Thuỷ

Sau hợp nhất, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng đề án tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát huy được thế mạnh của cả hai đơn vị cũ. Đến nay, toàn thành phố có 107 Hội Nông dân cấp xã, phường, đặc khu, với 549.168 hội viên nông dân sinh hoạt tại 2.584 chi hội.

Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố vững chắc. Toàn thành phố đã kết nạp mới hơn 33.000 hội viên, vượt 22% chỉ tiêu; trên 20.400 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 154 cán bộ cơ sở được cấp chứng chỉ chuyên môn, đã tạo nguồn nhân lực đủ tâm, đủ tầm cho công tác Hội trong thời kỳ mới.

Ông Trịnh Văn Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng phát biểu trong buổi họp mặt kỷ niệm95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam. Ảnh: Thu Thuỷ

Công tác an sinh xã hội được chú trọng, với 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế, hơn 2.100 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần củng cố nền tảng ổn định, bền vững cho khu vực nông thôn; triển khai hiệu quả xây, sửa 195 nhà “Mái ấm nông dân” với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất.

Trải qua các thời kỳ, tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị trí, vai trò, thu hút càng đông nông dân tham gia tổ chức hội. Các phong trào của hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực.

Ông Trịnh Văn Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân. Ảnh: Phạm Thuỷ

Phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hơn 1,8 triệu mét vuông đất được hiến tặng, hàng trăm nghìn ngày công và hàng trăm tỷ đồng được đóng góp để làm đường, xây trường, kè mương, chỉnh trang nhà văn hóa, chiếu sáng thôn xóm. Nhờ vậy, đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 74,85% xã đạt chuẩn nâng cao, 60,6% đạt chuẩn kiểu mẫu.

Qua các phong trào, các cấp hội đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.

Trong giai đoạn 2025 -2030, Hội Nông dân TP. Hải Phòng tiếp tục đồng hành cùng nông dân, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh - góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bền vững.

Tại buổi họp mặt, Hội Nông dân TP. Hải Phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”cho các cá nhân có công lao đóp góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.