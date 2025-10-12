Hội Nông dân TP. Hải Phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho 114 cá nhân
Thu Thuỷ
12/10/2025 2:16 PM (GMT+7)
Nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam, Hội Nông dân TP. Hải Phòng tổ chức họp mặt các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân thành phố và tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam” cho các cá nhân có công lao đóp góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.
Phát biểu ôn lại truyền thống, lịch sử vẻ vang của giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam trong 95 năm xây dựng và phát triển, ông Trịnh văn Thiện - Chủ tịch Hội Nông dân TP. Hải Phòng khẳng định, 95 năm qua giai cấp nông dân Việt Nam đã không ngừng phát huy vai trò to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.
Những kết quả, thành tựu hôm nay có sự đóng góp to lớn của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ Hội Nông dân thành phố qua các thời kỳ — những người đã dành nhiều tâm huyết, trí tuệ và tình cảm cho sự nghiệp của giai cấp nông dân và tổ chức Hội.
Sau hợp nhất, Hội Nông dân thành phố Hải Phòng đã khẩn trương xây dựng đề án tổ chức, bố trí, sắp xếp cán bộ, đảm bảo tính kế thừa, ổn định và phát huy được thế mạnh của cả hai đơn vị cũ. Đến nay, toàn thành phố có 107 Hội Nông dân cấp xã, phường, đặc khu, với 549.168 hội viên nông dân sinh hoạt tại 2.584 chi hội.
Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố vững chắc. Toàn thành phố đã kết nạp mới hơn 33.000 hội viên, vượt 22% chỉ tiêu; trên 20.400 lượt cán bộ được đào tạo, bồi dưỡng, trong đó 154 cán bộ cơ sở được cấp chứng chỉ chuyên môn, đã tạo nguồn nhân lực đủ tâm, đủ tầm cho công tác Hội trong thời kỳ mới.
Công tác an sinh xã hội được chú trọng, với 97% hội viên tham gia bảo hiểm y tế, hơn 2.100 hội viên tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, góp phần củng cố nền tảng ổn định, bền vững cho khu vực nông thôn; triển khai hiệu quả xây, sửa 195 nhà “Mái ấm nông dân” với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng, giúp các gia đình ổn định chỗ ở, yên tâm lao động sản xuất.
Trải qua các thời kỳ, tổ chức Hội ngày càng phát triển mạnh mẽ, khẳng định vị trí, vai trò, thu hút càng đông nông dân tham gia tổ chức hội. Các phong trào của hội từng bước đi vào cuộc sống được đông đảo hội viên, nông dân nhiệt tình hưởng ứng và mang lại hiệu quả thiết thực.
Phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Hơn 1,8 triệu mét vuông đất được hiến tặng, hàng trăm nghìn ngày công và hàng trăm tỷ đồng được đóng góp để làm đường, xây trường, kè mương, chỉnh trang nhà văn hóa, chiếu sáng thôn xóm. Nhờ vậy, đến nay 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 74,85% xã đạt chuẩn nâng cao, 60,6% đạt chuẩn kiểu mẫu.
Qua các phong trào, các cấp hội đóng góp tích cực trong công cuộc xây dựng nông thôn mới, góp phần thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở nông thôn.
Trong giai đoạn 2025 -2030, Hội Nông dân TP. Hải Phòng tiếp tục đồng hành cùng nông dân, phát huy vai trò trung tâm, nòng cốt trong phát triển nông nghiệp xanh, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh - góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, bền vững.
Tại buổi họp mặt, Hội Nông dân TP. Hải Phòng tặng Kỷ niệm chương “Vì giai cấp nông dân Việt Nam”cho các cá nhân có công lao đóp góp xây dựng giai cấp nông dân và Hội Nông dân Việt Nam.
Gieo lại mầm xanh từ bùn lũ
Tiếng trống khai giảng năm học 2025-2026 tại khu vực Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn dường như vẫn còn vang vọng, thì cơn lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã ập đến, nhấn chìm tất cả. Gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa của riêng mình (cũng bị ngập do nước lũ) nhiều thầy, cô đã trở lại mái trường cùng các chiến sỹ quân đội, dọn dẹp lại trường, lớp để mong sớm nghe được tiếng trống trường trở lại.
Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng
Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh Bùi Văn Khắng vừa kiểm tra thực địa, chỉ đạo giải quyết một số khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công dự án đường ven sông.
Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ
Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.
Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn
Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.
Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên, Báo NTNN chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân tử vong do ảnh hưởng bão Matmo
Lãnh đạo UBMTTQ và Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên đã có chuyến thăm hỏi, động viên gia đình có người thiệt mạng do ảnh hưởng bão số 11 tại xã Trần Phú, đồng thời lên kế hoạch hỗ trợ bà con bị ảnh hưởng tại các xã Vĩnh Thông và Cẩm Giàng.
Ảnh: Chiêm ngưỡng vẻ đẹp hoang sơ của "thảo nguyên châu Âu" giữa lòng Quảng Ninh
Đỉnh Phượng Hoàng là một điểm du lịch thuộc phường Vàng Danh, tỉnh Quảng Ninh (trước đây là phường Bắc Sơn, TP. Uông Bí). Với vẻ hoang sơ, thơ mộng, thời gian qua, địa điểm này đã thu hút nhiều sự quan tâm của du khách tới trải nghiệm các hoạt động hòa mình vào thiên nhiên.
Gieo lại mầm xanh từ bùn lũ
Tiếng trống khai giảng năm học 2025-2026 tại khu vực Hữu Lũng tỉnh Lạng Sơn dường như vẫn còn vang vọng, thì cơn lũ lịch sử những ngày đầu tháng 10 đã ập đến, nhấn chìm tất cả. Gác lại công việc dọn dẹp nhà cửa của riêng mình (cũng bị ngập do nước lũ) nhiều thầy, cô đã trở lại mái trường cùng các chiến sỹ quân đội, dọn dẹp lại trường, lớp để mong sớm nghe được tiếng trống trường trở lại.
Chủ tịch Quảng Ninh chỉ đạo gỡ khó cho dự án đường ven sông 6400 tỷ đồng
Báo Nông thôn ngày nay/Dân Việt trao 350 “Thùng tiếp sức” cho bà con vùng lũ tại Thái Nguyên khắc phục hậu quả sau lũ
Ngày 11/10/2025, Báo Nông thôn Ngày nay/Dân Việt phối hợp cùng Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức trao tặng 350 “Thùng tiếp sức” gồm các đồ dùng thiết yếu cho bà con chịu ảnh hưởng nặng nề do lũ tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên. Đây là hoạt động thuộc chương trình “Dân Việt tiếp sức” nằm trong kế hoạch hỗ trợ người dân vùng thiên tai năm 2025.
Tình người đã về sưởi ấm thôn làng sau lũ ở Lạng Sơn
Cơn lũ lịch sử những ngày tháng 10 tại khu vực Hữu Lũng đã dần đi qua, nước đang dần rút, nhưng những cảnh tượng tan hoang, xơ xác… thì đang dần hiện hữu ở khắp các thôn làng. Trong nỗi đau và mất mát, hàng trăm tấm lòng từ khắp mọi miền Tổ quốc đang hướng về nơi đây, cùng chung tay giúp bà con khắc phục hậu quả, viết tiếp chương mới của cuộc đời.