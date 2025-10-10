Đại hội Hội nông dân phường Lưu Kiếm, TP. Hải Phòng lần thứ I, đưa phong trào sản xuất của nông dân xanh và hiện đại
Thu Thuỷ - Trần Phượng
10/10/2025 6:35 PM (GMT+7)
Chiều 9/10, Hội nông dân phường Lưu Kiếm, TP Hải Phòng tổ chức thành công Đại hội đại biểu Nông dân cấp xã nhiệm kỳ 2025-2030. Bà Nguyễn Thị Thuý giữ chức Chủ tịch
Dự và chỉ đạo đại hội có ông Nguyễn Hồng Hưng - Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng, bà Đào Thị Thuý Hằng - Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Lưu Kiếm, ông Nguyễn Văn Thắng - Uỷ viên Ban Thường vụ Hội Nông Hải Phòng, đại diện Hội Nông dân các tổ dân phố cùng 120 đại biểu đại diện cho trên 3.924 hội viên, nông dân trên địa bàn.
Nhiệm kỳ 2025 -2030, với tinh thần: “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Hội Nông dân phường đề ra mục tiêu “Xây dựng Hội Nông dân phường Lưu Kiếm vững mạnh; phát huy vai trò nông dân là chủ thể, là trung tâm trong phát triển kinh tế nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh, xây dựng phường Lưu Kiếm phát triển toàn diện, thông minh, thân thiện, an toàn”.
Phát biểu khai mạc Đại hội, Nguyễn Thị Thuý - Chủ tịch Hội Nông dân phường Lưu Kiếm cho biết: Đại hội đại biểu Hội Nông dân phường Lưu Kiếm, nhiệm kỳ 2025-2030 có nhiệm vụ đánh giá toàn diện, khách quan, tình hình, kết quả đạt được, chỉ rõ ưu điểm, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm từ thực tiễn triển khai của tổ chức Hội nhiệm kỳ 2023-2028 (từ đầu nhiệm kỳ đến thời điểm tổ chức Đại hội). Xác định thời cơ và thách thức trong 5 năm tới, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp công tác Hội và phong trào nông dân nhiệm kỳ 2025-2030.
Đại hội đã thông qua Báo cáo chính trị, trong đó nêu bật những kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác như: Công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho hội viên, nông dân được quan tâm, đẩy mạnh. Nội dung, hình thức gắn với ứng dụng chuyển đổi số, đa dạng, phong phú, mang lại hiệu quả thiết thực. Công tác xây dựng tổ chức Hội tiếp tục được củng cố kiện toàn và nâng cao chất lượng sau khi thực hiện sắp xếp, hợp nhất.
Nhiệm kỳ qua, Hội Nông dân phường Lưu Kiếm đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân học tập nâng cao kiến thức, đẩy mạnh tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật; hướng dẫn nông dân tiếp cận với sản xuất nông nghiệp áp dụng CNTT để nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp. Đồng thời, đã có hàng nghìn hộ nông dân đạt danh hiệu hộ nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp; thành lập các chi, tổ Hội Nông dân nghề nghiệp; tổ hợp tác hoạt động hiệu quả.
Đến nay, toàn phường có trên 1.962 lượt hộ nông dân đăng ký phấn đấu; qua bình xét có 1.373 hộ đạt danh hiệu nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, chiếm 60% số hộ đăng ký, vượt 10% so với chỉ tiêu Đại hội. Số hộ có thu nhập từ 150-200 triệu đồng/năm trở lên tăng thêm 962 hộ so với đầu nhiệm kỳ.
Nhiều gương điển hình xuất sắc đã được tôn vinh chị Đỗ Thị Thúy Hà đạt danh hiệu Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2024. Qua đó, vai trò, vị thế của tổ chức Hội ngày càng được khẳng định, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Phát biểu chỉ đạo đại hội, ông Nguyễn Hồng Hưng -Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hải Phòng biểu dương những nỗ lực, thành tích nổi bật của cán bộ, hội viên nông dân phường Lưu Kiếm thời gian qua và động viên Hội Nông dân phường thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội.
Đại hội đã công bố các quyết định của Ban chấp hành Hội Nông dân thành phố về chỉ định Ban chấp hành, Ban Thường vụ và chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Nông dân phường nhiệm kỳ 2025 -2030; chỉ định đại biểu dự đại hội đại biểu Hội Nông dân thành phố lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 -2030. Bà Nguyễn Thị Thuý được chỉ định tiếp tục giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân phường Lưu Kiếm nhiệm kỳ 2025 -2030.
